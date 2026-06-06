Spis treści: Co to jest rollercoaster? Inżynieria zamienia prawa fizyki w emocje Jak nazywa się uczucie, którego doświadcza się na kolejce górskiej? Rollercoastery w Polsce. Hossoland i Energylandia Jaki jest najszybszy rollercoaster na świecie i w Europie?

Co to jest rollercoaster? Inżynieria zamienia prawa fizyki w emocje

Rollercoaster to kolejka górska poruszająca się po specjalnie zaprojektowanym torze z ostrymi zjazdami, zakrętami, wzniesieniami i zmianami kierunku. Klasyczny model korzysta z energii potencjalnej, czyli tej zgromadzonej podczas wciągania pociągu na pierwsze wzniesienie. Potem wysokość zamienia się w prędkość. Im niżej zjeżdża wagon, tym więcej energii zamienia się w ruch.

Pomysł narodził się z prostego pragnienia: człowiek chciał poczuć dreszcz emocji, a chwilę później wrócić na ziemię z uśmiechem na twarzy. Na długo przed pojawieniem się stalowych pętli, magnetycznych napędów i pociągów pędzących z prędkością setek kilometrów na godzinę istniały rosyjskie lodowe zjeżdżalnie, które już w XVIII wieku przyciągały amatorów mocnych wrażeń. To właśnie tam zaczęła się historia kontrolowanego spadania.

Jej nowoczesny rozdział otworzył się 16 czerwca 1884 roku na nowojorskim Coney Island, gdy LaMarcus Adna Thompson uruchomił kolejkę Switchback Railway. Osiągała zaledwie około 9,7 km/h, więc obecnie wywołałaby raczej uśmiech niż krzyk. Miała jednak wszystko, co do dziś stanowi istotę rollercoastera: wysokość, ruch, moment oddania kontroli i ulgę, która przychodzi wraz z końcem przejażdżki.

Przy gwałtownym spadku ciało doświadcza airtime’u, czyli krótkiego momentu, w którym pasażer ma wrażenie, że unosi się nad siedziskiem Geekweek - import

Z tej prostej rozrywki wyrosła jedna z najbardziej precyzyjnych maszyn w świecie parków tematycznych. Rollercoaster to układ toru, pociągu, hamulców, napędu, czujników i zabezpieczeń, który prowadzi pasażera przez zaplanowaną sekwencję spadków, zakrętów, wzniesień i przeciążeń. Inżynieria wykorzystuje podstawową zasadę fizyki: wagon podniesiony wysoko nad ziemię gromadzi energię wynikającą z wysokości, a podczas zjazdu zamienia ją w prędkość. Różnica polega na tym, że współczesna kolejka nie zdaje się wyłącznie na grawitację, ponieważ inżynierowie obliczają:

promienie łuków;

siły boczne;

docisk w dolnych partiach toru;

momenty lekkości na wzniesieniach;

opór powietrza;

tarcie kół;

masę pasażerów;

zachowanie hamulców przy różnych temperaturach.

Pociąg rollercoastera nie sunie po torze jak zwykły skład kolejowy. Jest raczej "zamknięty" wokół szyny przez system kół, które prowadzą go od góry, z boków i od spodu. Koła nośne dźwigają wagon, boczne utrzymują go stabilnie na łukach, a dolne działają jako zabezpieczenie wtedy, gdy tor gwałtownie opada, skręca albo obraca pasażerów do góry nogami.

Najwięksi producenci rollercoasterów projektują nie samą trasę, lecz pełną dramaturgię przejazdu. W tej branży każda firma ma własny podpis, rozpoznawalny dla fanów niemal tak samo jak styl reżysera w kinie. Intamin od lat kojarzony jest z konstrukcjami rekordowymi, mocnymi startami i odważnym przesuwaniem granic wysokości oraz prędkości. To właśnie ten producent stoi za Falcon's Flight w Six Flags Qiddiya City, otwartym 31 grudnia 2025 roku i opisywanym przez park oraz producenta jako najszybszy, najwyższy i najdłuższy rollercoaster świata.

Inną drogą idzie Vekoma, holenderski producent, który przez lata stał się jednym z najbardziej wszechstronnych graczy rynku. W jego portfolio znajdują się kolejki rodzinne, podwieszane, siedzące, launch coastery, konstrukcje typu flying coaster oraz projekty tworzone na zamówienie konkretnych parków. Bolliger & Mabillard, czyli szwajcarskie B&M, zbudował z kolei reputację na płynności jazdy, eleganckim prowadzeniu toru i dopasowywaniu konstrukcji do terenu.

Obok tej trójki działają producenci, którzy mocno wpływają na kierunek rozwoju całej branży. Mack Rides kojarzy się z dopracowanymi coasterami rodzinnymi i multilaunchami, Rocky Mountain Construction zasłynął z hybrydowych konstrukcji łączących drewnianą strukturę ze stalowym torem, a Gerstlauer oraz S&S mają w dorobku kompaktowe, intensywne projekty, często budowane tam, gdzie park potrzebuje dużych emocji na mniejszej przestrzeni.

Jak nazywa się uczucie, którego doświadcza się na kolejce górskiej?

Podczas jazdy rollercoasterem ciało otrzymuje serię sygnałów, które na co dzień pojawiają się rzadko albo wcale. Przy gwałtownym spadku ciało doświadcza airtime'u, czyli krótkiego momentu, w którym pasażer ma wrażenie, że unosi się nad siedziskiem. Chwilę później, na dole łuku albo przy szybkim wejściu w zakręt, ciało zostaje mocno dociśnięte do siedziska. Do tego dochodzi praca błędnika, czyli części ucha wewnętrznego odpowiedzialnej za równowagę. Błędnik rejestruje nagłe przechyły, spadki, przyspieszenia i zmiany kierunku, a mózg musi błyskawicznie uporządkować te informacje. Dla organizmu to jasny sygnał alarmowy. Serce przyspiesza, oddech się skraca, mięśnie napinają, a nadnercza uwalniają adrenalinę, hormon mobilizujący ciało do działania.

Na tym polega psychologiczny fenomen rollercoastera. Organizm przez chwilę reaguje tak, jakby znalazł się w sytuacji zagrożenia, ale świadomość równocześnie rozpoznaje bezpieczne ramy przeżycia: fotel, zapięcia, tor, obsługę, hamulce i przewidywalny koniec jazdy. Powstaje więc napięcie między instynktem a rozsądkiem - instynkt mówi: spadasz, rozsądek dopowiada: jesteś w kontrolowanej maszynie.

Psychologowie opisują ten typ doświadczenia jako przyjemność płynącą z intensywnego pobudzenia w bezpiecznym otoczeniu. Podobny mechanizm działa przy horrorach, sportach ekstremalnych czy skoku na bungee. Najpierw ciało przeżywa stres, a zaraz potem doświadczą ulgi. Owa ulga po silnym pobudzeniu aktywuje układ nagrody, związany między innymi z dopaminą, czyli neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za motywację, oczekiwanie przyjemności i chęć powtarzania ekscytujących doświadczeń.

Osoby chętnie wybierające intensywne bodźce mogą silniej reagować na ten rodzaj nagrody. Jedna osoba wysiada blada, z drżącymi nogami, druga śmieje się jeszcze przed całkowitym zatrzymaniem pociągu, a trzecia chce przejechać się jeszcze raz. Różnica wynika nie tylko z odwagi, liczą się wcześniejsze doświadczenia, wrażliwość błędnika, podatność na chorobę lokomocyjną, potrzeba kontroli, temperament i indywidualna tolerancja silnego pobudzenia. Przejażdżka rollercoasterem jest więc testem układu nerwowego: przez kilkadziesiąt sekund sprawdza, jak ciało i głowa radzą sobie z prędkością, utratą stabilności oraz nagłym powrotem do bezpieczeństwa.

Rollercoastery w Polsce. Hossoland i Energylandia

Energylandia w Zatorze jest jednym z najmocniejszych punktów na europejskiej mapie rollercoasterów. Na terenie parku znajduje się aktualnie 20 kolejek górskich: Śmiejżelki Energuś, Circus Coaster, Happy Loops, RMF Dragon, Boomerang, Mars, Frutti Loop, Zadra, Frida, Draken, Abyssus, Tidal Wave Twister, Ekipa Light Explorers, Pepsi Hyperion, Mayan, Formuła, Speed, Viking, Choco Chip Creek oraz Honey Harbour. To przekrój przez różne oblicza współczesnej rozrywki parkowej: pierwsze dziecięce przejazdy, rodzinne trasy tematyczne, dynamiczne launch coastery, odwrócone układy toru, wodne finały i konstrukcje, które przyciągają do Zatora fanów adrenaliny z całego świata.

W Strefie Ekstremalnej Energylandii obok rollercoasterów działają również atrakcje wykorzystujące ruch wahadłowy, obrotowy i swobodny spadek. Aztec Swing, wahadło typu Frisbee od SBF Visa Group, zabiera jednocześnie 32 osoby i podczas lotu po okręgu o średnicy 27 metrów generuje przeciążenia sięgające 4,5 g. Space Booster, nazywany przez gości "młotem", obraca pasażerów na 40-metrowym ramieniu, rozpędzając ich do 100 km/h i zapewniając przeciążenia rzędu 4 g. Ekstremalną ofertę tej strefy uzupełniają także 40-metrowa wieża swobodnego spadania Tsunami Drop oraz atrakcje Space Gun i Apocalypto.

Hyperion, Zadra i Abyssus. Najmocniejsze symbole Energylandii

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem ekstremalnej części parku jest oczywiście Pepsi Hyperion, zbudowany przez Intamin. To stalowy hyper coaster, czyli bardzo wysoka i szybka kolejka oparta na dużym pierwszym spadku, rozległych łukach oraz momentach airtime'u. Hyperion ma około 77 m wysokości i osiąga około 142 km/h, więc aktualnie jest to drugi najszybszy i największy rollercoaster w Europie.

Drugą ikoną Energylandii jest Zadra, hybrydowy rollercoaster od Rocky Mountain Construction. Jej hybrydowy charakter polega na połączeniu drewnianej konstrukcji nośnej ze stalowym torem, przez co przejazd ma surową energię klasycznych drewnianych coasterów, ale pociąg porusza się po bardzo precyzyjnie uformowanej stalowej szynie. Zadra ma około 63 m wysokości, więc jest ósma pod względem wysokości w Europie, rozpędza się do około 121 km/h i oferuje trzy inwersje, czyli elementy, w których pasażerowie obracani są głową w dół.

Top 15 atrakcji w Energylandii materiały prasowe

Osobne miejsce zajmuje Abyssus, zaprojektowany przez Vekomę dla strefy Aqualantis. To stalowy launch coaster, czyli kolejka rozpędzana systemem startowym, a nie klasycznym, spokojnym wciąganiem na pierwsze wzgórze. Abyssus ma około 38,5 m wysokości, 1316 m długości, osiąga niemal 100 km/h i prowadzi pasażerów przez cztery inwersje. Tutaj napięcie nie opiera się na jednym monumentalnym spadku, lecz na serii impulsów: przyspieszenie, zmiana kierunku, obrót, kolejny element i następne przeciążenie. Przejazd ma rytm przygodowej sekwencji, w której kulminacje następują szybko jedna po drugiej.

Wśród najbardziej intensywnych atrakcji parku trzeba wymienić również Mayan, także produkcji Vekomy. To inverted coaster, czyli kolejka, w której wagoniki wiszą pod torem, a nogi pasażerów znajdują się swobodnie nad ziemią. Mayan osiąga około 80 km/h, ma około 33 m wysokości i oferuje pięć inwersji. Jego moc nie wynika wyłącznie z prędkości. Największe wrażenie robi sposób prowadzenia ciała w przestrzeni. Tor znajduje się nad głową, pod stopami zostaje powietrze, a kolejne obroty zaburzają zwykłe poczucie góry i dołu.

Hossoland. Nowy park rozrywki na Pomorzu ma też rollercoastery

27 czerwca 2025 roku w Brojcach na Pomorzu Zachodnim otworzył się kolejny park rozrywki: Hossoland. Obecnie na gości czekają cztery kolejki: Aurora, Mermaid Ride, Thor oraz Veyron. Trzy pierwsze dostarczyła firma Vekoma, a najmniejszy Veyron powstał we współpracy z włoskim producentem Preston & Barbieri. Całość wpisuje się w charakter parku inspirowanego bałtyckimi legendami i nordycką mitologią, stawiającego bardziej na przygodę i dostępność dla rodzin niż na ekstremalne przeciążenia.

Największą z działających atrakcji jest Aurora - podwieszany family coaster o długości około 395 metrów, wysokości 20 metrów i prędkości dochodzącej do 55 km/h. Niewiele mniejszy Thor oferuje około 350 metrów toru, wznosi się na 12,5 metra i osiąga prędkość około 40 km/h. Mermaid Ride prowadzi pasażerów przez 247 metrów trasy, osiągając około 45 km/h, natomiast Veyron pełni rolę lekkiej kolejki rodzinnej, przeznaczonej także dla młodszych gości.

Największe zainteresowanie budzi jednak zapowiadany GhostRider. Według ujawnionych parametrów nowa kolejka Vekomy ma mieć 893 metry długości, 53,5 metra wysokości i rozpędzać się do 117 km/h. Jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem, będzie to pierwsza naprawdę ekstremalna atrakcja Hossolandu i zarazem jedna z najmocniejszych kolejek górskich w Polsce.

Jaki jest najszybszy rollercoaster na świecie i w Europie?

Wyścig o tytuł najszybszego rollercoastera świata przez lata kojarzył się z Formula Rossa w Abu Zabi, ale pod koniec 2025 roku rekord przejęła nowa konstrukcja w Arabii Saudyjskiej. Falcon's Flight w parku Six Flags Qiddiya City rozpędza się do 250 km/h, osiąga 163 metry wysokości i ma ponad 4,2 kilometra długości. Trasa wykorzystuje naturalne, górskie ukształtowanie terenu, prowadzi przez długie odcinki szybkiej jazdy, przepaść i gigantyczny spadek, a przejazd trwa znacznie dłużej niż w większości rekordowych kolejek. To obecnie najbardziej ambitny rollercoaster świata i symbol nowego kierunku rozwoju branży, w którym liczy się już nie tylko prędkość, lecz także rozmiar całego doświadczenia.

Tytuł najszybszego rollercoastera Europy należy do Red Force w hiszpańskim Ferrari Land. Ta spektakularna kolejka wykorzystuje napęd magnetyczny, który rozpędza pociąg od 0 do 180 km/h w zaledwie pięć sekund. Charakterystycznym elementem konstrukcji jest wysoka na 112 metrów pionowa wieża, na którą wagon wjeżdża niemal natychmiast po starcie, by chwilę później runąć w dół z ogromną prędkością. Inspiracją dla atrakcji były osiągi samochodów Formuły 1, dlatego cały przejazd przypomina bardziej gwałtowne wystrzelenie niż klasyczną jazdę kolejką górską





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