Strajk Lufthansy. Czy należy się odszkodowanie za odwołany lot?

Spis treści: Strajk personelu i pilotów Lufthansy. Przyczyny i konsekwencje Pasażerowie zostaną przebukowani. Mogą też wymienić bilet lotniczy na kolejowy Czy należy się odszkodowanie za odwołany lot?

Strajk personelu i pilotów Lufthansy. Przyczyny i konsekwencje

Związki zawodowe reprezentujące personel pokładowy - Vereinigung Cockpit (VP) oraz pilotów - Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) dość niespodziewanie zapowiedziały w środę całodobowy strajk, który ruszył w czwartek o północy. Akcja obejmuje wszystkie loty startujące z niemieckich lotnisk, a jej skutki są widoczne na praktycznie wszystkich lotniskach w Niemczech, w tym międzynarodowych portach we Frankfurcie i Monachium.

Efektem domina akcja dotknęła także pasażerów blisko 40 lotów Lufthansy z Polski (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Rzeszów), które miały dziś wystartować do hubów w Niemczech.

Jaka była przyczyna strajku? Organizatorzy jako główny powód wskazują impas w rozmowach dotyczących warunków pracy i świadczeń emerytalnych. Związkowcy podkreślają, że decyzja o strajku zapadła po 7 rundach negocjacji, które nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów. Mimo że członkowie związku opowiedzieli się za protestem już we wrześniu ubiegłego roku, celowo dano dyrekcji Lufthansy kilka miesięcy na osiągnięcie kompromisu. UFO motywuje z kolei swój udział w proteście odmową podjęcia rozmów przez kierownictwo w sprawie planowanego zamknięcia spółki zależnej Lufthansa CityLine oraz brakiem zabezpieczenia socjalnego dla przenoszonych pracowników.

Sytuacja przewoźnika jest skomplikowana przez trudną kondycję finansową. Raporty wskazują na spadek zysków o 1/5 w 2024 roku, co stawia Lufthansę w tyle za europejską konkurencją. W obliczu rosnącego zadłużenia, opóźnień w dostawach maszyn oraz powtarzających się protestów zarząd argumentuje, że drastyczne cięcia kosztów są niezbędne. Plan restrukturyzacji zakłada likwidację 4 tysięcy miejsc pracy, co stanowi blisko 4% całej kadry. Czwartkowy strajk, obejmujący zarówno loty pasażerskie, jak i transport cargo, stanowi kolejny cios w operacyjną stabilność linii i oznacza paraliż komunikacyjny dla tysięcy pasażerów.

Pasażerowie zostaną przebukowani. Mogą też wymienić bilet lotniczy na kolejowy

Na stronie przewoźnika udostępniono wezwanie do strajku. Czytamy w nim, że Lufthansa będzie musiała dostosować swój rozkład lotów. Działania te mogą pokrzyżować plany tysiącom pasażerów, w tym osobom, które zarezerwowały bilet przed tą zapowiedzią oraz m.in. uczestnikom rozpoczynającej się w piątek Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Pasażerowie, których loty zostały dotknięte strajkiem, otrzymają informacje o odwołaniu ich lotu, a także o dostępnych opcjach zmian" - czytamy na stronie przewoźnika.

SMS o odwołanym locie i darmowym przebukowaniu, jaki Lufthansa wysłała 12 lutego do pasażera INTERIA.PL

Linia lotnicza doprecyzowała, że w przypadku anulowania lotu ich rezerwacja będzie zmieniona bez dodatkowych opłat. Zwykle odbywa się to automatycznie i obejmuje następny możliwy lot. Informacja o tym powinna zostać przesłana SMS-em na podany numer telefonu. Status swojej rezerwacji można także sprawdzić na stronie przewoźnika.

Jako że w czwartek zostały anulowane także loty krajowe, Lufthansa uruchomiła specjalną procedurę umożliwiającą pasażerom kontynuowanie podróży koleją. Podróżni mogą bezpłatnie wymienić swój bilet lotniczy na bilet kolejowy obsługiwany przez Deutsche Bahn.

Czy należy się odszkodowanie za odwołany lot?

Standardowe przepisy przewidują odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro za odwołany lot (unijne rozporządzenie EU261). Kwota rekompensaty jest uzależniona od dystansu podróży. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że przyczyną zakłóceń są nadzwyczajne okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo podjęcia racjonalnych działań. Za nadzwyczajną sytuację są uznawane strajki, które pozostają poza kontrolą linii lotniczej, np. protesty kontrolerów ruchu lotniczego czy obsługi naziemnej lotniska.

W przypadku strajku personelu pokładowego Lufthansy tak nie jest i pasażerowie mogą starać się o odszkodowanie wynikające z unijnych przepisów.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press