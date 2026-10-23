W skrócie Szczecin planuje budowę nowego bulwaru przy ulicy Grobla, inwestycja ma kosztować ponad 21,7 mln zł i obejmuje tereny zielone oraz infrastrukturę dla pieszych.

Projekt zakłada stworzenie infrastruktury dla tramwaju wodnego, w tym pomostów pływających, oraz slipu do wodowania łodzi, co ma ułatwić korzystanie z rzeki.

Do przetargu na realizację inwestycji zgłosiły się cztery firmy, z czego trzy mieszczą się w budżecie 21,78 mln zł, projekt otrzymał 9,4 mln zł dofinansowania.

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Przy ulicy Grobla w Szczecinie ma powstać nowy bulwar, który połączy miejsce do spacerów i odpoczynku z infrastrukturą dla łodzi oraz tramwaju wodnego. Inwestycja pochłonie ponad 21,7 mln zł. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Trwa analiza ofert.

Nowy bulwar w Szczecinie. Tarasy widokowe nad Odrą

Nowa przestrzeń ma zachęcać zarówno mieszkańców, jak i turystów do spędzania czasu nad rzeką. Wzdłuż brzegu powstanie ciąg pieszy, a na miejscu pojawią się ławki, stojaki rowerowe i miejsca do odpoczynku. Zaplanowano również tarasy widokowe, z których będzie można podziwiać Odrę i port.

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Teren zostanie wyposażony w nowe oświetlenie oraz zieleń. Powstaną też drogi, z których będą mogli korzystać piesi i kierowcy, a także miejsca parkingowe. Projekt przewiduje ponadto przygotowanie przestrzeni do organizowania wydarzeń plenerowych.

Ulica Grobla to rejon Szczecina nad Odrą położony ok 4 km na północ od najbardziej znanych turystycznie Wałów Chrobrego i Bulwaru Chrobrego.

Tramwaj wodny i wodowanie łodzi

Ważną częścią inwestycji będzie infrastruktura umożliwiająca korzystanie z rzeki. Zaplanowano budowę pomostów pływających, przy których będzie mógł zatrzymywać się szczeciński tramwaj wodny. Powstanie także slip, czyli specjalny zjazd pozwalający wprowadzać łodzie do wody i wyciągać je na brzeg.

Prace obejmą również samo koryto Odry. Wykonawca umocni skarpy i zbuduje dwa odcinki nabrzeża. Konieczne będzie też pogłębienie rzeki w wybranych miejscach. Przebudowany zostanie ponadto skanalizowany ciek Grzęziniec, czyli niewielki ciek wodny poprowadzony zamkniętym kanałem.

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Miasto zabezpieczyło na inwestycję 21,78 mln zł brutto, ale oferty wykonawców znacznie się różnią. Najtańsza opiewa na około 17,19 mln zł, a najdroższa przekracza 30,8 mln zł. Dwie pozostałe wynoszą około 20,23 mln zł i 21,52 mln zł. Oznacza to, że trzy propozycje mieszczą się w założonym budżecie.

Jak przekazał Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji, projekt otrzymał również 9,4 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą realizacja ma potrwać 30 miesięcy. Na razie komisja przetargowa analizuje dokumenty, więc termin rozpoczęcia prac zależy od dalszego przebiegu postępowania.



