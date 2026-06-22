Szokująca podwyżka cen wiz. Japonia aż pięciokrotnie zwiększa opłaty
Japonia zdecydowała się na podwyższenie opłat wizowych dla wszystkich cudzoziemców, co oznacza nawet pięciokrotny wzrost stawek za wjazd do kraju. Jest to pierwsza taka zmiana od prawie pół wieku, mająca uwzględniać czynniki inflacyjne oraz osłabienie jena japońskiego. Zmiany nie obejmują jednak Polaków planujących krótkie wizyty turystyczne lub służbowe, dzięki obowiązującej umowie o ruchu bezwizowym.
Podróż do Japonii droższa niż kiedykolwiek
Japonia podniosła opłaty wizowe dla wszystkich cudzoziemców. Ceny zwiększyły się aż pięciokrotnie. Jest to pierwsza podwyżka od prawie 50 lat.
Już od 1 lipca jednorazowy wjazd na teren kraju wzrośnie z obecnych 3000 jenów (ok. 69 zł) do 15 000 jenów (ok. 345 zł). Wiza wielokrotnego wjazdu natomiast wyniesie 30 000 jenów (wcześniej 6000 jenów).
- Obecnie obowiązująca opłata wizowa została ustalona w 1978 r., a niedawno została zmieniona tak, aby odzwierciedlała inflację i wahania kursów walut od tego czasu - powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi.
Według niego zmiany nie będą miały natychmiastowego wpływu na turystykę przyjazdową.
Jen japoński utrzymuje się obecnie w pobliżu najniższych wartości od 40 lat, słabnąc nieprzerwanie od 2021 roku. Po pandemii gwałtownie wzrosła liczba turystów w Japonii, a w samym zeszłym roku kraj odwiedziła rekordowa liczba 42,7 mln zagranicznych podróżujących, o czym pisała Paula Drechsler w GeekWeek.pl.
Inne opłaty także drożeją, niektóre aż 30-krotnie
W maju rząd Japonii uchwalił projekt ustawy podnoszącej inne opłaty pobierane od obcokrajowców. Ustawowy limit na wnioski o pobyt stały wzrośnie do 300 000 jenów, czyli 30-krotnie w stosunku do obecnych 10 000 jenów. Zmiana statusu pobytu lub przedłużenie okresu przebywania w kraju będzie kosztować do 100 000 jenów w porównaniu do obecnych 10 000. Zmiany te mają wejść w życie przed końcem marca 2027 roku.
Dodatkowe środki pozyskane od turystów mają być przeznaczone na poprawę jakości usług imigracyjnych oraz wzmocnienie nadzoru nad populacją obcokrajowców.
Czy turyści z Polski muszą się obawiać?
Polacy wybierający się do Japonii na krócej niż 90 dni w celach turystycznych czy służbowych nie potrzebują wizy, więc dodatkowe koszta ich ominą. Japonia posiada umowę z około 74 krajami i regionami o bezwizowym pobycie krótkoterminowym.