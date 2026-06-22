Podróż do Japonii droższa niż kiedykolwiek

Japonia podniosła opłaty wizowe dla wszystkich cudzoziemców. Ceny zwiększyły się aż pięciokrotnie. Jest to pierwsza podwyżka od prawie 50 lat.

Już od 1 lipca jednorazowy wjazd na teren kraju wzrośnie z obecnych 3000 jenów (ok. 69 zł) do 15 000 jenów (ok. 345 zł). Wiza wielokrotnego wjazdu natomiast wyniesie 30 000 jenów (wcześniej 6000 jenów).

- Obecnie obowiązująca opłata wizowa została ustalona w 1978 r., a niedawno została zmieniona tak, aby odzwierciedlała inflację i wahania kursów walut od tego czasu - powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi.

Według niego zmiany nie będą miały natychmiastowego wpływu na turystykę przyjazdową.

Jen japoński utrzymuje się obecnie w pobliżu najniższych wartości od 40 lat, słabnąc nieprzerwanie od 2021 roku. Po pandemii gwałtownie wzrosła liczba turystów w Japonii, a w samym zeszłym roku kraj odwiedziła rekordowa liczba 42,7 mln zagranicznych podróżujących, o czym pisała Paula Drechsler w GeekWeek.pl.

Inne opłaty także drożeją, niektóre aż 30-krotnie

W maju rząd Japonii uchwalił projekt ustawy podnoszącej inne opłaty pobierane od obcokrajowców. Ustawowy limit na wnioski o pobyt stały wzrośnie do 300 000 jenów, czyli 30-krotnie w stosunku do obecnych 10 000 jenów. Zmiana statusu pobytu lub przedłużenie okresu przebywania w kraju będzie kosztować do 100 000 jenów w porównaniu do obecnych 10 000. Zmiany te mają wejść w życie przed końcem marca 2027 roku.

Dodatkowe środki pozyskane od turystów mają być przeznaczone na poprawę jakości usług imigracyjnych oraz wzmocnienie nadzoru nad populacją obcokrajowców.

Czy turyści z Polski muszą się obawiać?

Polacy wybierający się do Japonii na krócej niż 90 dni w celach turystycznych czy służbowych nie potrzebują wizy, więc dodatkowe koszta ich ominą. Japonia posiada umowę z około 74 krajami i regionami o bezwizowym pobycie krótkoterminowym.





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