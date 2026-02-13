Szukasz wrażeń? Oto najbardziej spektakularne kolejki linowe
Miłośnicy górskich wycieczek z pewnością nieraz korzystali z kolejek linowych. Takie atrakcje pozwalają nie tylko przedostać się szybko w wyżej położone miejsca, ale również podzwiać zapierające dech w piersiach widoki. Sprawdź zestawienie najciekawszych kolejek linowych w Europie!
Spis treści:
- Najbardziej stroma kolejka linowa znajduje się w Szwajcarii
- Matterhorn Glacier Ride. Najwyżej położona kolejka linowa w Europie
- Câble C1. Najdłuższa kolejka linowa w Europie nie znajduje się w górach
- Sauna w kolejce linowej. Niezwykła atrakcja w fińskiej Laponii
Najbardziej stroma kolejka linowa znajduje się w Szwajcarii
Odcinek szwajcarskiej kolejki linowej wiodący z Stechelberg do Mürren jest uznawany za najbardziej stromy na świecie. Wspomniana kolejka pokonuje wówczas około 775 m różnicy wysokości w mniej więcej 4 minuty. Rekordowe nachylenie wynosi w tym przypadku aż 159,4%.
Osoby korzystające z tej kolejki linowej mogą dojechać aż na szczyt Schilthorn. Pokonanie całej trasy zajmuje około 30 minut. Co ciekawe, na szczycie Schilthorn działa znana z filmu o Jamesie Bondzie ("W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości") obrotowa restauracja Piz Gloria.
Matterhorn Glacier Ride. Najwyżej położona kolejka linowa w Europie
Matterhorn Glacier Ride łączy szwajcarski kurort Zermatt z Matterhorn Glacier Paradise, czyli najwyżej położoną stacją kolejki linowej i jednocześnie platformą widokową. Punkt ten, czyli szczyt Klein Matterhorn, znajduje się na wysokości 3883 m n.p.m.
Turyści mogą podziwiać ze wspomnianej platformy niezwykłą panoramę Alp. Widoki zapierają dech w piersiach - wybierając się na górę zdecydowanie warto wziąć ze sobą aparat, by uwiecznić górskie krajobrazy. Co ciekawe, w miejscu tym funkcjonuje również najwyżej położona restauracja w Europie.
Câble C1. Najdłuższa kolejka linowa w Europie nie znajduje się w górach
Câble C1 to kolejka linowa znajdująca się w Paryżu. Umożliwia wygodne podróżowanie ponad miejskim zgiełkiem. Została uruchomiona pod koniec 2025 roku. Kolejka wznosi się na wysokości od około 25 do nawet 40 m i łączy stację Pointe du Lac w Créteil z Villa Nova w Villeneuve-Saint-Georges.
Câble C1 to najdłuższa kolejka linowa w Europie. Jej długość wynosi około 4,5 km, a cały przejazd trwa mniej więcej 18 minut.
Sauna w kolejce linowej. Niezwykła atrakcja w fińskiej Laponii
Nie od dziś wiadomo, że Finowie uwielbiają sauny. Nie powinno zatem dziwić, że tego rodzaju atrakcja została wbudowana w kolejkę linową w znajdującym się w Laponii ośrodku narciarskim Ylläs.
Osoby korzystające z przejazdu w gondoli-saunie mogą zrelaksować się podczas jazdy, podziwiając przy tym wspaniałe krajobrazy. Atrakcja jest z pewnością niezapomnianym doświadczeniem. Co więcej, jeśli szczęście nam dopisze, istnieje możliwość ujrzenia zorzy polarnej, co z pewnością potęguje wrażenia z wycieczki.