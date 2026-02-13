Szukasz wrażeń? Oto najbardziej spektakularne kolejki linowe

Spis treści: Najbardziej stroma kolejka linowa znajduje się w Szwajcarii Matterhorn Glacier Ride. Najwyżej położona kolejka linowa w Europie Câble C1. Najdłuższa kolejka linowa w Europie nie znajduje się w górach Sauna w kolejce linowej. Niezwykła atrakcja w fińskiej Laponii

Najbardziej stroma kolejka linowa znajduje się w Szwajcarii

Odcinek szwajcarskiej kolejki linowej wiodący z Stechelberg do Mürren jest uznawany za najbardziej stromy na świecie. Wspomniana kolejka pokonuje wówczas około 775 m różnicy wysokości w mniej więcej 4 minuty. Rekordowe nachylenie wynosi w tym przypadku aż 159,4%.

Osoby korzystające z tej kolejki linowej mogą dojechać aż na szczyt Schilthorn. Pokonanie całej trasy zajmuje około 30 minut. Co ciekawe, na szczycie Schilthorn działa znana z filmu o Jamesie Bondzie ("W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości") obrotowa restauracja Piz Gloria.

Najbardziej stroma kolejka linowa wiedzie na szczyt Schilthorn. 123RF/PICSEL

Matterhorn Glacier Ride. Najwyżej położona kolejka linowa w Europie

Matterhorn Glacier Ride łączy szwajcarski kurort Zermatt z Matterhorn Glacier Paradise, czyli najwyżej położoną stacją kolejki linowej i jednocześnie platformą widokową. Punkt ten, czyli szczyt Klein Matterhorn, znajduje się na wysokości 3883 m n.p.m.

Turyści mogą podziwiać ze wspomnianej platformy niezwykłą panoramę Alp. Widoki zapierają dech w piersiach - wybierając się na górę zdecydowanie warto wziąć ze sobą aparat, by uwiecznić górskie krajobrazy. Co ciekawe, w miejscu tym funkcjonuje również najwyżej położona restauracja w Europie.

Câble C1. Najdłuższa kolejka linowa w Europie nie znajduje się w górach

Câble C1 to kolejka linowa znajdująca się w Paryżu. Umożliwia wygodne podróżowanie ponad miejskim zgiełkiem. Została uruchomiona pod koniec 2025 roku. Kolejka wznosi się na wysokości od około 25 do nawet 40 m i łączy stację Pointe du Lac w Créteil z Villa Nova w Villeneuve-Saint-Georges.

Câble C1 to najdłuższa kolejka linowa w Europie. Jej długość wynosi około 4,5 km, a cały przejazd trwa mniej więcej 18 minut.

Sauna w kolejce linowej. Niezwykła atrakcja w fińskiej Laponii

Nie od dziś wiadomo, że Finowie uwielbiają sauny. Nie powinno zatem dziwić, że tego rodzaju atrakcja została wbudowana w kolejkę linową w znajdującym się w Laponii ośrodku narciarskim Ylläs.

Osoby korzystające z przejazdu w gondoli-saunie mogą zrelaksować się podczas jazdy, podziwiając przy tym wspaniałe krajobrazy. Atrakcja jest z pewnością niezapomnianym doświadczeniem. Co więcej, jeśli szczęście nam dopisze, istnieje możliwość ujrzenia zorzy polarnej, co z pewnością potęguje wrażenia z wycieczki.

