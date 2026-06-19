Szwecja nauczyła turystów korzystać z "toalety pod chmurką". Zaskakujący sposób

Kilka lat temu Szwecja miała ogromny problem na szlakach. Były strasznie zabrudzone, a papier toaletowy i odchody należał do najczęściej spotykanych odpadów. Odpoczynek wątpliwej jakości, sami przyznacie. Jak podaje Szwedzkie Stowarzyszenie Turystyczne (STF) dziś problem właściwie przestał istnieć. Pomogła w tym nietypowa kampania edukacyjna ucząca, jak załatwiać potrzeby fizjologiczne na łonie natury bez szkody dla środowiska.

"Brązowa karta" stała się modna

Organizacja od ubiegłego roku prowadzi internetowy kurs, po którego ukończeniu uczestnicy otrzymują tzw. brązową kartę. To certyfikat potwierdzający znajomość zasad korzystania z prowizorycznej toalety w terenie. Według STF zdobyło go już ponad 60 tys. osób.

Szefowa organizacji Maria Ros-Hjelm podkreśla, że wiedza przekazywana podczas szkolenia ma znaczenie nie tylko dla przyrody, ale również dla komfortu innych odwiedzających. Co ciekawe, cyfrowy certyfikat zyskał sporą popularność. Wielu turystów drukuje go i traktuje niemal jak odznakę swoich outdoorowych umiejętności. Zdarza się nawet, że chwalą się nim obok innych osiągnięć podczas... poszukiwania pracy.

STF przypomina przy tym prostą zasadę. Jeśli konieczne jest skorzystanie z toalety w terenie, należy oddalić się od szlaku, zabudowań i wody, wykopać niewielki dołek, a po wszystkim dokładnie zasypać go ziemią, liśćmi lub kamieniami.

Coraz mniej śmieci na szlakach

Jeszcze w 2024 roku papier toaletowy był trzecim najczęściej spotykanym odpadem przy ścieżkach turystycznych. W najnowszym badaniu ankietowani niemal w ogóle go nie wskazywali. Organizacja zwraca też uwagę, że od 2020 roku ilość śmieci na szlakach zmniejszyła się o 65 proc.

Na poprawę sytuacji wpłynęły również inne inicjatywy. Wśród nich znalazły się akcje zachęcające do zbierania odpadów w zamian za darmową kawę w schronisku czy rozdawanie worków na śmieci.

Idealni turyści? Niekoniecznie, pojawił się inny problem

Choć papier toaletowy przestał być zmorą szlaków, pojawił się inny kłopot. Teraz najczęściej spotykanym odpadem są zużyte snusy, czyli woreczki z tytoniem lub nikotyną (używka popularna w Szwecji, Finlandii i w Norwegii). Stanowią one około jednej czwartej wszystkich śmieci znajdowanych na trasach turystycznych.

Josefin Carling ze stowarzyszenia Hall Sverige Rent przypomina, że takie woreczki nie są obojętne dla środowiska, ponieważ zawierają plastik i nie rozkładają się w naturze. Za nimi znajdują się niewielkie opakowania po słodyczach i przekąskach oraz opakowania po żywności.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press