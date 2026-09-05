Potrafisz być cicho i chcesz wyjechać do Skandynawii? Szwecja organizuje konkurs, w którym można wygrać bezpłatny trzydniowy pobyt dla dwóch osób w małej chatce na wschodnim wybrzeżu. Istnieje pewien haczyk - przez cały pobyt należy zachować ciszę.

Możesz wygrać darmowy pobyt w Szwecji, jeśli wytrzymasz w ciszy

W cenie są trzy noce w Skanii tuż nad brzegiem Morza Bałtyckiego, a także przeloty, wyżywienie i atrakcje. Domek otoczony jest sadami jabłkowymi i szumem morza, a w tej błogiej atmosferze poziom hałasu będzie monitorowany - jeśli złamiecie zasady, wakacje skończą się przedwcześnie. Monitor dźwięku nie nagrywa żadnych rozmów, jedynie mierzy poziom hałasu. Jeśli limit, który wynosi 45 decybeli, będzie stale przekraczany, otrzymacie powiadomienie o zakończeniu pobytu i prośbę o opuszczenie domku następnego ranka. Organizatorzy porównują oczekiwany poziom rozmów do atmosfery panującej w bibliotece - żadnej głośnej muzyki czy krzyków. Jednorazowe przekroczenie granicy nie spowoduje natychmiastowego wydalenia z domku, najpierw przewiduje się przyjazne przypomnienie o ustalonych zasadach.

Oferta nazywa się Stay Quiet i po raz pierwszy została uruchomiona w 2025 roku. Przyciągnęła wtedy ponad 200 par z całego świata. Celem tego eksperymentu jest sprawdzenie, czy niemal całkowite wyciszenie może stać się interesującą alternatywą dla intensywnych wakacji. Organizatorzy chcą również w ten sposób pozwolić zwycięzcom na odpoczynek i świadome odcięcie się od niepotrzebnych bodźców.

Podczas trwania wycieczki detoks cyfrowy jest bardzo wskazany. Telefony i inne urządzenia będą odłożone na bok na czas pobytu w domku. W zamian podróż zaoferuje zwolnienie tempa, ciszę, naturę i bliskość. Przygotowano także program wielu atrakcji, m.in.: poznanie lokalnych mieszkańców, wycieczki rowerami elektrycznymi, dzięki którym zwiedzicie okolicę, spacery z przewodnikiem po Parku Narodowym Stenshuvud, leżenie w hamaku wśród szumu wiatru i śpiewu ptaków czy wspólne ogniska. Cisza i spokojne tempo mają obowiązywać także podczas posiłków - przewidziano piknik, kolację z sezonowych składników oraz napoje z miejscowej wytwórni cydru. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać lokalną kuchnię oraz okolicę bez presji i pośpiechu, co stanowi całkowite przeciwieństwo współczesnego trendu w podróżowaniu.

Kto może się zgłosić?

Wnioski można składać do niedzieli 6 września do godz. 20 czasu polskiego. Trzeba mieć ukończone 18 lat i mieć dostępny czas na jeden z wybranych pobytów pod koniec września lub na początku października. Komunikacja będzie się odbywać w języku angielskim, więc warto go znać na poziomie komunikatywnym. Przed i po pobycie organizatorzy poproszą o krótki wywiad w tym języku na temat wycieczki.

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