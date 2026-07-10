Spis treści: Co kryją Sztolnie Walimskie? Idealny plan na upalne dni. Dlaczego warto tu przyjechać latem? Jak zaplanować wakacyjną wycieczkę do Sztolni Walimskich? Ceny, dojazd, ubiór

Co kryją Sztolnie Walimskie?

Sztolnie Walimskie to udostępniona turystom część kompleksu "Rzeczka", należącego do tajemniczego projektu "Riese", realizowanego przez III Rzeszę podczas drugiej wojny światowej. Obiekt znajduje się w miejscowości Rzeczka, w gminie Walim na Dolnym Śląsku, w sercu Gór Sowich, które od lat przyciągają miłośników historii i podziemnych fortyfikacji. Trasa turystyczna prowadzi około 500 metrów pod ziemią przez system korytarzy i hal wydrążonych w litej skale, pozwalając zobaczyć jeden z najbardziej zagadkowych i najlepiej zachowanych fragmentów tej monumentalnej inwestycji wojskowej.

Do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, jakie miało być ostateczne przeznaczenie kompleksu. Historycy wskazują, że podziemia mogły stanowić część nowej kwatery głównej Adolfa Hitlera lub zaplecze dla produkcji zbrojeniowej przenoszonej z terenów narażonych na alianckie naloty. Zachowane wyrobiska są jedynie fragmentem znacznie większego przedsięwzięcia, którego skala do dziś robi wrażenie.

Prace nad projektem "Riese" rozpoczęły się w 1943 roku i były prowadzone z ogromnym rozmachem aż do końcowego okresu II wojny światowej. W Górach Sowich powstawała rozbudowana sieć podziemnych korytarzy, hal oraz obiektów technicznych, jednak inwestycji nigdy nie udało się ukończyć. Wraz ze zbliżaniem się frontu roboty zostały przerwane, a większość dokumentacji i elementów infrastruktury uległa zniszczeniu lub zaginęła.

Idealny plan na upalne dni. Dlaczego warto tu przyjechać latem?

Największą zaletą Sztolni Walimskich w środku lata jest panujący pod ziemią mikroklimat. Temperatura przez cały rok utrzymuje się tam na poziomie około 5-7 st. C, a wysoka wilgotność sprawia, że chłód jest odczuwalny jeszcze wyraźniej. Gdy na zewnątrz termometry pokazują ponad 30 st. C, już po kilku minutach od wejścia do podziemi można odczuć wyraźną ulgę, dlatego miejsce od lat cieszy się dużym zainteresowaniem podczas fal upałów.

Chłodne podziemia to jednak tylko jeden z powodów, dla których warto zaplanować wizytę. Zwiedzanie trwa około godziny i odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, który przybliża historię projektu "Riese" oraz wyjaśnia, jak przebiegały prace robotników. Trasę wzbogacono o efekty audiowizualne, dzięki którym łatwiej wyobrazić sobie skalę przedsięwzięcia oraz warunki, w jakich powstawały podziemne korytarze i komory.

Na terenie kompleksu można zobaczyć również ekspozycje poświęcone historii, w tym zabytkowe eksponaty związane z techniką wojskową. Po zakończeniu zwiedzania warto wykorzystać położenie Sztolni Walimskich i odwiedzić pobliski Zamek Grodno, Podziemne Miasto Osówka lub kompleks Włodarz, dzięki czemu jednodniowa wycieczka może zamienić się w całodzienne odkrywanie najciekawszych atrakcji tego regionu.

Jak zaplanować wakacyjną wycieczkę do Sztolni Walimskich? Ceny, dojazd, ubiór

Do Sztolni Walimskich najłatwiej dotrzeć samochodem, szczególnie jeśli wyjazd ma obejmować także inne atrakcje Gór Sowich. Kompleks znajduje się w miejscowości Rzeczka w gminie Walim, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 383, a na miejscu na turystów czeka bezpłatny parking. Z Wałbrzycha dojazd zajmuje około 25 minut, ze Świdnicy około 40 minut, natomiast z Wrocławia niespełna półtorej godziny. Do obiektu można dotrzeć również komunikacją publiczną, jednak wymaga to wcześniejszego sprawdzenia połączeń autobusowych i kolejowych do Walimia lub pobliskiej Głuszycy.

W sezonie letnim, od maja do września, kasy biletowe są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, a w soboty, niedziele i święta do godziny 18:00, jednak przy dużej liczbie odwiedzających czas oczekiwania na wejście może wynieść nawet kilkadziesiąt minut. Bilet normalny kosztuje 40 zł, ulgowy 30 zł, dzieci do 4. roku życia zwiedzają obiekt bezpłatnie, a osoby zainteresowane mogą dodatkowo wypożyczyć audioprzewodnik w jednym z kilku języków obcych.

Przed wejściem warto pamiętać, że warunki panujące pod ziemią znacząco różnią się od tych na powierzchni, dlatego nawet podczas największych upałów najlepiej zabrać ze sobą bluzę lub lekką kurtkę oraz pełne obuwie z antypoślizgową podeszwą. Trasa prowadzi przez chłodne, miejscami wilgotne korytarze, dlatego odpowiedni ubiór wyraźnie zwiększa komfort zwiedzania i pozwala w pełni skupić się na poznawaniu historii jednego z najbardziej tajemniczych kompleksów w Polsce.



