Ta wyspa ma najpiękniejsze klify nad Bałtykiem. Białe ściany i stary las

Spis treści: Park Narodowy Jasmund i monumentalny "Królewski Tron" z kredy Pradawne buki spotykają morski żywioł - unikalny ekosystem Rugii Jak zaplanować jednodniową wycieczkę z Polski na niemieckie klify?

Park Narodowy Jasmund i monumentalny "Królewski Tron" z kredy

Jeśli na Rugii jest jeden widok, który zostaje w pamięci na długo, to właśnie Königsstuhl, czyli "Królewski Tron". Według jednej z opowieści w 1715 roku szwedzki król Karol XII miał z tego miejsca obserwować starcie morskie z Duńczykami, a po wyczerpującym dniu zażyczyć sobie krzesła ustawionego na kredowym płaskowyżu. Historycy podchodzą do tej wersji ostrożnie, bo nazwa pojawiała się w źródłach dużo wcześniej, już w relacji z XVI wieku. Druga, starsza legenda mówi o dawnym zwyczaju wyboru władcy. Królem miał zostawać ten, kto potrafił wspiąć się na stromy klif od strony morza i zasiąść na szczycie, niczym na tronie.

Najsłynniejszy klif wyspy wznosi się na około 118 metrów nad Bałtykiem i wygląda jak jasna, niemal pionowa ściana wyrwana z innego pejzażu. W słońcu kreda niemal lśni, a po deszczu przybiera chłodny, porcelanowy odcień. Nic dziwnego, że od ponad dwóch stuleci tutejsze wybrzeże oddziaływało na wyobraźnię malarzy, podróżników i fotografów.

Königsstuhl leży w Parku Narodowym Jasmund, najmniejszym parku narodowym Niemiec, który na niewielkiej przestrzeni skupia kredowe klify, stary las bukowy i otwarte morze. Sam klif ma głębszą historię geologiczną. Kreda, z której zbudowane są tutejsze ściany, powstawała około 70 milionów lat temu, gdy obszar dzisiejszej Rugii znajdował się pod wodą. Obecnie tworzy jedno z najbardziej rozpoznawalnych wybrzeży nad Bałtykiem, ale nie jest martwą skałą ani trwałą dekoracją.

Königsstuhl leży w Parku Narodowym Jasmund, najmniejszym parku narodowym Niemiec 123RF/PICSEL

To żywy, zmieniający się brzeg. Klify stale pracują: pękają, osuwają się i cofają pod wpływem fal, deszczu, mrozu oraz wilgoci, która osłabia strukturę kredy. Morze podcina ich podstawę, a ląd odpowiada powolnym obrywaniem kolejnych fragmentów. Pejzaż Jasmundu nie jest więc dany raz na zawsze. Klif oglądany dziś z tarasu za kilka lat może mieć już inny kształt.

Warto wiedzieć, że od 2023 roku, po otwarciu nowego centrum odwiedzin i platformy Skywalk Königsstuhl, zmienił się sposób oglądania "Królewskiego Tronu". Zamiast wchodzić bezpośrednio na delikatny kredowy masyw, turyści przechodzą na podwieszoną platformę, która prowadzi łukiem nad skarpą i pozwala spojrzeć na klif z boku, z bezpiecznego dystansu. To rozwiązanie robi wrażenie, ale ma też bardzo praktyczny sens: chroni wrażliwy teren i ogranicza presję na samą krawędź wybrzeża.

Kredowe klify Jasmundu ciągną się na długość około 8 kilometrów, a najlepszy efekt daje dopiero zestawienie kilku perspektyw: widoku z góry, spaceru skrajem lasu i spojrzenia od strony kamienistej plaży u podnóża ścian, jeśli warunki bezpieczeństwa na to pozwalają.

Pradawne buki spotykają morski żywioł - unikalny ekosystem Rugii

Największy sekret Jasmundu kryje się jednak nie w samej kredzie, lecz kilka kroków dalej, w 493-hektarowym lesie. Nad klifami rośnie bukowy starodrzew, który od 2011 roku jest częścią transgranicznego wpisu UNESCO "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe". Dla turysty to po prostu piękny las, a dla przyrodników zapis historii europejskiej natury po ostatnim zlodowaceniu.

Buki w Jasmundzie są cenne z dwóch powodów. Po pierwsze, to las rozwijający się w dużej mierze bez intensywnej ingerencji człowieka. Po drugie, rośnie w miejscu skrajnym: na kredowym podłożu, blisko słonego morza, w strefie silnych wiatrów i osuwającego się brzegu. To połączenie wcale nie jest oczywiste. Nadmorskie krajobrazy zwykle kojarzą się z sosnami, wydmami i niską roślinnością odporną na wiatr. Tymczasem na Rugii wchodzimy do wysokiego, cienistego lasu bukowego, który miejscami wygląda jak wnętrze zielonej katedry.

W ostatnich latach badacze zwracają uwagę, że buk europejski reaguje na zmiany klimatu nierówno. W wielu częściach Europy jego wzrost słabnie, ale na północy i w strefach nadmorskich sytuacja jest lepsza niż na południu kontynentu. Dla takich miejsc jak Jasmund to sygnał, że ten las jest czymś więcej niż reliktem dawnej przyrody. To także naturalne laboratorium pokazujące, jak europejskie lasy mogą zmieniać się pod wpływem ocieplenia klimatu.

Podczas zwykłego spaceru widać to inaczej. Las przy klifach ma własny mikroklimat. Jest chłodniej, wilgotniej, ciszej. Pod stopami leżą bukwie, martwe drewno i wapienne okruchy. Gdy od morza wchodzi mgła, Jasmund przestaje wyglądać jak letni kurort, a zaczyna jak fragment północnej baśni. To zresztą jedna z rzeczy, która odróżnia Rugię od wielu modnych nadbałtyckich kierunków. Tu atrakcją nie jest tylko "widok". Atrakcją jest zderzenie dwóch światów: starego lasu i otwartego morza.

Jak zaplanować jednodniową wycieczkę z Polski na niemieckie klify?

Najwygodniej potraktować Sassnitz jako punkt startowy do spotkania z kredowym wybrzeżem Rugii. Ze Szczecina samochodem trzeba pokonać około 200-205 kilometrów, a przejazd zajmuje zwykle nieco ponad 3 godziny. Wyjazd warto zaplanować wcześnie rano i obrać kurs na Sassnitz albo na duży parking w Hagen, skąd najłatwiej dostać się do centrum przy Königsstuhl.

Pod sam "Królewski Tron" nie można dojechać samochodem, ponieważ teren leży w sercu Parku Narodowego Jasmund, około 10 kilometrów na północ od Sassnitz. Ostatni odcinek podróży trzeba pokonać autobusem, rowerem albo pieszo. Z Sassnitz do centrum kursuje autobus linii 23, z kolei z parkingu w Hagen wygodnym rozwiązaniem jest wahadłowa linia 19.

Jeśli decydujemy się na jednodniową wycieczką warto trzymać się prostego planu: rano dojazd do Sassnitz lub Hagen, potem przejazd autobusem do centrum, wejście na Skywalk Königsstuhl, krótka wizyta na wystawie i spacer jednym z leśnych odcinków szlaku nad kredowym wybrzeżem. Przy spokojnym tempie warto zarezerwować na miejscu około 5-6 godzin. To wystarczy, by zobaczyć najważniejsze punkty bez pośpiechu, usiąść na chwilę i nacieszyć się widokiem na Bałtyk.

Klify kredowe na wybrzeżu wyspy Rugia w pobliżu Sassnitz (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy). 123RF/PICSEL

Warto też dobrze wybrać porę zwiedzania. Najładniejsze światło na kredowych ścianach pojawia się rano oraz późnym popołudniem. W południe biel klifów jest bardzo ostra, przez co krajobraz traci część głębi, a zdjęcia łatwo prześwietlić. Jeśli więc celem jest nie tylko spacer, ale i fotografie, wcześniejszy przyjazd naprawdę się opłaca.

Podczas planowania wycieczki trzeba sprawdzić godziny otwarcia centrum przy Königsstuhl, ponieważ zmieniają się one w zależności od sezonu. Obiekt działa codziennie przez cały rok, z wyjątkiem Wigilii. Od czerwca do sierpnia jest otwarty w godz. 9.00-19.00, w kwietniu, maju, wrześniu i październiku w godz. 9.00-18.00, a od listopada do marca w godz. 10.00-17.00. Ostatnie wejście na wystawę odbywa się godzinę przed zamknięciem, a do kina multivision można wejść najpóźniej 20 minut przed końcem dnia.

Na Rugię można dotrzeć również koleją, choć to wariant dla osób, które nie mają nic przeciwko przesiadkom. Połączenia ze Szczecina do Sassnitz zwykle prowadzą przez Pasewalk i Stralsund, a podróż trwa około 4-5 godzin. Samochód daje większą swobodę, ale pociąg wciąż pozostaje sensowną opcją, zwłaszcza jeśli chcemy cieszyć się weekendowym wyjazdem bez presji czasu.

Na rynku są już gotowe jednodniowe wycieczki z polskiej strony na Rugię. Ze Świnoujścia oferowane są wyjazdy obejmujące zwykle Park Narodowy Jasmund z punktem widokowym Königsstuhl, Sassnitz, Prorę, Binz, a w części programów także Stralsund. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą zobaczyć kredowe klify bez sprawdzania niemieckich rozkładów jazdy, parkingów i lokalnych dojazdów. Według aktualnych ofert na sezon 2026 ceny takich wyjazdów zaczynają się od około 240-250 zł za osobę, przy czym na miejscu trzeba doliczyć opłaty dodatkowe, m.in. za Jasmund/Königsstuhl, parkingi lub lokalne opłaty turystyczne, zależnie od programu biura.



