Ważna zmiana dla turystów w Tatrach. Całoroczny zakaz

Tatry, najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Karpat, to także najwyższe góry w Polsce. Niezależnie od pory roku, obszar ten przyciągają tłumy turystów. Miłośnicy gór wyruszają na wędrówki po szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego, by podziwiać krajobrazy i zaliczać najwyższe wzniesienia.

Tatrzański Park Narodowy został utworzony w 1955 r. i od tamtej pory dba o ochronę tych cennych przyrodniczo terenów. Plan ochrony jest regularnie dostosowywane do aktualnej wiedzy naukowej, danych z monitoringu przyrodniczego, zmiany klimatu i ruchu turystycznego. Z początkiem 2026 r. przystąpiono do opracowania nowego projektu dotyczącego zmian w TPN, ze względu na rekordową liczbę turystów i płynące z tego zagrożenia dla przyrody parku. W międzyczasie podjęto już kilka nowych decyzji, w tym tę o wprowadzeniu od 1 lutego 2026 r. ważnej zmiany dla turystów - całorocznego zakazu wędrowania po zmroku.

Koniec z nocnymi wędrówkami po Tatrach. Zmiana od 1 lutego 2026 r.

Tatrzański Park Narodowy zdecydował o wdrożeniu zakazu wędrówek po Tatrach po zmroku także zimą. Dotychczas ograniczenie poruszania się po Tatrach nocą obowiązywało od 1 marca do 30 listopada. Od niedzieli 1 lutego 2026 r. Tatrzański Park Narodowy wprowadza jednak nowe wytyczne dla turystów. Zimą wędrówki po Tatrach będą zabronione od godziny 22:00 do świtu. Ograniczenie poruszania się po górach nocą będzie zatem obowiązywać teraz przez cały rok. Władze TPN wydały decyzję po przeanalizowaniu obecnych trendów dotyczących ruchu turystycznego oraz wynikających z tego zagrożeń dla przyrody parku.

- Podjęliśmy decyzję, by wprowadzić zakaz wędrówek po szlakach po zmroku. Zakaz ten wejdzie w życie od 1 lutego 2026 roku. Zakaz ten będzie obowiązywał od godz. 22. Jest to jeden z elementów zarządzania ruchem w górach - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zakłócanie ciszy nocnej w Tatrach. Przyroda na tym cierpi

Na decyzję wpłynęło regularne zakłócanie cichy nocnej w górach. Odnotowano też wzrost reklam w mediach społecznościowych, które zachęcały do zorganizowanych nocnych wypraw. Problem było widać szczególnie w okolicy sylwestra - turyści odpalali race na terenie TPN, jeździli na łyżwach po Morskim Oku, puszczali głośno muzykę. To właśnie tego typu wydarzenia przyczyniły się do przyspieszenia prac nad wdrożeniem całorocznego zakazu przemieszczania się po tatrzańskich szlakach po zapadnięciu zmroku. Zakłócanie ciszy nocnej w Tatrach negatywnie wpływa na tamtejszą przyrodę.

- Szczególnie ważnym zadaniem parku jest zapewnienie dziko żyjącym zwierzętom możliwie najlepszej ochrony nocą przed ludźmi zakłócającymi ich spokój - podaje Tatrzański Park Narodowy.

Poruszanie się po Tatrach po zmroku będzie zabronione przez cały rok. By Maciej Kraus - Moonlight, CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Wikimedia Commons

Warunki w Tatrach. Komunikaty Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wybierając się w Tatry, należy pamiętać, by zaplanować podróż tak, aby nie łamać zasad obowiązujących w parku narodowym. Każdorazowo należy też sprawdzić komunikaty turystyczne na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podawane są tam szczegóły na temat warunków panujących w Tatrach, m.in. zagrożenia lawinowego. Warto też pamiętać, że okresowo wyłączane są z użycia poszczególne części parku - trasy i jaskinie. Między innymi jeszcze do 15 maja zamknięte są następujące odcinki szlaków turystycznych:

Przełęcz w Grzybowcu - Wyżnia Kondracka Przełęcz

Dolina Tomanowa - Chuda Przełączka

Dolina Pięciu Stawów Polskich - Świstówka Roztocka - Morskie Oko

