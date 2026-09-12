Te miasta oddały całą przestrzeń dla pieszych. Zaskakujący lider

Spis treści: Ranking miast przyjaznych pieszym ma nowego lidera Siedem europejskich miast idealnych na spacerowy city break Te miasta najlepiej zwiedzać pieszo. Liczy się coś więcej niż pogoda

Ranking miast przyjaznych pieszym ma nowego lidera

Skyscanner przeanalizował dane dotyczące połączeń lotniczych i wybrał 30 kierunków spoza Stanów Zjednoczonych, które dopiero zyskują zainteresowanie podróżnych. Każde miasto oceniono na podstawie 14 kryteriów.

Pod uwagę wzięto m.in. odległości między najważniejszymi atrakcjami, liczba kroków i czas potrzebny na pokonanie trasy, ukształtowanie terenu, gęstość zaludnienia, jakość powietrza, bezpieczeństwo oraz liczba dostępnych szlaków spacerowych. W ten sposób powstał indeks pokazujący, które miasta najlepiej nadają się na krótki wyjazd połączony z intensywnym zwiedzaniem pieszo.

Wyniki należy jednak odczytywać w kontekście przyjętej metodologii. Wysoka pozycja świadczy przede wszystkim o tym, że najważniejsze zabytki i atrakcje leżą blisko siebie, więc można wygodnie poruszać się między nimi bez korzystania z samochodu czy komunikacji miejskiej. Ranking nie obejmuje szczegółowej oceny wszystkich chodników, przejść dla pieszych ani udogodnień dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób o ograniczonej mobilności. Jest więc wskazówką dla turystów planujących city break, a nie pełnym obrazem dostępności miejskiej przestrzeni.

Pierwsza dziesiątka miast najwygodniejszych do zwiedzania pieszo przedstawia się następująco:

Córdoba , Hiszpania;

Nagasaki , Japonia;

Hiroszima , Japonia;

Reggio Calabria , Włochy;

Monte Carlo , Monako;

Tartu , Estonia;

Bursa , Turcja;

Bolzano , Włochy;

Sarajewo , Bośnia i Hercegowina.

Victoria, Kolumbia Brytyjska, Kanada.

Na czele zestawienia znalazła się Córdoba. Według obliczeń Skyscannera przejście między jej głównymi atrakcjami zajmuje około 26 minut i wymaga pokonania 2730 kroków. To najkrótsza trasa spośród wszystkich miast ujętych w pierwszej dziesiątce. W Córdobie i jej najbliższej okolicy wyznaczono również 29 tras spacerowych. O sukcesie andaluzyjskiego miasta przesądził zwarty układ zabytkowego centrum, w którym ślady kilku kultur i epok są skupione na stosunkowo niewielkim obszarze.

Trasa może prowadzić przez dawną dzielnicę żydowską La Judería, obok twierdzy Alcázar de los Reyes Cristianos, pałacu Viana i rzymskiego mostu przerzuconego nad Gwadalkiwirem. Najsłynniejszym zabytkiem jest Mezquita, dawna muzułmańska świątynia, w której po rekonkwiście urządzono katolicką katedrę. Historyczne centrum Córdoby, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pozwala niemal na każdym kroku odkrywać kolejną warstwę historii miasta.

Siedem europejskich miast idealnych na spacerowy city break

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się siedem europejskich kierunków. Oprócz zwycięskiej Córdoby uwagę zwraca Reggio Calabria, które uplasowało się na czwartym miejscu. Położone nad Cieśniną Mesyńską miasto często traktowane jest jedynie jako przystanek w drodze na Sycylię, choć samo ma sporo do zaoferowania. Przejście między jego głównymi atrakcjami zajmuje około 25 minut i liczy 2321 kroków.

Trasa prowadzi wzdłuż nadmorskiej promenady, obok rzeźb Rabaramy i Narodowego Muzeum Wielkiej Grecji, słynącego z antycznych brązów z Riace. Przy dobrej pogodzie po drugiej stronie cieśniny widać Etnę, która dominuje nad wschodnim wybrzeżem Sycylii.

Monte Carlo

Piąte miejsce przypadło Monte Carlo, kojarzonemu przede wszystkim z wyścigami Formuły 1, luksusowymi samochodami i jachtami cumującymi w porcie. Dzielnica zajmuje zaledwie 0,44 km², wiec między najważniejszymi atrakcjami można przejść w około 36 minut.

Monte Carlo Wendy Connett East News

Podczas spaceru można zobaczyć plac Kasyna, port, Muzeum Oceanograficzne oraz prywatną kolekcję samochodów księcia Monako. Niewielka powierzchnia bywa jednak myląca. Monte Carlo leży na stromych zboczach, więc nawet krótka trasa może wymagać dobrej kondycji.

Tartu

Na szóstej pozycji znalazło się Tartu, drugie pod względem wielkości miasto Estonii i Europejska Stolica Kultury 2024. Wśród sklasyfikowanych kierunków wyróżniło się najniższym poziomem zanieczyszczenia powietrza. Sprzyja mu również łagodne ukształtowanie terenu, ponieważ średnia wysokość miasta wynosi zaledwie 53 m n.p.m.

Tartu, Estonia 123RF/PICSEL

Trasy spacerowe prowadzą przez rynek z ratuszem, ogród botaniczny Uniwersytetu w Tartu, nadrzeczne bulwary oraz dzielnice drewnianych domów. Dawna akademicka stolica regionu jest mniej oblegana niż Tallinn, więc zachowała spokojniejszy rytm i kameralny charakter.

Bursa

Siódme miejsce zajęła Bursa, będąca pierwszą stolicą Imperium Osmańskiego, a dziś również ważnym ośrodkiem przemysłowym północno-zachodniej Turcji. Przejście między najważniejszymi zabytkami zajmuje około godziny i wymaga pokonania 5324 kroków.

Na trasie znajdują się Wielki Meczet, grobowiec Osmana Gazi i Koza Han, dawny karawanseraj związany z handlem jedwabiem. Skyscanner uwzględnił w mieście 406 atrakcji, dlatego jeden spacer może szybko przerodzić się w kilkudniowe zwiedzanie. Bursa słynie ponadto z gorących źródeł mineralnych, wykorzystywanych już w czasach rzymskich i bizantyjskich.

Bolzano

Bolzano, ósme w zestawieniu, osiągnęło najlepszy wynik pod względem bezpieczeństwa. W mieście i okolicy odnotowano również 505 tras pieszych, najwięcej spośród wszystkich kierunków ujętych w rankingu.

Wieczorny widok na włoskie Bolzano 123RF/PICSEL

Stolica Południowego Tyrolu służy wielu podróżnym jako brama w Dolomity, lecz jej historyczne centrum samo zasługuje na dłuższy spacer. Piazza Walther, arkadowa Via dei Portici i Muzeum Archeologiczne Południowego Tyrolu, w którym przechowywane są szczątki Ötziego, dzieli niewielka odległość. Obejrzenie głównych atrakcji na piechotę zajmuje niewiele ponad godzinę.

Sarajewo

Europejską siódemkę zamyka Sarajewo, położone nad rzeką Miljacką i otoczone Górami Dynarskimi. Brukowane uliczki Baščaršiji, most Łaciński, ratusz i nadrzeczne bulwary prowadzą przez miasto, w którym osmańska zabudowa sąsiaduje z architekturą z czasów austro-węgierskich.

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina Rajkowski East News

Warto zajrzeć też na gwarny bazar Baščaršija, spróbować lokalnych specjałów i odpocząć w jednej z tradycyjnych kawiarni. Kawa parzona w miedzianym tygielku to świetny pretekst do spokojnej rozmowy i poznania codziennego rytmu Sarajewa.

Te miasta najlepiej zwiedzać pieszo. Liczy się coś więcej niż pogoda

Poza europejską siódemką czołowe miejsca zajęły dwa miasta japońskie. Drugie Nagasaki wyróżniło się najniższym poziomem przestępczości w pierwszej dziesiątce, a Skyscanner uwzględnił tam 531 atrakcji. Choć zabudowa wspina się na zbocza otaczające port, średnia wysokość terenu wynosi 89 m n.p.m.

Na trzecim miejscu uplasowała się Hiroszima, w której przejście między głównymi atrakcjami zajmuje około 41 minut i wymaga przejścia 3959 kroków. Trasa prowadzi między innymi przez Park Pokoju i nadrzeczne centrum miasta.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Victoria w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej. Jej obecność pokazuje, że wygodne zwiedzanie pieszo nie zależy wyłącznie od wąskich ulic i zabytkowego układu centrum. Równie istotne są krótkie odległości, czytelna przestrzeń, bezpieczne przejścia oraz łatwy dostęp do nabrzeża, zieleni i usług.



