W skrócie Od 15 września 2026 roku obowiązują zaktualizowane przepisy dotyczące standardów polskich hoteli i moteli, wprowadzające elastyczność w wymaganiach dla obiektów.

Nowe regulacje pozwalają na rezygnację z minibaru w pokoju, zastępując go całodobowym sklepem, oraz umożliwiają udostępnianie wody w ogólnodostępnych punktach na piętrach.

Złagodzono wymogi dotyczące powierzchni pokoi oraz częstotliwości wymiany pościeli w kategoriach niższych niż pięciogwiazdkowe, dając czas na dostosowanie do 15 marca 2027 r.

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Nowe zasady dla hoteli już obowiązują

Od 15 września 2026 r. obowiązują nowe zasady określające standard polskich hoteli i moteli. Wprowadziło je rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 19 sierpnia 2026 r., które zmienia część wymagań dotyczących wyposażenia pokoi, obsługi gości i zakresu świadczonych usług. Chodzi przede wszystkim o kryteria, które obiekt musi spełnić, aby otrzymać lub zachować określoną liczbę gwiazdek. Resort tłumaczył, że dotychczasowe przepisy w wielu miejscach nie odpowiadały już zmianom technologicznym ani temu, z jakich udogodnień faktycznie korzystają goście.

Najważniejsze zmiany w polskich hotelach:

Minibar nie zawsze będzie obowiązkowy - w hotelu czterogwiazdkowym lodówkę lub minibar może zastąpić działający przez całą dobę sklep samoobsługowy. Oznacza to, że brak chłodziarki w pokoju nie musi już oznaczać obniżenia standardu obiektu.

Butelka wody może zniknąć z pokoju - w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych wystarczy zapewnić wodę w ogólnodostępnym miejscu na każdym piętrze. Może to być np. dystrybutor, więc woda nadal musi być dostępna, ale niekoniecznie przy łóżku czy na biurku.

Pościel nie wszędzie będzie zmieniana codziennie - codzienna wymiana pozostaje standardem w hotelach pięciogwiazdkowych. W pozostałych kategoriach objętych tym wymogiem wystarczy zmiana co trzy dni, chyba że gość poprosi o wcześniejszą.

Pokoje mogą być mniejsze niż dotychczasowe minimum - przepisy pozwalają na odchylenie do 10 proc. od powierzchni wskazanej dla danej kategorii (np. dwuosobowy pokój w hotelu pięciogwiazdkowym może mieć 16,2 mkw. zamiast 18 mkw).

Właścicielom obiektów pozostawiono czas na dostosowanie się do nowych zasad do 15 marca 2027 r. Zmiany idą wyraźnie w stronę większej elastyczności: część dotychczasowych wymogów złagodzono lub zastąpiono prostszymi rozwiązaniami, dlatego w niektórych przypadkach uzyskanie albo utrzymanie określonej liczby gwiazdek będzie łatwiejsze niż dotąd.

Hotelowe standardy po nowemu. Wi-Fi obowiązkowe, recepcja bardziej elastyczna

Poluzowanie części dotychczasowych wymagań nie oznacza obniżenia standardów we wszystkich obszarach. Nowe przepisy mocniej akcentują rozwiązania technologiczne: Wi-Fi ma być dostępne na terenie całego obiektu, niezależnie od jego kategorii. Hotele i motele mają również umożliwiać płatność kartą lub płatności mobilne, a na życzenie gościa udostępnić ładowarki do urządzeń elektronicznych.

Zmiany obejmą też organizację obsługi. W hotelu trzygwiazdkowym całodobową recepcję może zastąpić system samodzielnego zameldowania i wymeldowania dostępny przez całą dobę. Łatwiej będzie również zorganizować dostęp do gorących napojów, bo może go zapewniać automat albo zestaw kawy i herbaty w pokoju.

Zmiany dotyczą też drobniejszych elementów wyposażenia, które wcześniej były szczegółowo opisane w przepisach. Klasyczną szafę może zastąpić inne rozwiązanie pełniące funkcję garderoby, bagażnik pokojowy może być składany, a informacje dotyczące bezpieczeństwa i usług hotelu, które wcześniej udostępniano w formie papierowej, mogą być teraz przekazywane również elektronicznie. Dopuszczono też inne rozwiązania techniczne umożliwiające kontakt z personelem, więc tradycyjny telefon w pokoju nie jest już jedyną możliwością.



