Tego dnia krakowskie lotnisko zalała fala podróżnych. Absolutny rekord

W lipcu Kraków Airport obsłużył w sumie 1 458 988 pasażerów. To 14 proc. więcej w stosunku do lipca 2025 roku, kiedy to statystyki wskazywały liczbę 1 278 890 pasażerów.

Od początku roku lotnisko w Balicach zanotowało 8 425 111 podróżnych. Rok wcześniej w tym samym okresie z usług krakowskiego lotniska skorzystało 7 333 526 pasażerów.

Rekord za rekordem na lotnisku w Krakowie

Lipiec okazał się też miesiącem, w którym kilkukrotnie poprawiano historyczne rekordy dziennie i tygodniowe na krakowskim lotnisku. Najpierw tydzień 6-12 lipca zakończył się wynikiem 329 732 obsłużonych pasażerów, by 19-26 lipca poprawić rekord na 329 746 pasażerów i zakończyć miesiąc wynikiem 335 269 podróżnych w tygodniu pomiędzy 27 lipca - 2 sierpnia.

Rekordowo w statystykach dziennych lotniska zapisał się dzień 27 lipca, kiedy to z usług Kraków Airport skorzystało 51 597 podróżnych.

Gdzie latamy z Krakowa?

W lipcu podróżni najczęściej wybierali loty z Krakowa do Londynu, Barcelony, Mediolanu, Rzymu i Oslo.

Jeżeli chodzi o kierunki wakacyjne to największą popularnością cieszyły się: Barcelona, Rzym, Antalia, Tel Awiw i Tirana.

- Jestem przekonany, że rekordowym lipcem wchodzimy w pomyślną dla naszego portu lotniczego drugą połowę roku. Według najnowszego raportu ACI EUROPE za pierwsze półrocze 2026 roku nasze lotnisko znalazło się w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się dużych portów lotniczych w Europie, osiągając 15,1-procentowy wzrost ruchu pasażerskiego



