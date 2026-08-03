Tego dnia krakowskie lotnisko zalała fala podróżnych. Absolutny rekord

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Ponad 1,45 mln pasażerów w lipcu i rekordowy 27 lipca, kiedy z lotniska skorzystało 51 597 podróznych, najwięcej w ciągu dnia. Kraków Airport podsumował półmetek wakacji. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny sezon wakacyjny zakończy się ogromnym sukcesem dla krakowskiego portu lotniczego.

Samolot Ryanair przy terminalu Kraków Airport, widoczne logo linii i fasada budynku lotniska.
Lipiec na lotnisku w Krakowie Balicach był rekordowyAlbin MarciniakEast News

W lipcu Kraków Airport obsłużył w sumie 1 458 988 pasażerów. To 14 proc. więcej w stosunku do lipca 2025 roku, kiedy to statystyki wskazywały liczbę 1 278 890 pasażerów.

Od początku roku lotnisko w Balicach zanotowało 8 425 111 podróżnych. Rok wcześniej w tym samym okresie z usług krakowskiego lotniska skorzystało 7 333 526 pasażerów.

Rekord za rekordem na lotnisku w Krakowie

Lipiec okazał się też miesiącem, w którym kilkukrotnie poprawiano historyczne rekordy dziennie i tygodniowe na krakowskim lotnisku. Najpierw tydzień 6-12 lipca zakończył się wynikiem 329 732 obsłużonych pasażerów, by 19-26 lipca poprawić rekord na 329 746 pasażerów i zakończyć miesiąc wynikiem 335 269 podróżnych w tygodniu pomiędzy 27 lipca - 2 sierpnia.

Rekordowo w statystykach dziennych lotniska zapisał się dzień 27 lipca, kiedy to z usług Kraków Airport skorzystało 51 597 podróżnych.

Gdzie latamy z Krakowa?

W lipcu podróżni najczęściej wybierali loty z Krakowa do Londynu, Barcelony, Mediolanu, Rzymu i Oslo.

Jeżeli chodzi o kierunki wakacyjne to największą popularnością cieszyły się: Barcelona, Rzym, Antalia, Tel Awiw i Tirana.

- Jestem przekonany, że rekordowym lipcem wchodzimy w pomyślną dla naszego portu lotniczego drugą połowę roku. Według najnowszego raportu ACI EUROPE za pierwsze półrocze 2026 roku nasze lotnisko znalazło się w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się dużych portów lotniczych w Europie, osiągając 15,1-procentowy wzrost ruchu pasażerskiego
podkreśla prezes Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

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Tomasz Wróblewski


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