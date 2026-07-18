Tanie wakacje w Europie. Turcja na pierwszym miejscu w rankingu

Analiza danych Eurostatu przez Euronews Business porównała poziom cen siedmiu najpopularniejszych europejskich kierunków na wakacje, uwzględniając m.in. koszty żywności, napojów, hoteli i innych wydatków konsumpcyjnych. Najkorzystniej w ujęciu całościowym wypadła Turcja, wyprzedzając m.in. Chorwację, Grecję i Włochy.

W porównaniu ogólnego poziomu cen wskazano, że jeśli koszyk tych samych produktów i usług kosztuje średnio 100 euro w Unii Europejskiej, to zgodnie z przyjętymi kryteriami:

we Francji kosztuje 100,3 euro (najdrożej spośród porównywanych krajów),

we Włoszech - 97,1 euro,

w Hiszpanii - 91,6 euro,

w Grecji - 87,4 euro,

w Portugalii - 86,6 euro,

w Chorwacji - 78,4 euro,

w Turcji kosztuje zaledwie 59,6 euro, czyli jest o 40,4 proc. tańszy od unijnej średniej.

Dzięki niższym kosztom Turcja jest jednym z kierunków, które pozwalają zobaczyć wiele atrakcji bez dużego obciążenia dla portfela. Kraj ten od lat przyciąga turystów połączeniem pięknych plaż, bogatej historii i atrakcyjnych cen. Można tu wypoczywać nad wodą, podziwiać słynne baseny Pamukkale czy niezwykłe krajobrazy Kapadocji z charakterystycznymi formacjami skalnymi i lotami balonem. Wyjątkowym punktem jest też legendarna Troja, która pozostaje jednym z najważniejszych świadectw historii regionu.

- Zaledwie krótka przejażdżka z centrum Çanakkale dzieli turystów od Troi, która zaprasza miłośników kultury do wędrówki przez swój wielowarstwowy teren, oferując rzadką możliwość obserwowania historii niczym na osi czasu - informuje Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji.

Warto wiedzieć: Turcja jest najtańszym wakacyjnym kierunkiem wśród siedmiu popularnych krajów europejskich, oferując ceny o 40,4 proc. niższe od unijnej średniej.

Oprócz wypoczynku na plaży Turcja oferuje liczne zabytki, w tym słynną Troję, położoną zaledwie 30 kilometrów od miasta Çanakkale.

Zwiedzanie starożytnego miasta Troja wraz z nowoczesnym muzeum archeologicznym zajmuje zazwyczaj od trzech do pięciu godzin.

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Atrakcje Turcji. Zobacz legendarną Troję i odwiedź wyjątkowe muzeum

Çanakkale, położone nad cieśniną Dardanele, łączy wypoczynek nad Morzem Egejskim z bogatą historią. Turyści znajdą tu plaże, trasy rowerowe i szlaki winiarskie, a także ślady bitwy o Gallipoli z czasów I wojny światowej. Jedną z najważniejszych atrakcji rejonu, położoną zaledwie 30 kilometrów od centrum Çanakkale, jest natomiast Troja. Drewniany koń, kluczowy element mitu o wojnie trojańskiej, jest tu symbolem.

Troja zainspirowała Homera do napisania "Iliady" oraz "Odysei", a Wergiliusza do stworzenia "Eneidy". Wpisane na listę UNESCO stanowisko ukazuje kolejne fazy osadnictwa - kryje historię sięgającą ok. 5000 lat. Spacer wśród starożytnych murów - od fortyfikacji z epoki brązu po rzymski Odeon i Buleuterion - pozwala przenieść się w czasy mitycznych bohaterów.

Przy stanowisku archeologicznym znajduje się nowoczesne Muzeum Troi, które pozwala lepiej poznać historię starożytnego miasta. Dzięki interaktywnym ekspozycjom i prezentacji cennych znalezisk archeologicznych obiekt ten łączy dziedzictwo przeszłości ze współczesnym sposobem opowiadania historii.

W prowincji Çanakkale znajdują się repliki konia trojańskiego. Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji materiały prasowe

Troja w Turcji. Zaplanuj wycieczkę

Loty do Turcji realizowane są z wielu lotnisk w Polsce. Warto wybrać lot do Stambułu, z którego można wygodnie dostać się do Çanakkale samochodem lub samolotem - loty odbywają się codziennie. Çanakkale oferuje szeroki wybór miejsc noclegowych, warto rozważyć też nocleg w położonej blisko Troi wsi Tevfikiye.

Ile czasu przeznaczyć na zwiedzanie Troi? Poznanie stanowiska archeologicznego zajmuje zazwyczaj od 1 do 3 godzin, natomiast zwiedzanie Muzeum Troi to kolejne 2 godziny.

- Starożytne miasto Troja stanowi również część Trojańskiego Szlaku Winnego. Rozciągająca się od Gallipoli przez Eceabat i Troję aż po malowniczą wyspę Bozcaada trasa zachęca podróżnych do odkrywania bogatych tradycji winiarskich regionu - zaznacza Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji, dodając, że Çanakkale słynie również z bogactwa kulinarnych specjałów, które doskonale komponują się z lokalnymi winami.



