W Anglii udostępniono publicznie najdłuższy na świecie zarządzany szlak wzdłuż wybrzeża. Nowa trasa, znana jako King Charles III England Coast Path (na cześć króla Karola III), liczy 4327 kilometrów i umożliwia przejście całej linii brzegowej kraju praktycznie bez przerw. Król Karol III zainaugurował ją podczas wydarzenia w Seven Sisters 19 marca.

Nowy pieszy szlak zachwyca widokami

Projekt powstawał przez 18 lat i wymagał zarówno budowy ponad 1600 kilometrów nowych odcinków, jak i modernizacji już istniejących ścieżek. W wielu miejscach konieczne było także uzyskanie dostępu do terenów prywatnych, co wcześniej stanowiło jedną z największych przeszkód dla osób chcących przejść całe wybrzeże.

Dzięki inwestycji turyści i mieszkańcy mogą dziś poruszać się trasą, która prowadzi możliwie najbliżej morza. Oznacza to, że w większości przypadków nie trzeba już schodzić w głąb lądu ani korzystać z dróg publicznych, jak miało to miejsce wcześniej. Około 80 proc. trasy jest już otwarte, a większość pozostałej części ścieżki ma zostać ukończona do końca roku.

Szlak przebiega przez różnorodne krajobrazy - od klifów i piaszczystych plaż po tereny bagienne i nadmorskie miasteczka. Po drodze można zobaczyć zarówno popularne atrakcje, jak i mniej znane, dzikie odcinki wybrzeża.

Co czyni szlak King Charles III wyjątkowym? Odporność na zmiany klimatyczne

Zaprojektowano go z myślą o zmianach klimatycznych - wprowadzono możliwość jego "przesuwania" w głąb lądu w przypadku erozji wybrzeża czy podnoszenia się poziomu mórz, co ma zapewnić jego ciągłość w przyszłości. Trzeba było wprowadzić nowy przepis w angielskim prawie, który by to umożliwiał.

Projekt trasy został opracowany i wdrożony przez brytyjską instytucję rządową Natural England, działającą we współpracy z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za dostęp do terenów. To właśnie ta organizacja odpowiada za planowanie przebiegu szklaku, jego oznakowanie oraz stopniowe udostępnianie kolejnych odcinków.

Twórcy projektu podkreślają, że nowa trasa ma nie tylko znaczenie rekreacyjne, ale także społeczne i przyrodnicze. Ułatwienie dostępu do wybrzeża ma zachęcać ludzi do aktywności fizycznej oraz zwiększać świadomość dotyczącą ochrony środowiska.

King Charles III England Coast Path zachwyca turystów, chociaż nie jest łatwą trasą

Przejście całego szlaku to jednak spore wyzwanie - pokonanie go w całości zajmuje wiele tygodni, a nawet miesięcy, dlatego większość osób decyduje się na eksplorowanie trasy etapami, wybierając najbardziej atrakcyjne fragmenty.

Dodatkowo trasa łączy się z innymi szlakami nadmorskimi, m.in. w Walii i Szkocji, tworząc potencjalnie ogromną sieć pieszych tras wokół całej Wielkiej Brytanii o długości nawet około 14,5 tys. km.

Otwarcie England Coast Path uznawane jest za ważny krok w udostępnianiu przestrzeni publicznej i rozwijaniu turystyki pieszej w Wielkiej Brytanii.

