Ten polski zamek to ukryty skarb. Podniósł się z ruiny i dziś zachwyca

Spis treści: Jak zamek w Niemodlinie odzyskuje dawny blask? Wielka metamorfoza zabytku Największe atrakcje Zamku w Niemodlinie Cennik biletów i godziny otwarcia Zamku Niemodlin

Jak zamek w Niemodlinie odzyskuje dawny blask? Wielka metamorfoza zabytku

Zamek w Niemodlinie największą świetność przeżywał od końca XVI wieku do pierwszych dekad XX stulecia. Średniowieczną warownię przekształcono wówczas w reprezentacyjną rezydencję z czterema skrzydłami, arkadowym dziedzińcem, kaplicą i ozdobną wieżą bramną. Od 1779 do 1945 roku należała ona do rodu von Praschma. Modernizacja zakończona w 1916 roku przyniosła elektryczność, wodociąg i centralne ogrzewanie. Zamek miał wtedy reprezentacyjne sale, bibliotekę, rozległe piwnice, powozownię oraz park krajobrazowy.

Po wojnie w zamku działały Państwowy Urząd Repatriacyjny, szkoły podoficerskie oraz Koedukacyjne Gimnazjum Państwowe, późniejsze liceum im. Bolesława Chrobrego, lecz po wyprowadzce liceum w 1972 roku budynek opustoszał. Nieszczelny dach i wilgoć niszczyły stropy, tynki, podłogi oraz okna, a kolejni właściciele nie zdołali go odrestaurować. Przełom nastąpił w 2015 roku, gdy polski inwestor rozpoczął porządkowanie wnętrz, zabezpieczanie murów i sklepień kaplicy oraz remont dachu. Zamek stopniowo otwierano dla turystów. Dziś odbywają się w nim wystawy i wydarzenia kulturalne, a w odnowionej powozowni mieści się restauracja.

Najnowszy etap metamorfozy rozpoczął się 11 czerwca 2026 roku, gdy Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 ogłosiła postępowanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybrany wykonawca ma opracować dokumentację, a następnie przeprowadzić remont wybranych pomieszczeń podziemi i parteru, dziedzińca, zewnętrznych schodów oraz tarasu przy elewacji południowo-zachodniej. Termin składania ofert upłynął 26 czerwca, natomiast podpisanie umowy zaplanowano na lipiec 2026 roku. Według stanu na 14 lipca ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nadal miało status "opublikowane". Cała inwestycja może potrwać około trzech lat.

Zamek w Niemodlinie Albin Marciniak East News

Projekt połączy kaplicę, dziedziniec, sale parteru i piwnice w jedną trasę biegnącą wzdłuż osi północ-południe. Dawna kaplica zostanie przystosowana do organizacji koncertów, wykładów, wystaw, projekcji i debat. Prace obejmą posadzki, okna, drzwi, ogrzewanie, wentylację, oświetlenie oraz wyposażenie multimedialne. Sąsiednie pomieszczenia mają służyć jako sale warsztatowe, wystawiennicze i konferencyjne. W jednym z nich powstanie zaplecze umożliwiające uruchomienie tymczasowego baru kawowego podczas większych wydarzeń.

Dużą zmianę przejdzie także renesansowy dziedziniec. Projekt przewiduje ułożenie murawy odpornej na intensywne użytkowanie oraz wykonanie instalacji potrzebnych do podłączenia sceny, nagłośnienia i oświetlenia. Dzięki temu zabytkowa przestrzeń będzie mogła gościć koncerty, kino letnie, spektakle, jarmarki, targi i pokazy bez rozkładania prowizorycznego okablowania oraz niszczenia nawierzchni. Remont obejmie również zewnętrzne schody i taras przy południowo-zachodnim skrzydle.

Nowe funkcje otrzymają podziemia. Pomieszczenia związane z dawnym browarem mają opowiadać o lokalnym rzemiośle i służyć warsztatom oraz prezentacjom. Odnowione zostaną też korytarze i wnętrza określane w dokumentacji jako skarbiec. Projekt uwzględnia toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, czytelne tablice informacyjne oraz urządzenie pomagające w transporcie osób po schodach.

Największe atrakcje Zamku w Niemodlinie

Zwiedzanie wnętrz Zamku w Niemodlinie trwa około 45-60 minut i odbywa się z przewodnikiem. Trasa prowadzi przez most strzeżony przez cztery figury świętych, renesansowy dziedziniec, neogotycką kaplicę oraz rozległe piwnice. Pod ziemią mieszczą się krypty, galeria ikon, zbrojownia, winiarnia, kolekcja ceramiki i wystawa alchemiczna. Można również zobaczyć hypokaustum, czyli dawny system ogrzewania. Gorące powietrze krążyło w kanałach pod podłogą i ogrzewało wnętrza bez współczesnych grzejników.

Jedna z najbardziej nieoczywistych pamiątek prowadzi do świata kina. W Niemodlinie Jan Jakub Kolski realizował "Jasminum". Zamek zagrał w filmie klasztor, a część scenografii pozostała w jego murach. Na arkadach zachowały się malowane motywy roślinne, zaś kolorowe szyby w korytarzu nadal rzucają czerwone i błękitne refleksy. Na 15 sierpnia 2026 roku zaplanowano plenerowy pokaz filmu na dziedzińcu wraz z wejściem do zamkowej kuchni wykorzystanej podczas zdjęć.

W parku rozciągającym się wokół rezydencji żyje stado danieli. Goście mogą je karmić zgodnie z zasadami ustalonymi przez opiekunów. Wśród starych drzew rośnie siedem pomników przyrody. Niektóre otrzymały imiona związane z historią zamku i filmem Kolskiego, między innymi buk "Brat Zdrówko" czy dąb "Leopold". Od 2026 roku park rozwija się również jako plenerowa przestrzeń sztuki współczesnej w ramach Europejskiego Parku Rzeźby.

Sporą ciekawość budzi replika Bursztynowej Komnaty, choć trzeba podkreślić, że jest to współczesna aranżacja, a nie fragment zaginionego XVIII-wiecznego skarbu. Jeszcze bardziej autentyczne wrażenie robi krypta rodu Praschmów pod kaplicą. Zachował się tam mechanizm przypominający windę, wykorzystywany dawniej do opuszczania trumien. Zamek ma także oryginalne meble, bibliotekę i XIX-wieczne cegły oznaczone nazwą Falkenberg, historycznym niemieckim określeniem Niemodlina.

Cennik biletów i godziny otwarcia Zamku Niemodlin

W sezonie 2026 Zamek Niemodlin można odwiedzać od wtorku do piątku w godzinach 10.00-16.00 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00. W poniedziałki obiekt jest zamknięty. Zwiedzanie wnętrz trwa około 45-60 minut, odbywa się z przewodnikiem, a kolejne grupy wyruszają o pełnych godzinach. Trasa może być okresowo modyfikowana z powodu prac remontowych.

Według informacji dostępnych na oficjalnej stronie zamku bilet normalny na zwiedzanie wnętrz kosztuje 80 zł, ulgowy 40 zł, a rodzinny dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci - 160 zł. Ulga przysługuje dzieciom powyżej 5. roku życia, uczniom i studentom do 26 lat, emerytom, rencistom oraz osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu odpowiedniego dokumentu. Cena biletu obejmuje oprowadzanie po zamku oraz wstęp na teren parkowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto wcześniej zarezerwować konkretny termin w internetowym kalendarzu lub telefonicznie.

Osoby zainteresowane głównie architekturą i przyrodą mogą wybrać samodzielny spacer po ogrodach. Trasa prowadzi przez park, dziedzińce, fosę, most z figurami świętych, teren dawnych stajni i powozowni, a także obok murów obronnych, kaplicy, średniowiecznych maszkaronów i wybiegu danieli. Dostępne godziny oraz ceny wejścia pojawiają się w kalendarzu po wskazaniu konkretnego dnia wizyty. Warto sprawdzić je bezpośrednio przed wyjazdem, ponieważ remont lub zaplanowane wydarzenia mogą czasowo zmienić dostępność poszczególnych części kompleksu.

Zamek znajduje się przy Rynku 55 w Niemodlinie, około 25 kilometrów od Opola. Odnowione części sąsiadują tu z surowymi murami wciąż czekającymi na konserwację, a współczesne wystawy i wydarzenia kulturalne wpisują się w ponad siedemsetletnią architekturę. To rzadka okazja, by oglądać zabytkową rezydencję podczas jej stopniowego powrotu do dawnej świetności.



