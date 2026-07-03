TikTok oszalał na punkcie "kościoła ze Shreka". Naprawdę istnieje

Media społecznościowe potrafią w kilka dni rozsławić miejsca, które przez lata pozostawały poza głównym nurtem turystyki. Tym razem użytkownicy TikToka odkryli świątynię w Kopenhadze, nazywając ją "kościołem ze Shreka". Wszystko dlatego, że jej charakterystyczna bryła przypomina budowlę widoczną w animowanym hicie z 2001 roku. W rzeczywistości nie jest to jednak fikcyjna konstrukcja, ale jeden z najważniejszych przykładów architektury ceglanej XX wieku.

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Kościół, który przypomina świat ze "Shreka"

Twórcy filmu "Shrek" chętnie sięgali po inspiracje zaczerpnięte z prawdziwych miejsc. W animacji można znaleźć wiele nawiązań do istniejących budowli i krajobrazów, choć zostały one zmienione na potrzeby filmu. Wzgórze z gigantycznym napisem Hollywood, przekształcone w Zasiedmiogórogród, czy rodzinne królestwo Fiony, z bulwarem pełnym luksusowych butików i sieci fast foodów: Versarchery, Armani Armoury, Burger Prince, Farbucks to kilka przykładów. Jednym z takich obiektów jest też kopenhaski kościół Grundtviga, który dziś internauci rozpoznają właśnie dzięki charakterystycznej fasadzie.

kościół Grundtviga seier+seier/CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en) Wikimedia Commons

Kadr ze "Shreka" przedstawiający kościół. Widzicie podobieństwo, czy nie? DREAMWORKS materiał zewnętrzny

Kadr ze "Shreka" z widocznym fragmentem kościoła DREAMWORKS materiał zewnętrzny

Popularność nagrań publikowanych na TikToku sprawiła, że świątynia ponownie znalazła się w centrum zainteresowania. Wielu użytkowników dopiero teraz odkrywa, że miejsce znane z ekranu naprawdę istnieje i można je odwiedzić podczas pobytu w stolicy Danii.

Budowla powstawała przez prawie dwie dekady

Historia kościoła sięga początku XX wieku. Świątynię wzniesiono ku pamięci duńskiego pastora i myśliciela Nicolaia Frederika Severina Grundtviga. Prace rozpoczęły się po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego z 1913 roku, a sama budowa trwała od 1921 do 1940 roku. Do jej powstania wykorzystano około sześciu milionów ręcznie wykonywanych żółtych cegieł.

Projekt przygotował architekt Peder Vilhelm Jensen Klint, jednak nie doczekał zakończenia inwestycji. Po jego śmierci prace kontynuowali syn Kaare, a następnie wnuk Esben. Dzięki temu kościół stał się wyjątkowym dziełem tworzonym przez trzy pokolenia jednej rodziny architektów.

Nawa główna kościoła Grundtviga Townerphoto domena publiczna

Surowa architektura zamiast bogatych ozdób

Kościół Grundtviga łączy cechy gotyckich katedr z tradycyjną architekturą duńskich wiejskich świątyń. Rozpoznawalnym elementem budynku jest wysoki schodkowy szczyt fasady, wykonany z żółtej cegły. Wnętrze pozostaje bardzo oszczędne - zamiast licznych dekoracji uwagę przyciągają ogromne filary, wysokie sklepienia oraz światło wpadające przez wysokie okna.

Symbolika liczby trzy pojawia się w wielu elementach projektu, między innymi w układzie szczytów i wejść. Wnętrze kryje także dwa instrumenty organowe. Jeden z nich może pochwalić się największą piszczałką w całej Skandynawii.

Dziś kościół uznawany jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć ekspresjonizmu ceglanego - kierunku architektonicznego rozwijającego się w Europie Północnej. Może jednak TikTokowe trendy nie zawsze są takie złe. W końcu przez wiele lat kościół pozostawał przede wszystkim atrakcją dla miłośników architektury. Teraz, dzięki mediom społecznościowym, mogą poznać go inni turyści (co pomaga też popularyzować architekturę).

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