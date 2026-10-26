To jeden z najciekawszych domów w Polsce. W najwęższym miejscu ma 72 cm szerokości

Spis treści: Ile metrów ma najwęższy dom w Polsce? Jak wygląda w środku Dom Kereta? Czy w Domu Kereta można mieszkać? Najdziwniejsze budynki mieszkalne w Polsce

Przemierzając warszawską Wolę z dala od popularnych tras turystycznych, można natrafić na obiekt jedyny w swoim rodzaju. Pomiędzy przedwojenną kamienicą przy ul. Żelaznej 74 a powojennym budynkiem przy Chłodnej 22 architekt Jakub Szczęsny stworzył najwęższy dom w Polsce. Lokalizacja, w której powstał ten dom, nie jest przypadkowa - tuż obok w czasie II wojny światowej znajdowała się kładka łącząca dwie części warszawskiego getta.

Choć ta szczelina wydawała się niemożliwa do zagospodarowania, powstała w niej w pełni funkcjonalna przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku. Dom Kereta otwarto 20 października 2012 roku w obecności patrona projektu - izraelskiego pisarza Etgara Kereta.

Ile metrów ma najwęższy dom w Polsce?

Dom Kereta w najwęższym miejscu mierzy zaledwie 72 cm szerokości, a w najszerszym 122 cm. Łączna powierzchnia to jedynie 14 metrów kwadratowych. Ze względu na te parametry obiekt nie spełnia polskich norm prawnych dla budynków mieszkalnych, co oznacza, że nie można w nim m.in. uzyskać zameldowania.

Dom Kereta formalnie funkcjonuje jako instalacja artystyczna, co jednak nie przeszkadza w korzystaniu z jego wnętrza.

Jak wygląda w środku Dom Kereta?

W przestrzeni o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego wykorzystano absolutnie każdy centymetr. Budynek ma stalowy szkielet, elewację z poliwęglanu oraz ściany z płyt warstwowych (zapewniających ognioodporność i izolację cieplną), a cała konstrukcja jest ogrzewana elektrycznie.

Choć dom nie ma okien otwieranych na oścież, wnętrze jest jasne i nie przytłacza. Światło wpada przez przeszklony dach oraz półprzezroczyste panele ścienne, co wizualnie powiększa wąską przestrzeń. Zdecydowaną większość mebli i wyposażenia wykonano na specjalne zamówienie.

Do wnętrza wchodzi się od strony podwórka po metalowych schodach, przez otwieraną w podłodze klapę. W strefie dziennej mieści się stolik z dwoma siedzeniami oraz wygodny worek z kulkami pełniący funkcję sofy. Aneks kuchenny jest wyposażony w podstawowe sprzęty - jednokomorowy zlew oraz ceramiczną płytę grzewczą na dwa garnki.

Łazienka jest urządzona w formie kompaktowej kabiny prysznicowej połączonej bezpośrednio z toaletą. Do sypialni wchodzi się po drabinie i niewielkich stopniach. Na górze znajduje się jednoosobowe łóżko oraz dostosowany do wąskich wymiarów stolik do pracy z krzesłem.

Dom Kereta ma 14 metrów kwadratowych Gawuc East News

Czy w Domu Kereta można mieszkać?

Mimo skrajnie małych wymiarów, Dom Kereta to w pełni funkcjonalne miejsce, które służy jako przestrzeń dla rezydencji artystycznych. Od otwarcia zatrzymało się w nim już kilkudziesięciu twórców i pisarzy z całego świata.

Dom można oglądać bez przeszkód z ulicy podczas spaceru po warszawskiej Woli. Wstęp do środka jest możliwy odpłatnie, ale wyłącznie w wybrane weekendy i przy specjalnych okazjach.

Najdziwniejsze budynki mieszkalne w Polsce

W Polsce nie brakuje wyjątkowych budynków mieszkalnych. Dom Kereta to tylko jeden z przykładów wyróżniającej się konstrukcji. Przemierzając miasta w naszym kraju, można zobaczyć takie niezwykłe budowle jak:

1. Willa na dachu bloku w Jastrzębiu-Zdroju - na dachu zwykłego, wielkopłytowego bloku przy ul. Północnej powstała dwupoziomowa, futurystyczna willa. Inwestor zaplanował w niej przestrzeń o powierzchni niemal 2000 m2, w tym egzotyczną palmiarnię, podwieszane akwarium, a nawet lądowisko dla helikopterów. Niestety ze względu na problemy prawne i budowlane projekt został wstrzymany, a część konstrukcji nakazano rozebrać.

2. Trzonolinowiec we Wrocławiu - 12-piętrowy blok został zbudowany "od góry do dołu". Cała konstrukcja opiera się na centralnym trzonie żelbetowym, a poszczególne piętra zostały podwieszone na stalowych linach. Budynek sprawia wrażenie, jakby dosłownie wisiał w powietrzu.

3. Bolko Loft w Bytomiu - mieszkanie powstało w dawnej lampiarni Kopalni Węgla Kamiennego "Orzeł Biały", zawieszonej na żelbetowych palach 8 metrów nad ziemią. Surowa, industrialna przestrzeń stała się symbolem udanej rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na Śląsku.

4. Lustrzany Dom - znajduje się pod Warszawą, a jego dolna kondygnacja została w całości obłożona lustrzanymi panelami. Dzięki temu parter odbija otaczający go las, a górne piętro wygląda, jakby unosiło się w powietrzu wśród drzew.

5. "Kukurydze" na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach - swoją nazwę budynki zawdzięczają charakterystycznym, zaokrąglonym balkonom, które sprawiają, że bloki przypominają kolby kukurydzy. Inspiracją dla architektów były słynne wieżowce Marina City w Chicago.



