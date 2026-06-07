To miasto wygląda jak z bajki. Widoki zapierają dech w piersiach

Spis treści: Zamek w Českim Krumlovie. Niedźwiedzie, teatr i widoki Labirynt średniowiecznych uliczek. Co kryje serce "czeskiej Wenecji"? Český Krumlov dla turystów. Jak dojechać, gdzie zjeść i kiedy są największe tłumy?

Zamek w Českim Krumlovie. Niedźwiedzie, teatr i widoki

Zamek w Českim Krumlovie należy do tych miejsc, które trudno objąć jednym spojrzeniem. To drugi co do wielkości kompleks zamkowy w Czechach, ustępujący skalą jedynie praskim Hradczanom, a jego zabudowa rozciąga się na około siedmiu hektarach nad zakolem Wełtawy. W rzeczywistości nie jest to pojedyncza rezydencja, lecz rozbudowany przez stulecia zespół pałaców, dziedzińców, bram, mostów, ogrodów, tarasów i budynków gospodarczych, których historia prowadzi od średniowiecznej warowni do reprezentacyjnej siedziby arystokracji południowych Czech. Zamek zachował historyczny układ, oryginalną strukturę materiałową, wyposażenie wnętrz i detale architektoniczne z okresu od XIV do XIX wieku.

Niedźwiedzie w zamkowej fosie

Najbardziej osobliwym punktem tej opowieści są niedźwiedzie w fosie między pierwszym a drugim dziedzińcem. Ich obecność nie wzięła się z turystycznej fantazji, lecz z dawnej arystokratycznej symboliki. Ród Rožmberków, jeden z najpotężniejszych rodów czeskich, chętnie podkreślał legendarne związki z włoską rodziną Orsini, a skojarzenie było bardzo czytelne, ponieważ włoskie słowo "orsa" znaczy niedźwiedzica. Motyw niedźwiedzi pojawiał się przy herbach Rožmberków jako znak prestiżu, starożytności rodu i politycznej ambicji. Pierwsze wzmianki o trzymaniu niedźwiedzi przy zamku pochodzą z drugiej połowy XVI wieku, z czasów Wilhelma z Rožmberka, natomiast najstarszy zapis o zwierzętach przebywających już w fosie pochodzi z 1707 roku, gdy znajdowały się tam cztery osobniki.

Dziś w zamkowej fosie mieszkają trzy niedźwiedzie brunatne: starsza samica Maria Teresa oraz rodzeństwo Vilém i Polyxena. Ich imiona także prowadzą do historii rezydencji, ponieważ nawiązują do postaci związanych z dawnymi właścicielami Krumlova. Vilém i Polyxena trafili do zamku po interwencji służb, gdy jako młode niedźwiedzie zostały zatrzymane w 2017 roku na praskim lotnisku podczas nielegalnego transportu z Rosji. Narodowy Instytut Dziedzictwa zapowiedział stopniowe zakończenie trzymania niedźwiedzi na państwowych zamkach i pałacach najchętniej do 2030 roku.

Most Płaszczowy

Jednym z najbardziej widowiskowych elementów całego założenia jest Most Płaszczowy, przerzucony nad głęboką fosą po zachodniej stronie zamku. To wielokondygnacyjna, kamienna konstrukcja wsparta na masywnych filarach, która łączy czwarty i piąty dziedziniec. Jej dolny korytarz prowadził z Sali Maskaradowej do książęcej loży w teatrze, a górny łączył galerię zamkową z ogrodami.

Właściciele mogli więc poruszać się po najbardziej reprezentacyjnych partiach zamku bez schodzenia na publiczne dziedzińce. Pierwsze wzmianki o moście pochodzą z XV wieku, lecz obecny, monumentalny kształt jest przede wszystkim efektem XVIII-wiecznych przebudów. To jeden z najlepszych punktów widokowych na czerwone dachy Krumlova, zakola Wełtawy i gęstą zabudowę starego miasta.

Zamek w Českim Krumlovie to drugi co do wielkości kompleks zamkowy w Czechach Skrzypczak East News

Teatr zamkowy

Teatr zamkowy w Českim Krumlovie zachował budynek, scenę, orkiestron, maszynerię, dekoracje, rekwizyty, kostiumy i dawne wyposażenie techniczne, dlatego uchodzi za jeden z najlepiej zachowanych teatrów barokowych na świecie. Jego obecna forma wiąże się z przebudową z lat 1765-1766, przeprowadzoną z inicjatywy księcia Josefa Adama von Schwarzenberga. Wnętrze tworzyło iluzję świata w ruchu. Drewniane mechanizmy pozwalały zmieniać dekoracje, scenografia budowała głębię, a malowane kulisy dawały widzom wrażenie przestrzeni większej, niż pozwalały na to ściany sali. To teatr sprzed epoki prądu, mikrofonów i cyfrowych efektów, a zarazem jedna z najcenniejszych lekcji o tym, jak arystokracja XVIII wieku używała sztuki do budowania prestiżu.

Obrotowa widownia, czyli słynne Otáčivé hlediště, działa sezonowo pod gołym niebem. W programie 2026 oficjalna strona teatru pokazuje spektakle od czerwca, w tym "Decameron" i rodzinnego "Herculesa". Część terminów już w maju 2026 miała ograniczoną liczbę wolnych miejsc albo była wyprzedana.

Ogrody zamkowe

Za piątym dziedzińcem rozciągają się ogrody zamkowe, które pokazują inną twarz rezydencji. Zamek był przecież nie tylko centrum władzy i obrony, lecz także miejscem wypoczynku, widowisk i starannie zaplanowanej reprezentacji. Najbardziej efektownym punktem ogrodu jest fontanna kaskadowa, ustawiona między górną częścią założenia a dolnym parterem. Prace nad nią ruszyły w 1750 roku według projektu wiedeńskiego architekta Andreasa Altomontego, a dekorację wykonano z wapienia muszlowego sprowadzanego z Eggenburga w Dolnej Austrii. W kompozycji pojawiają się bóstwa wody, wazony, balustrady oraz alegorie czterech pór roku.

Nieco dalej uwagę przyciąga Bellaria, rokokowy pawilon ogrodowy, który po szerokiej renowacji prowadzonej w latach 2020-2024 odzyskał rangę jednego z najciekawszych obiektów w zamkowych ogrodach. Oficjalna strona zamku opisuje go jako bardzo dobrze zachowany i wyjątkowo cenny budynek, historycznie oraz architektonicznie. W jego wnętrzu znajdują się pomieszczenia wykute w skale, dawna kuchnia, sztuczna grota oraz słynny "magiczny stół", czyli mechanizm pozwalający podawać posiłki bez widocznej obsługi.

Český Krumlov - starówka o zachodzie słońca TTstudio East News

W grudniu 2025 roku zamek w Českim Krumlovie otrzymał status zwiększonej ochrony na podstawie Drugiego Protokołu do Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego. Decyzję ogłoszono 4 grudnia 2025 roku podczas posiedzenia właściwego komitetu w paryskiej siedzibie UNESCO. Czeski Narodowy Instytut Dziedzictwa podkreślił, że obiekt spełnił trzy warunki: ma najwyższe znaczenie dla ludzkości, jest chroniony przez krajowe przepisy i administrację oraz nie będzie wykorzystywany do celów wojskowych. W Czechach podobny status miała wcześniej tylko willa Tugendhat w Brnie.

Labirynt średniowiecznych uliczek. Co kryje serce "czeskiej Wenecji"?

Historyczne centrum Českiego Krumlova składa się z dwóch głównych części: Latránu pod zamkiem, dawnego podzamcza związanego z obsługą rezydencji, oraz właściwego starego miasta, zamkniętego w ciasnym zakolu Wełtawy. UNESCO podkreśla, że Český Krumlov zachował układ typowy dla średniowiecznego miasta Europy Środkowej: z rynkiem, ulicami odchodzącymi od placu i zwartą zabudową wpisaną w zakole Wełtawy. Przez ponad pięć stuleci miasto rozrastało się bez wielkich przebudów, które zatarłyby jego dawny plan, dlatego do dziś można tu czytać średniowieczny porządek ulic niemal jak mapę sprzed wieków.

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Latrán prowadzi od zamku w stronę Lazebnickiego Mostu, ma około 600 metrów długości i łączy najważniejsze punkty północnej części miasta: zamek, klasztory, ogrody klasztorne, dawny browar oraz brzegi Wełtawy. Właśnie tam kryje się sporo detali "czeskiej Wenecji", umykające części turystów podczas szybkiego zwiedzania:

Czerwona Brama przy pierwszym dziedzińcu;

renesansowe fasady ze sgraffitem;

dom z malowidłem Rožmberskiego Jeźdźca przy Latrán 39;

dawny kościół św. Jošta;

funkcjonalistyczna plomba z 1936 roku wciśnięta między gotyckie i renesansowe kamienice.

Plac Svornosti jest naturalnym środkiem tej opowieści. To rynek o średniowiecznym rodowodzie, otoczony kamienicami o jasnych fasadach, z którego łatwo dojść do kościoła św. Wita, nabrzeża, dawnych klasztorów i bocznych uliczek prowadzących ku Wełtawie. Oficjalny serwis turystyczny miasta proponuje właśnie taki sposób zwiedzania: samodzielny spacer przez Latrán, zaułki, muzea, galerie i krótkie trasy piesze, ponieważ centrum jest zwarte, a najciekawsze fragmenty leżą blisko siebie.

W Krumlovie mocno wybrzmiewa także artystyczna warstwa miasta. W dawnym browarze miejskim działa Egon Schiele Art Centrum, otwarte w 1993 roku przez Fundację Egona Schielego. Placówka prezentuje stałą ekspozycję związaną z artystą, a obok niej prezentuje wystawy sztuki XX i XXI wieku na powierzchni około 3000 metrów kwadratowych. Ten detal świetnie dopowiada charakter miejsca. Krumlov nie jest wyłącznie scenografią do zdjęć z czerwonymi dachami. To małe miasto, które potrafiło przyciągać malarzy, muzyków i kuratorów. W 2026 roku jego kulturalny kalendarz znów będzie mocno zapełniony: 35. edycja Festivalu Krumlov potrwa od 17 lipca do 8 sierpnia 2026 roku i obejmie ponad czterdzieści koncertów w czternastu lokalizacjach miasta oraz okolicy.

Český Krumlov dla turystów. Jak dojechać, gdzie zjeść i kiedy są największe tłumy?

Z Polski do Českiego Krumlova najwygodniej jechać samochodem. Z Wrocławia podróż zajmuje zwykle około 5 godzin, z Katowic i Krakowa trzeba liczyć mniej więcej 6-7 godzin, a z Warszawy najczęściej 8-9 godzin, zależnie od trasy, postojów i natężenia ruchu. Miasteczko leży w południowych Czechach, niedaleko Czeskich Budziejowic i granicy z Austrią, dlatego najlepiej sprawdza się jako cel weekendowego wyjazdu albo część dłuższej trasy po regionie. Można wtedy połączyć je z Pragą, zamkiem Hluboká nad Vltavou, Czeskimi Budziejowicami albo Linzem.

Bez samochodu najprościej jechać do Českiego Krumlova przez Pragę. Z Warszawy można dotrzeć tam bezpośrednim pociągiem w 9 godzin i 38 minut. Do czeskiej stolicy liniami kolejowymi można dojechać także z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Z południa Polski dobrą alternatywą są autobusy, zwłaszcza z Krakowa i Katowic. Po dotarciu do Pragi zostaje już najprostszy odcinek: autobus do Českiego Krumlova jedzie Zrozumiałem wytyczne i będę ich ściśle przestrzegać., a pociąg około 4 godzin, zwykle z przesiadką w Czeskich Budziejowicach.

Český Krumlov prezentuje się zjawiskowo również po zmroku Radler-Woss, Alois East News

Na miejscu samochód lepiej zostawić przy historycznym centrum. Český Krumlov ma zwartą, pieszą część zabytkową, dlatego parkingi działają na obrzeżach centrum. Oficjalny system miejski wskazuje między innymi parking P1 Jelenka z 243 miejscami, położony około 480 metrów od centrum, P2 Pod Poštou z 180 miejscami, oddalony o około 580 metrów, oraz P3 Městský park ze 174 miejscami, około 630 metrów od rynku. Pierwsze 40 minut na tych parkingach jest bezpłatne.

W Českim Krumlovie lepiej nie wybierać restauracji na głównym szlaku, ponieważ w najbardziej obleganych punktach łatwo trafić na miejsca nastawione głównie na szybki ruch turystyczny. Warto szukać restauracji kilka ulic dalej od rynku albo nad Wełtawą, zwłaszcza tam, gdzie menu opiera się na kuchni czeskiej, daniach z rusztu, lokalnym piwie i winach z Moraw. Dobrym wyborem są też lokale w historycznych budynkach - posiłek jest wówczas częścią zwiedzania, a nie tylko przerwą między atrakcjami.

Przy dłuższym pobycie warto rozważyć Český Krumlov Card, która obejmuje wejście do pięciu muzeów i galerii. Jest ważna 12 miesięcy od pierwszego użycia i według oficjalnego serwisu miasta pozwala zaoszczędzić około 50 proc. względem osobnych biletów.

W sezonie, zwłaszcza od późnej wiosny do września, a najmocniej w lipcu i sierpniu, Český Krumlov przyjmuje wiele jednodniowych wycieczek. Największy ruch kumuluje się zwykle w środku dnia, gdy przyjeżdżają autokary z Pragi i innych popularnych tras. Spokojniej jest w kwietniu, maju, pod koniec września i w październiku.





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