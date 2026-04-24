Największy hotel w Polsce wreszcie ma zostać otwarty. Informacja pojawiła się 23 kwietnia 2026 roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC i szybko trafiła na czołówki polskich serwisów branżowych.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy otwarcie?

Zgodnie z deklaracją Marty Masłowskej, dyrektor sprzedaży centralnej Gołębiewski Holding, pierwsi goście mają pojawić się w obiekcie już w czerwcu 2026 roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. To moment symboliczny, ponieważ marka Gołębiewski obchodzi w tym roku 60-lecie działalności.

Co ważne, decyzję o podaniu terminu podjęto dopiero wtedy, gdy zakończono kluczowe procedury administracyjne i inwestycja osiągnęła odpowiedni poziom gotowości technicznej, aby kolejny raz uniknąć problemów.

"Mały Dubaj" w Pobierowie jest już ukończony. Hotel ma zostać otwarty jeszcze w tym roku

Projekt życia Tadeusza Gołębiewskiego

To przedsięwzięcie miało być zwieńczeniem działalności Tadeusza Gołębiewskiego - przedsiębiorcy, który przez lata rozwijał jedną z najbardziej rozpoznawalnych sieci hotelowych w Polsce.

Początkowo otwarcie miało odbyć się w 2021 roku. Jednak w związku z pandemią doszło do opóźnienia prac. W kolejnym roku przygotowanie do sezonu przerwała informacja, że twórca sieci Hoteli Gołębiewski zmarł na zawał. Nie wyznaczył on jednak zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci, co skomplikowało dalszą drogę.

Jak dowiedział się portal Propertynews.pl, w 2023 r. majątek Tadeusza Gołębiewskiego został przeniesiony do fundacji, a po kilku tygodniach konsorcjum banków uruchomiło finansowanie inwestycji.

Od tego czasu projekt jest kontynuowany przez spółkę, która podkreśla, że realizuje go zgodnie z pierwotną wizją. Ta była prosta - stworzyć nad Bałtykiem całoroczny kompleks, zdolny konkurować z największymi ośrodkami w Europie.

Budowa hotelu w Pobierowie rozpoczęła się w 2018 roku

Kontrowersyjny olbrzym nad Bałtykiem

Obiekt ma 13 kondygnacji, w tym 11 naziemnych i dwie podziemne. Znajduje się tu 1,4 tysiąca pokoi, w których będzie mogło przenocować ponad 3 tysiące gości. Około 70 proc. pokoi ma mieć widok (okna lub balkon) na Bałtyk. Jego masywna bryła ma się kojarzyć ze statkiem pasażerskim.

Początkowo były plany budowy w Łebie, ale zgodnie z planem zagospodarowania obiekt musiałby mieć poniżej 5 kondygnacji. Lokalizacja w Pobierowie pozwoliła na zaprojektowanie największego obiektu w całej sieci. Wzbudza kontrowersje nie tylko rozmiarem, ale także przez jego położenie w bliskim sąsiedztwie morza. Od wody dzieli go niespełna 140 metrów.

Do dyspozycji gości będzie kompleks wodny z basenami i zjeżdżalnią, jacuzzi, sale kinowe, kręgielnia, gabinety zabiegowe, SPA, kawiarnie, a nawet sklepy z pamiątkami. Będzie tu także jedna z największych sal konferencyjnych w Polsce na 4 tysiące miejsc.

Równolegle z końcówką prac ruszyła szeroka rekrutacja. Hotel potrzebuje setek pracowników - od obsługi recepcji, przez gastronomię, po techników i animatorów. Nabór prowadzony jest nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Na ostatnim etapie inwestycji trwają odbiory techniczne i testy instalacji, a także przygotowania operacyjne.

Źródła: propertynews.pl, propertydesign.pl. geekweek.interia.pl

