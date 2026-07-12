Spis treści: Bagaż podręczny a przedmiot osobisty. Kluczowe różnice Zasady w Ryanair i Wizz Air, czyli kiedy za torebkę zapłacisz karę Jak bezpiecznie spakować torebkę do samolotu?

Bagaż podręczny a przedmiot osobisty. Kluczowe różnice

Najwięcej nieporozumień wokół bagażu w tanich liniach lotniczych wynika z tego, że pasażerowie często używają pojęć "bagaż podręczny" i "przedmiot osobisty" zamiennie, choć w regulaminach przewoźników oznaczają one dwie różne kategorie. Przedmiot osobisty to niewielka torba, plecak lub torebka, która musi zmieścić się pod siedzeniem przed pasażerem. Z kolei bagaż podręczny to większa walizka lub torba umieszczana w schowku nad głową, która w większości najtańszych taryf nie jest objęta podstawową ceną biletu i wymaga wykupienia odpowiedniej usługi.

Ryanair i Wizz Air stosują bardzo podobne zasady. W obu liniach każdy pasażer może bezpłatnie zabrać jedną sztukę bagażu o maksymalnych wymiarach 40 × 30 × 20 cm, która musi zmieścić się pod fotelem. Większa walizka kabinowa jest dostępna dopiero po wykupieniu usługi Priority, przy czym w Ryanair jej maksymalne wymiary wynoszą 55 × 40 × 20 cm, a w Wizz Air 55 × 40 × 23 cm. To właśnie ta różnica między darmowym przedmiotem osobistym a płatnym bagażem kabinowym najczęściej prowadzi do problemów podczas kontroli przy bramce.

Jeżeli pasażer podróżuje w podstawowej taryfie, torebka jest jego jedynym darmowym przedmiotem osobistym, a zabranie obok niej jeszcze plecaka, torby na laptopa lub walizki kabinowej oznacza konieczność dopłaty. O tym, czy bagaż spełnia wymagania, nie decyduje jego nazwa ani sposób reklamowania przez producenta, lecz rzeczywiste wymiary po spakowaniu oraz możliwość wsunięcia go pod siedzenie.

Zasady w Ryanair i Wizz Air, czyli kiedy za torebkę zapłacisz karę

W przypadku Ryanair kwestie związane z bagażem reguluje zarówno polityka bagażowa, jak i ogólne warunki przewozu. Przewoźnik wskazuje w nich, że bagaż przekraczający dopuszczalne limity nie będzie umieszczony w kabinie, a jeżeli pozwalają na to warunki operacyjne, trafi do luku bagażowego za dodatkową opłatą. Z uwagi na to problemy mogą pojawić się nie tylko wtedy, gdy torebka przekracza dopuszczalne wymiary, ale również wtedy, gdy pasażer próbuje wnieść ją jako drugą darmową sztukę bagażu obok plecaka lub torby na laptopa. Taka sama sytuacja dotyczy większej walizki kabinowej o wymiarach 55 × 40 × 20 cm, która w Ryanair przysługuje wyłącznie pasażerom posiadającym usługę Priority & 2 Cabin Bags w cenie od około 12 do nawet 60 euro.

Wykupienie usługi jest znacznie tańsze na etapie rezerwacji, niż w przypadku potencjalnych problemów przy bramce. Jeżeli obsługa stwierdzi, że pasażer przekroczył limit liczby sztuk bagażu albo jego wymiary nie odpowiadają regulaminowi, przewoźnik może naliczyć dopłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem i nadać bagaż do luku. Z tego powodu przed podróżą warto sprawdzić nie tylko deklarowane przez producenta wymiary torby, ale również jej rzeczywisty rozmiar po spakowaniu.

Podobne zasady obowiązują w Wizz Air. Zgodnie z regulaminem przewoźnika każdy pasażer może bezpłatnie zabrać jedną sztukę bagażu o maksymalnych wymiarach 40 × 30 × 20 cm i wadze do 10 kg, która musi zmieścić się pod siedzeniem. Dopiero usługa WIZZ Priority daje prawo do wniesienia dodatkowej walizki kabinowej o wymiarach do 55 × 40 × 23 cm, przeznaczonej do schowka nad głową. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że pasażer ma więcej sztuk bagażu, niż przewiduje wykupiona taryfa, albo przekroczył dopuszczalne limity, przewoźnik nalicza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zakup WIZZ Priority dopiero na lotnisku może oznaczać wydatek sięgający nawet 65-75 euro.

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Jak bezpiecznie spakować torebkę do samolotu?

Najważniejszą zasadą jest dopasowanie sposobu pakowania do taryfy, w której został kupiony bilet. Jeżeli podróż odbywa się bez usługi Priority, torebkę należy traktować jako jedyną darmową sztukę bagażu. Przed wyjazdem warto zmierzyć ją dopiero po spakowaniu, ponieważ miękkie torby łatwo zmieniają kształt i po wypełnieniu ubraniami lub kosmetykami mogą przekroczyć dopuszczalne wymiary.

Dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby rzeczy przewożonych w torebce tylko do tych, które rzeczywiście będą potrzebne podczas podróży. Dokumenty, telefon, portfel, leki, okulary, słuchawki czy powerbank najlepiej umieścić w wewnętrznym organizerze lub dodatkowej saszetce, dzięki czemu torebka zachowa wymagany kształt. Pozostałe przedmioty, z których nie będziemy korzystać w czasie lotu, lepiej spakować do większego bagażu kabinowego albo rejestrowanego.

Przed wyjazdem warto również sprawdzić, czy zawartość torebki spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Płyny powinny znajdować się w pojemnikach o pojemności do 100 ml i być umieszczone w przezroczystej torbie o pojemności do 1 litra, którą podczas kontroli bezpieczeństwa trzeba okazać osobno. Jeżeli plan zakłada podróż z większą ilością przedmiotów, znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze dokupienie odpowiedniej usługi bagażowej niż ryzykowanie wysokich dopłat naliczanych przy wejściu na pokład.



