Weekend (a zwłaszcza długi) to idealny moment na to, aby na chwilę zwolnić, zaparzyć ulubioną herbatę i palcem po mapie zaplanować mały wypad. Często zapominamy, że nasza własny kraj kryje w sobie miejsca absolutnie unikalne, które dla pasjonatów geografii są niczym święte Graale.

Tym razem mowa o punktach skrajnych Polski, czyli miejscach wysuniętych najdalej na północ, południe, wschód i zachód. Zdobycie ich wszystkich to nie tylko ambitne wyzwanie logistyczne, ale przede wszystkim genialny pretekst do poznania niesamowitej różnorodności naszego kraju. Od klifowych wybrzeży Bałtyku, przez dzikie zakola wielkich rzek, aż po niedostępne, bieszczadzkie zakątki. Zapraszam was na wyprawę.

Gdzie leży prawdziwa północ. Co stało się z Rozewiem?

Naszą podróż zaczniemy od kierunku, który kojarzy się z wakacyjnym odpoczynkiem, i szumem fal. Pamiętacie, jak w podręcznikach do geografii uczono nas, że najdalej wysuniętym na północ punktem Polski jest przylądek Rozewie? To tam dumnie stoi słynna latarnia morska, a turyści masowo kupują pamiątki z napisem informującym o dotarciu na sam północ Polski.

Okazuje się jednak, że nauka i nowoczesne pomiary geodezyjne (czyli bardzo precyzyjne badanie kształtu Ziemi) sprawiły nam sporą niespodziankę. Obecnie tytuł północnego czempiona dzierży Jastrzębia Góra, a konkretnie punkt znajdujący się na terenie tamtejszego klifu. Ta zmiana nie wynika jedynie z dokładniejszych przyrządów pomiarowych, ale przede wszystkim z niszczycielskiej i jednocześnie twórczej siły morza. Bałtyk nieustannie "podgryza" nasz brzeg w procesie zwanym abrazją. To trudne słowo oznacza po prostu sytuację, w której uderzające o ląd fale morskie powodują obrywanie się kawałków klifu i powolne cofanie się lądu.

W wyniku tych naturalnych procesów to właśnie w Jastrzębiej Górze, niedaleko pamiątkowego obelisku zwanego Gwiazdą Północy, znajduje się dziś nasz geograficzny kraniec. Dojazd do tego miejsca jest wyjątkowo przyjemny i prosty. Samochód można zostawić na jednym z wielu parkingów w miejscowości, a potem udać się na krótki spacer przez piękny, bukowy las rosnący na samym urwisku.

Pomnik Gwiazda Północy Adam Balcerzak/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Płynące granice Polski. Wschód i zachód ciągle się zmieniają

Kiedy opuścimy nadmorskie klify i skierujemy się na boki (choć to bardzo niegeograficzne określenie) naszej mapy, trafimy na punkty skrajne wyznaczane przez... rzeki. Na zachodzie to zakole Odry w miejscowości Osinów Dolny w województwie zachodniopomorskim, natomiast na wschodzie rekord należy do zakola Bugu w Zosinie na Lubelszczyźnie.

Przejście graniczne Osinów Dolny-Hohenwutzen © Ralf Roletschek/Roletschek.at (https://www.roletschek.at/) Wikimedia Commons

Są one znacznie mniej oblegane niż nadmorskie kurorty. W Osinowie Dolnym punkt skrajny znajduje się tuż za lokalnym bazarkiem, co nadaje wyprawie nieco swojskiego klimatu. W Zosinie natomiast możemy podziwiać dziki, nieuregulowany Bug. To rzeka wyjątkowa, bo człowiek nie prostował jej koryta i nie budował betonowych wałów, pozwalając wodzie płynąć tak, jak chce. Dzięki temu Bug tworzy przepiękne meandry, czyli naturalne pętle i zakola, które wyglądają niesamowicie z lotu ptaka. Tutaj jednak pojawia się ważna ciekawostka.

Kolano Bugu (wśród drzew), najdalej na wschód wysunięty punkt Polski, obok przejście graniczne Qqerim/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Punkty skrajne na rzekach mają charakter dynamiczny, co oznacza, że mogą się delikatnie przesuwać. Wda nieustannie niesie ze sobą piasek i muł, zabierając ziemię z jednego brzegu i odkładając je na drugim. Zjawiska te nazywamy odpowiednio erozją i akumulacją. Powodują one, że linia graniczna na środku rzeki może w skali wielu lat minimalnie zmieniać swoje położenie. Dojście do samego brzegu w Zosinie bywa wyzwaniem ze względu na gęste zarośla i podmokły teren.

Opołonek. Zagadka najbardziej niedostępnego szczytu w Polsce

Na koniec zostawiłem wam absolutną legendę i najbardziej tajemnicze miejsce w całej Polsce, które znajduje się na samym południu, w sercu Bieszczadów. Przez lata powszechnie uważano, że to właśnie szczyt Opołonek, mierzący tysiąc dwadzieścia osiem metrów nad poziomem morza, jest tym najdalej wysuniętym punktem. Jeśli jednak chcemy być geograficznymi geekami, musimy wiedzieć o pewnym niuansie. Najdalej na południe wysuniętym skrawkiem polskiej ziemi nie jest sam wierzchołek góry, ale tak zwane nienazwane siodło, czyli niewielkie obniżenie terenu między wzniesieniami, znajdujące się na zboczu Opołonka, tuż przy granicy ze szczytem Piniaszkowy. To właśnie tam Polska wysięga najdalej na południe.

Opołonek to jednak miejse dość tajemnicze, głównie przez swoją ekstremalną niedostępność. Na co dzień wejście na tę górę od strony polskiej jest nielegalne. Znajduje się ona na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w strefie ochrony ścisłej, gdzie nie prowadzi żaden oficjalny szlak turystyczny. Próba samodzielnej wspinaczki może skończyć się mandatem i ryzykiem spotkania ze Strażą Graniczną, ponieważ szczyt leży na samej granicy z Ukrainą.

Istnieje jednak jeden dzień w roku, kiedy to geograficzne marzenie może się spełnić w pełni legalnie. To 11 listopada. Z okazji Święta Niepodległości Bieszczadzki Park Narodowy organizuje specjalne, grupowe wyjście z przewodnikiem na Opołonek. To wydarzenie o statusie niemal elitarnym, ponieważ liczba miejsc jest ściśle ograniczona do zaledwie 150 osób rocznie. Zainteresowanie jest tak gigantyczne, że zapisy, które ruszają pierwszego października na stronie parku, kończą się zazwyczaj w kilka minut. Jeśli uda wam się zarezerwować miejsce, czeka was wyprawa życia. Wędrówka odbywa się w surowych, jesiennych warunkach, często w błocie lub pierwszym śniegu, ale satysfakcja z dotarcia do miejsca, gdzie Bieszczady mają swój najbardziej pierwotny charakter, jest nie do opisania.

Planowanie wyprawy na krańce Polski

Jeśli po lekturze tego tekstu poczuliście chęć skompletowania własnej kolekcji punktów skrajnych, pamiętajcie o dobrej strategii. O ile Jastrzębia Góra, Osinów Dolny czy Zosin są dostępne praktycznie przez cały rok i można je odwiedzić przy okazji zwykłej wycieczki samochodem, o tyle południowy kraniec wymaga precyzyjnego planowania z wyprzedzeniem wielu miesięcy.

Podróżowanie po skrajnych punktach to doskonały sposób na odkrycie mniej znanych regionów Polski, które często omijamy, pędząc do popularnych kurortów. Ich odwiedzenie daje ogromną satysfakcję.



