Turyści ryzykują mandaty i śpią na plażach w Barcelonie

Julia Król

Julia Król

Barcelona wypowiada wojnę apartamentom na wynajem krótkoterminowy, ale turyści znaleźli ryzykowny sposób na obejście wysokich cen noclegów. Zamiast płacić za hotel, coraz częściej wybierają spanie na plaży, narażając się na wysokie mandaty.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zatłoczona plaża w Barcelonie z turystami na ręcznikach, leżakach, parasolami i rowerami w tle.
Nocleg na plaży w Barcelonie. Turyści ryzykują mandaty do 600 euroIakov Filimonov123RF/PICSEL

Władze Barcelony zamykają rynek krótkoterminowego wynajmu mieszkań

Barcelona zamierza stopniowo wycofywać apartamenty Airbnb, otwiera się w nowym oknie do listopada 2028 roku. Stanie się przez to pierwszym dużym europejskim miastem, które wprowadzi taki zakaz. Burmistrz Jaume Collboni potwierdził w sierpniu, że miasto nie przedłuży żadnego z ponad 10 tys. licencjonowanych mieszkań turystycznych po wygaśnięciu ich zezwoleń w tym roku. Od 2026 r. nie wydano żadnych nowych licencji, a ponad 3500 apartamentów wróciło już na regularny rynek mieszkaniowy.

Zmiana będzie dotyczyć jedynie rezerwacji mieszkania na krótki wypad do miasta - zakaz nie obejmuje hoteli, hosteli i pensjonatów, a wynajem średnioterminowy - na 32 noce i dłużej - wciąż będzie dozwolony. Władze twierdzą, że celem jest przywrócenie mieszkań długoterminowym mieszkańcom zamiast turystom, którzy przyjechali tylko na parę dni.

Zobacz również:

Hiszpanie narzekają na wzmożoną turystykę i protestują
Świat

Południe Europy ma problem z turystami. Mieszkańcy masowo protestują

Katarzyna Nowak
Katarzyna Nowak

Turyści nocują na piasku, by ominąć drastyczne ceny

W szczycie sezonu Barcelona, otwiera się w nowym oknie nie szczyci się tanimi pokojami. Apartament w hotelu potrafi kosztować nawet 150 euro za dobę, czyli około 650 zł. Przy dłuższej podróży jest to wydatek, który trudno przełknąć - zwłaszcza młodym ludziom, którzy często mają znacznie niższe budżety na wyjazdy.

Część turystów znalazła więc sobie śmiały sposób na nocleg. Zamienili pokój w hotelu na plażę. Aby oszczędzić, nie wynajmują ostatniej nocy pobytu w apartamencie, lecz spędzają ten czas nad brzegiem morza, szczególnie jeśli mają wylot wcześnie rano. Podobnie sprawa wygląda z osobami, które chcą się wyszaleć na mieście. Szkoda im wydawać pieniędzy na pełną noc w hotelu, jeśli nie spędzą jej, śpiąc w łóżku, tylko tańcząc w klubie.

Nie przeszkadza im to, że nocleg na plaży w Barcelonie jest nielegalny. Mandat wynosi nawet do 600 euro, a więc znacznie więcej, niż cena za pokój w hotelu. Nawet brak wygody i możliwość bycia okradzionym nie odstrasza. A to nie są jedyne problemy, z jakimi przychodzi się zmierzyć śmiałkom, którzy spędzają noc na plaży. Tuż obok nich noce spędzają bezdomni w namiotach. A około godz. 3 nad ranem każdy nocny plażowicz musi ustąpić miejsca maszynom sprzątającym, które usuwają śmieci z piasku. Kiedy przejadą, znów można wrócić do spania nad brzegiem morza.

Innym sposobem na przetrwanie nocy w nieco bezpieczniejszych warunkach, chociaż wciąż niezbyt wygodnych, jest nocleg we własnym aucie na parkingu. Turyści będą wymyślać różne sposoby, aby obejść niedobór mieszkań Airbnb oraz coraz wyższe ceny za pokój w hotelu.

Zobacz również:

Mieszkańcy Hiszpanii, Włoch i Francji mają szczególnie dość masowej turystyki. Ta niechęć ma swoje podstawy
Podróże

Gdzie turyści nie są mile widziani? W tych krajach Europy mówią "dość"

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski


Najem krótkoterminowy drenuje miasta. "Centra stają się wydmuszkami"Aleksandra SuławaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze