Spis treści: Twierdza Boyen w Giżycku - unikalna konstrukcja w kształcie gwiazdy Dlaczego mazurska warownia nigdy nie została zdobyta szturmem? Gołębie pocztowe i wielka historia - tajemnice Twierdzy Boyen

Twierdza Boyen w Giżycku - unikalna konstrukcja w kształcie gwiazdy

Twierdza Boyen to położona w Giżycku unikalna fortyfikacja w kształcie gwiazdy. Zbudowano ją w XIX wieku według projektu pruskiego generała i inżyniera Johanna Leopolda Ludwiga Brese. Jak czytamy na stronie internetowej twierdza.gizycko.pl: "Twierdza została przygotowana dla załogi liczącej około 3000 żołnierzy. Garnizon giżycki utworzono w 1859 roku. Od roku 1889 w Giżycku funkcjonowała komendantura, natomiast w 1902 roku w Twierdzy Boyen umieszczono składnicę artyleryjską".

Cechą charakterystyczną omawianej twierdzy jest wspomniany wcześniej kształt gwiazdy. Zaletą tego rodzaju konstrukcji była między innymi możliwość prowadzenia ognia krzyżowego czy zniwelowanie "martwych stref".

Nazwa twierdzy została ustanowiona na cześć feldmarszałka Armii Pruskiej Hermanna Ludwiga Leopolda Gottlieb von Boyena. Przez niektórych, twierdza ta jest określana mianem "Gwiazdy Mazur".

Dlaczego mazurska warownia nigdy nie została zdobyta szturmem?

Mazurska Twierdza Boyen nigdy nie została zdobyta szturmem. W trakcie I Wojny Światowej, gdy wojska rosyjskie oblegały Giżycko, artyleria usytuowana na terenie warowni wspierała obronę miasta. W sierpniu 1914 roku oddziały Rosjan zostały skutecznie odparte. W trakcie II Wojny Światowej na terenie Twierdzy Boyen funkcjonował szpital polowy. W 1945 roku Niemcy opuścili ją bez walki.

Z uwagi na charakterystyczny kształt konstrukcji, wysokie mury i wały oraz samowystarczalność, twierdza stanowiła obiekt, który bardzo trudno byłoby zdobyć szturmem. Pomocny okazywał się również teren, na którym powstała twierdza - zbudowano ją bowiem na dość wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.

Gołębie pocztowe i wielka historia - tajemnice Twierdzy Boyen

Twierdza Boyen odegrała olbrzymią rolę w obronie Prus Wschodnich. Co ciekawe, warto wspomnieć tutaj o gołębiach, które w tamtych czasach były bardzo ważne dla łączności wojskowej. Stacja gołębi pocztowych funkcjonowała również w tej mazurskiej warowni. W trakcie walk wysyłano stamtąd przesyłki pocztowe do miast, takich jak Królewiec, Szczecin czy Wrocław.

Co ciekawe, w czasach II Wojny Światowej, gdy w twierdzy funkcjonował szpital, na jej terenie znajdowało się również laboratorium. Głównym zadaniem pracujących tam osób była ocena jakości żywności , która była dostarczana do "Wilczego Szańca". Z kolei po zakończeniu działań wojennych, Twierdza Boyen przeszła do rąk wojska polskiego. W 1975 roku uznano ją za zabytek architektury. Obecnie na jej terenie znajduje się między innymi muzeum, amifiteatr czy schronisko młodzieżowe.



