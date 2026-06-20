Unikat w skali Europy. W planach nowe udogodnienie

Twierdza Srebrna Góra stanowi wyjątkowy obiekt w skali Europy i należy do kluczowych atrakcji Dolnego Śląska. Jest to unikatowa budowla militarna - uznawana za największą górską twierdzę na kontynencie.

Jej dzieje sięgają XVIII wieku. Projekt fortecy opracował pruski inżynier Ludwik Wilhelm Regler, a później modyfikacje wprowadził król Fryderyk Wielki, który uczynił z Prus czołową europejską potęgę. Twierdza miała służyć jako ochrona militarna regionu Śląska, podbitego przez Prusy w 1740 roku. Nigdy nie została zdobyta - próbę podjęły w 1807 r. wojska napoleońskie, w trakcie wojny Prus z Francją. Ataki ustały po podpisaniu pokoju w Tylży.

Z czasem budowla straciła na znaczeniu obronnym, podlegała różnym przekształceniom, aż w końcu stała się atrakcją turystyczną. Dziś ta wspaniała twierdza przyciąga tłumy odwiedzających. Od lat prowadzone są tam prace, które wpływają na atrakcyjność i dostępność obiektu. Istnieje szansa, że w przyszłości miejsce zostanie zmodernizowane o nowe udogodnienie - kolej gondolową.

Kolej gondolowa do Twierdzy Srebrna Góra. Jest koncepcja

Projekt budowy kolei gondolowej posiada już opracowaną koncepcję - jest ustalona trasa o długości 1192 metrów, ośmioosobowe gondole miałyby być przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz do przewożenia rowerów, jest wsparcie ze strony gminy i kierownictwa obiektu. Start byłby u podnóża Twierdzy, w rejonie planowanego przystanku kolejowego - a koniec na Forcie Wysoka Skała, który obecnie jest niedostępny dla ruchu turystycznego.

- Przepustowość kolei została oszacowana na około 500 tys. osób rocznie. Tzn. ruch będzie narastał z obecnych 150 tys. osób rocznie, sukcesywnie wraz z postępami prac adaptacyjnych w Twierdzy. Dodatkowo koncepcja uwzględnia proponowaną lokalizację dojazdów i parkingów, gdzie turyści będą mogli pozostawić swoje pojazdy. W szczycie zapotrzebowanie to około 500 miejsc postojowych (dla pojazdów osobowych) i dla około 10 autokarów - powiedziała Gazecie Wrocławskiej Emilia Pawnuk, prezes zarządu Twierdzy Srebrna Góra.

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Rozwiązanie rosnących problemów logistycznych

Jak przypomina Portal Samorządowy, jeszcze przed wybuchem wojny w Srebrnej Górze funkcjonował wyciąg, który był używany przez krótki okres także po 1945 roku. Pomysł nie jest więc nowy, a mógłby pozytywnie wpłynąć na liczbę odwiedzających Twierdzę. Inwestycja nie byłaby więc tylko atrakcją, a bardziej rozwiązaniem realnych problemów logistycznych, które zaczynają ograniczać rozwój turystyki.

- Chcemy, aby turysta, który przyjedzie pociągiem, wysiadł na stacji, wsiadł w kolejkę i komfortowo dotarł na górę. To byłoby także ułatwienie dla seniorów, dla których wejście na szczyt jest dużym wyzwaniem - przekazała gazecie Emilia Pawnuk.

Budowa kolejki na Twierdzę Srebrna Góra wpisana jest od dawna w strategię rozwoju gminy. Przedsięwzięcie wymaga jednak najważniejszego elementu - wsparcia finansowego. Na realizację budowy kolejki potrzeba ok. 50 mln zł - to kwota niemal równa rocznemu budżetowi inwestycyjnemu gminy Stoszowice. Samorząd próbował zainteresować projektem większych partnerów, ale rozmowy utknęły. Istnieje szansa realizacji pomysłu, bo projekt jest gotowy, ale czeka na inwestora lub solidne dofinansowanie. Jeśli środki się znajdą, budowa mogłaby potrwać około roku.





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