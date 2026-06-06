Twierdza Wisłoujście odzyska historyczny hełm. Rusza wielka modernizacja zabytku

Karol Kubak

Karol Kubak

Twierdza Wisłoujście przejdzie największe zmiany od lat. Dzięki dofinansowaniu przekraczającemu 12 mln zł zabytek odzyska historyczny hełm wieży z XVIII wieku, a odwiedzający zyskają nowe wystawy, centrum obsługi oraz wygodniejsze warunki zwiedzania. Prace mają zakończyć się w 2029 roku.

Ceglana Twierdza Wisłoujście, okrągła wieża z polską flagą na szczycie, otoczona drzewami i dziedzińcem
Twierdza Wisłoujście odzyska historyczny hełm wieży Andrzej Otrębski/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)Wikimedia Commons

Twierdza Wisłoujście otrzymała ponad 12 mln zł dofinansowania na kompleksowe prace konserwatorskie i modernizacyjne. Dzięki inwestycji odwiedzający zobaczą nie tylko odnowione fortyfikacje, ale także element, który od lat można podziwiać jedynie na dawnych rycinach. Nad wieżą ponownie pojawi się historyczny hełm niczym ten z XVIII wieku.

Dwa działa ustawione na wzniesieniu nad rzeką, żołnierz w mundurze stojący obok, w tle port z żaglowcami i wysoka wieża po prawej stronie.
Twierdza Wisłoujście. Rycina z czasów napoleońskich. Carl August Helmsauer wg Christiana Gottlieba Ludwiga, Twierdza Wisłoujście, 1825 rok. Na grafice wieża Twierdzy Wisłoujście. Na bastionie działo i francuski żołnierz.Muzeum Gdańskamateriały prasowe

Historyczna twierdza u ujścia Wisły

Twierdza Wisłoujście znajduje się w miejscu, gdzie przez stulecia Wisła wpadała do Zatoki Gdańskiej. Jej początki sięgają średniowiecza, kiedy funkcjonowała tu latarnia morska pomagająca statkom wpływać do portu w Gdańsku. Z czasem obiekt rozbudowano o kolejne umocnienia, tworząc jedną z najważniejszych nadmorskich twierdz dawnej Rzeczypospolitej.

Dziś jest uznawana za jeden z najcenniejszych przykładów nowożytnej architektury obronnej w Polsce. Znalazła się też na liście Pomników Historii, czyli najważniejszych zabytków objętych szczególną ochroną.

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Karol Kubak
Karol Kubak

Odtworzą hełm wieży sprzed wieków

Najbardziej widoczną zmianą będzie rekonstrukcja historycznego hełmu wieży. Charakterystyczne zwieńczenie istniało jeszcze w XVIII wieku, jednak nie przetrwało do naszych czasów. Teraz zostanie odtworzone na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej.

Porównanie historycznego rysunku wieży z ok. 1829 roku z nowoczesną dokumentacją techniczną projektu rekonstrukcji zwieńczenia wieży Wisłoujście, ukazujące szczegóły architektoniczne oraz różnice w opracowaniu detali konstrukcyjnych.
Projekt rewaloryzacji hełmu wieży Twierdzy Wisłoujście. Po lewej fragment ryciny z około 1828 roku, po prawej projekt nowego hełmu wzorowany na wizerunku historycznym w przekroju i od frontu.Muzeum Gdańskamateriały prasowe

To właśnie ten element ma stać się symbolem całego przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac sylwetka twierdzy będzie znacznie bliższa temu, jak wyglądała przed wiekami. Dla mieszkańców i turystów będzie to jedna z najbardziej zauważalnych zmian w zabytku.

Nowe wystawy i wygodniejsze zwiedzanie

Warto zaznaczyć,że projekt obejmuje więcej niż samą rekonstrukcję historycznych elementów. Prace będą prowadzone na obszarze liczącym blisko 180 tys. metrów kwadratowych, a ich zakończenie zaplanowano na połowę 2029 roku. Celem jest zarówno ochrona zabytku, jak i zwiększenie jego atrakcyjności dla zwiedzających.

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Paula Drechsler
Paula Drechsler

W twierdzy powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze i warsztatowe oraz Centrum Obsługi Zwiedzających. Znajdzie się tam również nowa wystawa stała. Jedną z jej największych atrakcji ma być liczący ponad trzy metry długości model okrętu królewskiej floty wojennej z XVII wieku, który będzie największym tego typu obiektem w Polsce.

Przewidziano także działania poprawiające dostępność i komfort zwiedzania. Obejmą one uporządkowanie przestrzeni oraz rozwiązania ułatwiające korzystanie z obiektu przez gości.

Źródło: Muzeum Gdańska


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