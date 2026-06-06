Twierdza Wisłoujście otrzymała ponad 12 mln zł dofinansowania na kompleksowe prace konserwatorskie i modernizacyjne. Dzięki inwestycji odwiedzający zobaczą nie tylko odnowione fortyfikacje, ale także element, który od lat można podziwiać jedynie na dawnych rycinach. Nad wieżą ponownie pojawi się historyczny hełm niczym ten z XVIII wieku.

Twierdza Wisłoujście. Rycina z czasów napoleońskich. Carl August Helmsauer wg Christiana Gottlieba Ludwiga, Twierdza Wisłoujście, 1825 rok. Na grafice wieża Twierdzy Wisłoujście. Na bastionie działo i francuski żołnierz. Muzeum Gdańska materiały prasowe

Historyczna twierdza u ujścia Wisły

Twierdza Wisłoujście znajduje się w miejscu, gdzie przez stulecia Wisła wpadała do Zatoki Gdańskiej. Jej początki sięgają średniowiecza, kiedy funkcjonowała tu latarnia morska pomagająca statkom wpływać do portu w Gdańsku. Z czasem obiekt rozbudowano o kolejne umocnienia, tworząc jedną z najważniejszych nadmorskich twierdz dawnej Rzeczypospolitej.

Dziś jest uznawana za jeden z najcenniejszych przykładów nowożytnej architektury obronnej w Polsce. Znalazła się też na liście Pomników Historii, czyli najważniejszych zabytków objętych szczególną ochroną.

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Odtworzą hełm wieży sprzed wieków

Najbardziej widoczną zmianą będzie rekonstrukcja historycznego hełmu wieży. Charakterystyczne zwieńczenie istniało jeszcze w XVIII wieku, jednak nie przetrwało do naszych czasów. Teraz zostanie odtworzone na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej.

Projekt rewaloryzacji hełmu wieży Twierdzy Wisłoujście. Po lewej fragment ryciny z około 1828 roku, po prawej projekt nowego hełmu wzorowany na wizerunku historycznym w przekroju i od frontu. Muzeum Gdańska materiały prasowe

To właśnie ten element ma stać się symbolem całego przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac sylwetka twierdzy będzie znacznie bliższa temu, jak wyglądała przed wiekami. Dla mieszkańców i turystów będzie to jedna z najbardziej zauważalnych zmian w zabytku.

Nowe wystawy i wygodniejsze zwiedzanie

Warto zaznaczyć,że projekt obejmuje więcej niż samą rekonstrukcję historycznych elementów. Prace będą prowadzone na obszarze liczącym blisko 180 tys. metrów kwadratowych, a ich zakończenie zaplanowano na połowę 2029 roku. Celem jest zarówno ochrona zabytku, jak i zwiększenie jego atrakcyjności dla zwiedzających.

W twierdzy powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze i warsztatowe oraz Centrum Obsługi Zwiedzających. Znajdzie się tam również nowa wystawa stała. Jedną z jej największych atrakcji ma być liczący ponad trzy metry długości model okrętu królewskiej floty wojennej z XVII wieku, który będzie największym tego typu obiektem w Polsce.

Przewidziano także działania poprawiające dostępność i komfort zwiedzania. Obejmą one uporządkowanie przestrzeni oraz rozwiązania ułatwiające korzystanie z obiektu przez gości.

Źródło: Muzeum Gdańska

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