Twoja walizka przejdzie? Nowe limity bagażu podręcznego w 2026 roku

Przed wyjazdem na majówkę, city break czy wakacyjny urlop warto sprawdzić zasady dotyczące bagażu podręcznego obowiązujące w wybranej linii lotniczej. Przewoźnicy różnią się między sobą, dlatego to, co przejdzie w LOT, niekoniecznie będzie akceptowane w Ryanairze czy Wizz Airze.

W tym zestawieniu skupiamy się na najpopularniejszych liniach wybieranych przez Polaków.

Jaki bagaż podręczny można zabrać na pokład samolotu? Odpowiedź brzmi: to zależy - przejdźmy do konkretów.

Jakie są wymiary i waga bagażu podręcznego w Ryanair?

Ryanair jest jednym z najczęściej wybieranych przewoźników w Polsce i Europie. W podstawowej cenie biletu pasażer może zabrać wyłącznie mały przedmiot osobisty, który musi zmieścić się pod fotelem.

Przedmiot osobisty w Ryanair ma wymiary 40 × 30 × 20 cm i nie jest objęty limitem wagi. Może to być np. niewielki plecak, torebka lub torba na laptop. Choć nie obowiązuje limit wagowy, ograniczone wymiary sprawiają, że możliwości pakowania są niewielkie.

Istnieje również opcja dokupienia większego bagażu podręcznego. Taki bagaż trafia do schowka nad głową i jest dodatkowo płatny. W Ryanair duży bagaż ma wymiary 55 × 40 × 20 cm i maksymalną wagę 10 kg.

Jakie są wymiary i waga bagażu podręcznego w Wizz Air?

Wizz Air, podobnie jak Ryanair, oferuje tanie loty i szeroką siatkę połączeń. W podstawowej taryfie pasażer może zabrać jedynie mały przedmiot osobisty. Przedmiot osobisty w Wizz Air ma wymiary 40 × 30 × 20 cm i maksymalnie 10 kg wagi. To zazwyczaj plecak lub niewielka torba, którą umieszcza się pod siedzeniem.

Za dodatkową opłatą można zabrać większy bagaż kabinowy o wymiarach 55 × 40 × 23 cm i maksymalnie 10 kg wagi. Taki bagaż umieszcza się w schowku nad głową i może to być np. standardowa walizka kabinowa.

Jakie są wymiary i waga bagażu podręcznego w PLL LOT?

Polskie Linie Lotnicze LOT oferują więcej w standardowej taryfie niż tanie linie. W cenie biletu zawarty jest zarówno przedmiot osobisty, jak i bagaż podręczny.

Przedmiot osobisty w LOT to np. torebka czy laptop, a maksymalna waga - 2 kg. Linia nie podaje dokładnych wymiarów, ale przedmiot musi zmieścić się pod fotelem. W praktyce często akceptowany jest także mały plecak.

Bagaż podręczny w LOT ma wymiary 55 × 40 × 23 cm i do 10 kg wagi. Walizka kabinowa trafia do schowka nad głową i - w przeciwieństwie do tanich linii - jest wliczona w cenę biletu.

Jakie są wymiary i waga bagażu podręcznego w Enter Air?

Enter Air to popularna linia czarterowa, z której korzystają osoby lecące na wakacje z biurami podróży. W takich pakietach zwykle zawarty jest również bagaż rejestrowany.

W cenie biletu można zabrać też jedną sztukę bagażu podręcznego. Choć dopuszczalne wymiary odpowiadają walizce kabinowej (55 x 40 x 25 cm), limit wagowy jest niższy niż u innych przewoźników i wynosi 5 kg. W praktyce wielu pasażerów zabiera na pokład jedynie plecak, a resztę rzeczy pakuje do bagażu rejestrowanego. Enter Air dopuszcza także zabranie na pokład małej torby podręcznej, plecaka, torebki czy laptopa o maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 15 cm. W przypadku przekroczenia limitu bagażu na lotnisku zostanie naliczona dodatkowa opłata za bagaż.

Jakie są wymiary i waga bagażu podręcznego w Lufthansie i liniach grupy?

Grupa Lufthansa to jedna z największych europejskich linii lotniczych, zaliczana do przewoźników tradycyjnych. W jej skład - oprócz głównej linii - wchodzą także Austrian, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Swiss czy ITA Airways.

Od maja wprowadza nowe zasady bagażu podręcznego. W najtańszej taryfie Basic zabierzemy tylko przedmiot osobisty o maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 15 cm. W kolejnych taryfach ekonomicznych: Light, Comfort czy Flex do samolotu będziemy mogli zabrać bagaż podręczny o wymiarach 55 x 40 x 23 cm i maksymalnej wadze 8 kg.

