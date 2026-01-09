Tylko 18 lotów w grudniu. Co dalej z lotniskiem w Radomiu?

Gdy kolejne lotniska w ostatnich dniach ogłaszają rekordowe wyniki, lotnisko w Radomiu z dumą ogłosiło, że w grudniu 2025 roku obsłużyło 3219 pasażerów oraz zrealizowało 18 operacji lotniczych.

To oznacza spadek o około 12 procent do listopada, kiedy to z usług portu skorzystało 3665 pasażerów.

Ubiegły rok zakończył się dla Lotniska Warszawa-Radom wynikiem 95 646 obsłużonych pasażerów oraz 2216 operacji lotniczych. Mogliśmy stamtąd polecieć do 6 miejsc: Rzymu (FCO), Larnaki (LCA), Antalyi (AYT), Tirany (TIA), Barcelony (BCN) oraz Prewezy (PVK).

Władze portu podkreślają, że rok 2025 był dla Lotniska Warszawa-Radom okresem prowadzenia intensywnych analiz związanych z nowym modelem funkcjonowania portu.

Warto w tym miejscu przywołać wyniki lotniska Zielona Góra - Babimost, które nie dysponuje takim terminalem jak Radom, a w ostatnim miesiącu roku odprawiono tam 4184 pasażerów. Liczba wszystkich odprawionych pasażerów w 2025 roku wyniosła dokładnie 80 729 osób (o 2 proc. mniej rok do roku).

Co dalej z lotniskiem w Radomiu?

Polskie Porty Lotnicze zatwierdziły długoterminową strategię, która ma wzmocnić pozycję radomskiego lotniska i zoptymalizować jego działalność.

Szef lotniska Grzegorz Tuszyński podkreśla, że Warszawa-Radom ma rozwijać się w sposób zrównoważony i docelowo generować zyski.

- Analizujemy różne scenariusze. Szczegółowy plan działania zostanie zaprezentowany w tym roku, w lutym - podkreśla Grzegorz Tuszyński.

