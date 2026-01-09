Tylko 18 lotów w grudniu. Co dalej z lotniskiem w Radomiu?
Lotnisko Warszawa-Radom w grudniu odprawiło 3219 podróżnych i wykonało 18 operacji lotniczych. W całym 2025 roku z terminalu, który kosztował około 850 milionów złotych, nie skorzystało nawet 100 tys. pasażerów.
Gdy kolejne lotniska w ostatnich dniach ogłaszają rekordowe wyniki, lotnisko w Radomiu z dumą ogłosiło, że w grudniu 2025 roku obsłużyło 3219 pasażerów oraz zrealizowało 18 operacji lotniczych.
To oznacza spadek o około 12 procent do listopada, kiedy to z usług portu skorzystało 3665 pasażerów.
Ubiegły rok zakończył się dla Lotniska Warszawa-Radom wynikiem 95 646 obsłużonych pasażerów oraz 2216 operacji lotniczych. Mogliśmy stamtąd polecieć do 6 miejsc: Rzymu (FCO), Larnaki (LCA), Antalyi (AYT), Tirany (TIA), Barcelony (BCN) oraz Prewezy (PVK).
Władze portu podkreślają, że rok 2025 był dla Lotniska Warszawa-Radom okresem prowadzenia intensywnych analiz związanych z nowym modelem funkcjonowania portu.
Warto w tym miejscu przywołać wyniki lotniska Zielona Góra - Babimost, które nie dysponuje takim terminalem jak Radom, a w ostatnim miesiącu roku odprawiono tam 4184 pasażerów. Liczba wszystkich odprawionych pasażerów w 2025 roku wyniosła dokładnie 80 729 osób (o 2 proc. mniej rok do roku).
Co dalej z lotniskiem w Radomiu?
Polskie Porty Lotnicze zatwierdziły długoterminową strategię, która ma wzmocnić pozycję radomskiego lotniska i zoptymalizować jego działalność.
Szef lotniska Grzegorz Tuszyński podkreśla, że Warszawa-Radom ma rozwijać się w sposób zrównoważony i docelowo generować zyski.
- Analizujemy różne scenariusze. Szczegółowy plan działania zostanie zaprezentowany w tym roku, w lutym - podkreśla Grzegorz Tuszyński.