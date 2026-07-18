Zamki na Szlaku Orlich Gniazd. Nowości w Rabsztynie

Szlak Orlich Gniazd, biegnący przez województwa małopolskie i śląskie, jest niezwykle popularny wśród turystów ze względu na spektakularne jurajskie zamki usytuowane na wapiennych wzgórzach.

Na trasie znajdują się m.in. zamek w Ogrodzieńcu, Pieskowej Skale czy Rabsztynie. Ten ostatni po częściowej renowacji zyskał nowe życie, stając się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów na szlaku. Wkrótce miejsce to zaoferuje zwiedzającym jeszcze więcej atrakcji.

Atrakcje na zamku Rabsztyn. Coś dla dużych i małych

Dziś turyści odwiedzający zamek w Rabsztynie mogą podziwiać odbudowane mury warowni z XIV wieku i wejść na wieżę widokową, oglądać wystawy i brać udział w licznych wydarzeniach. To jednak nie koniec zmian tej atrakcji nieopodal Olkusza.

Gmina Olkusz uzyskała bowiem ponad 2,8 mln złotych dofinansowania z programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" na stworzenie nowej przestrzeni dla zwiedzających - realizacji projektu "Gościniec rycerski u stóp zamku Rabsztyn". Łączny koszt projektu to ponad 3,3 mln. W ramach inwestycji obok Chaty Kocjana zostaną zbudowane dwa nowoczesne pawilony.

- U stóp jednego z najpiękniejszych małopolskich zamków powstanie miejsce, które połączy historię, nowoczesną edukację i komfort odwiedzających - podaje Urząd Miasta i Gminy Olkusz i zaznacza, że "projekt skierowany jest do wszystkich grup odbiorców: dzieci, kobiet, mężczyzn, seniorów, indywidualnych turystów oraz grup zorganizowanych".

Kolejne urozmaicenie na zamku Rabsztyn. Gościniec Rycerski

Gościniec Rycerski u stóp zamku Rabsztyn wzbogaci teren rabsztyńskiego zamku. Inwestycja obejmuje budowę dwóch pawilonów przeznaczonych pod interaktywną rozrywkę oraz rozbudowę zaplecza sanitarnego. Do tego okolica zostanie zagospodarowana, pojawi się ogród, ławki i rzeźby inspirowane historią zamku.

- Multimedialne projekcje, przestrzenny dźwięk i interaktywne rozwiązania pozwolą przenieść się w realia średniowiecznego zamku - od rycerskich turniejów po codzienne życie dawnych mieszkańców. Uzupełnieniem będzie aplikacja mobilna z wirtualnym zwiedzaniem, audioprzewodnikiem i edukacyjną grą terenową, przeznaczona dla tych, którzy wolą odkrywać historię we własnym tempie - informuje Urząd Miasta i Gminy Olkusz.

Zamek Rabsztyn koło Olkusza. Adres, bilety, godziny zwiedzania

Projekt budowy Gościńca Rycerskiego jest w fazie realizacji. Serwis "Olkusz Nasze Miasto" podaje, że prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku - mają potrwać ok. 17 miesięcy. Szacuje się, że z nowej infrastruktury skorzysta rocznie ok. 25 300 osób.

W międzyczasie warownię w Rabsztynie cały czas można zwiedzać. Zamek Rabsztyn jest otwarty dla zwiedzających od wtorku do niedzieli przez większość roku. W sezonie (kwiecień-wrzesień) warownię można zwiedzać w godzinach 9:00-17:00, a w weekendy w godzinach 10:00-18:00. Zimą zamek jest nieczynny, w pozostałych miesiącach godziny otwarcia to 9:00-16:30.

Ceny biletów na zamek Rabsztyn to 20 zł za bilet normalny i 15 zł za bilet ulgowy w przypadku wizyty w tygodniu. W weekend cenny rosną - odpowiednio do 25 zł i 18 zł. Od kwietnia do października w cenie biletu na zamek można dodatkowo zwiedzić Chatę Kocjana.

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Parking przy zamku Rabsztyn znajduje się w pobliżu Chaty Kocjana. Jest on płatny. Zamek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na teren warowni można wejść z psem, obowiązują jednak ograniczenia.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat zwiedzania i dostępności obiektu można znaleźć na stronie zamku.



