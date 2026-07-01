Fala upałów dała się we znaki nie tylko ludziom, ale także zabytkowej infrastrukturze. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku poinformował, że Most Obrotowy w Giżycku został czasowo zamknięty dla ruchu wodnego. Powodem nie była awaria, ale zjawisko rozszerzalności cieplnej stali, przez które przęsło zaczęło klinować się o przyczółki.

Dlaczego Most Obrotowy w Giżycku przestał się otwierać?

Wysokie temperatury sprawiły, że stalowa konstrukcja mostu zwiększyła swoje wymiary. To naturalne zjawisko fizyczne, które nazywamy rozszerzalnością termiczną. Powoduje, że pod wpływem ciepła metal nieznacznie się wydłuża. W przypadku giżyckiego mostu okazało się to jednak wystarczające, by przęsło okresowo zakleszczało się o przyczółki. W takiej sytuacji bezpieczne otwieranie i zamykanie przeprawy stało się niemożliwe.

Ze względów bezpieczeństwa Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zdecydował 30 czerwca o czasowym zamknięciu mostu dla jednostek pływających. Jednocześnie przeprawa pozostawała dostępna dla samochodów, rowerzystów i pieszych.

W środę 1 lipca przekazano, że "w związku z ustąpieniem wysokich temperatur oraz brakiem przeszkód technicznych związanych z rozszerzalnością termiczną stalowego przęsła Mostu Obrotowego w Giżycku, przywrócono standardową organizację ruchu na Kanale Łuczańskim".

Otwarty most w Giżycku ZeroJeden/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en) Wikimedia Commons

Zabytkowy most z unikalnym mechanizmem

Most Obrotowy w Giżycku należy do najbardziej charakterystycznych zabytków techniki na Mazurach. Został zbudowany w 1889 roku i do dziś zachował swój oryginalny sposób działania. Zamiast unosić się lub rozsuwać, całe ponad 100-tonowe stalowe przęsło obraca się w bok o około 90 stopni, ustawiając się równolegle do brzegu Kanału Łuczańskiego. Dzięki odpowiedniemu systemowi przekładni całą operację może wykonać jedna osoba. Otwarcie mostu trwa około pięciu minut.

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W latach 60. XX wieku próbowano unowocześnić konstrukcję, montując napęd elektryczny. Rozwiązanie nie sprawdziło się. Zbyt gwałtowne otwieranie powodowało uderzenia przęsła o nabrzeże i prowadziło do uszkodzeń konstrukcji. Ostatecznie w 1985 r. most wyłączono z użytkowania, zastępując go tymczasową przeprawą. Dopiero w 1993 roku, po odtworzeniu historycznej konstrukcji, przywrócono ręczny sposób obsługi zgodny z pierwotnym projektem.

Dziś most jest nie tylko ważnym elementem lokalnej infrastruktury, ale również jedną z największych atrakcji turystycznych Giżycka. Co roku jego pierwsze otwarcie dla żeglugi symbolicznie inauguruje sezon żeglarski na Mazurach i od lat jest wydarzeniem przyciągającym mieszkańców oraz turystów.

Źródła: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, mazury.info.pl, portalmorski.pl, Wikipedia



