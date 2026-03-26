Miasto we Włoszech z nową nazwą walczy z algorytmami

Niewielkie włoskie miasteczko zdecydowało się na dość nietypowy krok, by zwiększyć swoją rozpoznawalność wśród turystów. Vallecrosia, położona na wybrzeżu Ligurii, oficjalnie zmienia nazwę na "Vallecrosia al Mare", czyli "Vallecrosia nad morzem".

Decyzja nie była przypadkowa. Miejscowość leży bezpośrednio nad Morzem Liguryjskim i znajduje się w sąsiedztwie popularnych kurortów, jednak przez lata pozostawała w cieniu bardziej znanych kierunków. Jednym z głównych powodów okazały się algorytmy wyszukiwarek internetowych.

Dotychczas nazwa zawierała słowo "valle", które oznacza "dolinę" - to sprawiało, że systemy internetowe błędnie klasyfikowały miasteczko jako obszar górski, zamiast nadmorskiego kurortu. W efekcie potencjalni turyści, szukając miejsca na wypoczynek nad morzem, często w ogóle nie trafiali na Vallecrosię.

Odbyło się głosowanie. Zdecydowali mieszkańcy

Pomysł zmiany nazwy wyszedł od burmistrza Fabio Perriego i został poddany pod głosowanie mieszkańców. W referendum przeprowadzonym 23 marca większość - około 55 proc. - opowiedziała się za nową nazwą, która jednoznacznie wskazuje na nadmorskie położenie miejscowości. Oddano 1509 głosów za i 1284 przeciw.

Zanim doszło w ogóle do głosowania, zostały przeprowadzone badania rynku, które wykazały bardzo słabą widoczność miasteczka w wyszukiwarkach turystycznych. Przez błędne pozycjonowanie turyści wybierali pobliskie kurorty, takie jak Bordighera i Ventimiglia.

Cały proces zmiany miał kilka etapów. Najpierw decyzję przyjęła rada miasta w październiku zeszłego roku, następnie zatwierdził ją region Liguria, aż w końcu mieszkańcy zgodzili się na nią w referendum.

Władze liczą, że dopisek "al Mare" poprawi widoczność miasta w internecie i przyciągnie więcej odwiedzających. To przykład tego, jak duże znaczenie w turystyce ma dziś obecność w sieci i sposób, w jaki miejsca są "odczytywane" przez algorytmy.

Rozwiń

Dla mieszkańców zmiana ma być praktycznie neutralna - kod pocztowy pozostanie bez zmian, a dokumenty będą aktualizowane stopniowo, przy ich naturalnym wygaszaniu.

Najstarsze nagranie śpiewu wieloryba może pomóc w rozwikłaniu tajemnic oceanu © 2026 Associated Press