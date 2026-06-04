Jedna z najcenniejszych atrakcji przyrodniczych Dolnego Śląska szykuje się do dużych zmian. W Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie trwają prace nad nową trasą turystyczną, która pozwoli zajrzeć do miejsc dotąd dostępnych wyłącznie dla grotołazów, jak przekazała Polska Agencja Prasowa. Największą atrakcją będzie imponująca Sala Mastodonta.

Prace są już na półmetku

Jaskinia Niedźwiedzia, położona w Masywie Śnieżnika, została odkryta w 1966 roku. To najdłuższa jaskinia w Sudetach, a długość poznanych dotąd korytarzy sięga około pięciu kilometrów. Niewykluczone jednak, że podziemny system jest jeszcze większy.

Od dwóch lat prowadzone są prace związane z udostępnieniem nowych fragmentów jaskini. Powstaje około kilometrowa trasa obejmująca tak zwane partie mastodonta. Jak wyjaśnił dyrektor Jaskini Niedźwiedziej Artur Sawicki, dotarcie do odkrytej w 2012 roku Sali Mastodonta wymagało wykonania nowego przejścia.

- Sala Mastodonta została odkryta w 2012 r. Drogą, którą grotołazi odkryli salę [zobacz film poniżej - red.], nie można poprowadzić ścieżki turystycznej, dlatego z zewnątrz przekuliśmy korytarz prowadzący do tej sali - powiedział PAP Artur Sawicki.

Sala Mastodonta robi ogromne wrażenie

Nowo wykonany korytarz ma 160 metrów długości i został wydrążony w litej, białej skale marmurowej. Na jego końcu znajduje się największa atrakcja nowej trasy.

Sala Mastodonta ma ponad 30 metrów wysokości, 30 metrów szerokości i ponad 100 metrów długości.

To jednak dopiero początek zwiedzania. Za salą rozpoczyna się bardziej zróżnicowany fragment jaskini.

- To jednak tylko jeden z elementów nowej trasy. Za salą trasa staje się wielopoziomowa, wieloetapowa. Można tu zobaczyć różnorodność tej jaskini, od obszernych przestrzeni, po ciasne, bardziej wymagające. Będą schody, platformy widokowe, będą zejścia i wejścia. Będzie można zobaczyć bogatą szatę naciekową - podkreślił dyrektor.

Przejście całej trasy ma zająć około godziny. Pierwsi turyści skorzystają z niej w 2028 roku.

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Jaskinia pełna śladów epoki lodowcowej

Jaskinia Niedźwiedzia wyróżnia się tym, że powstała w marmurze, a nie w skałach wapiennych, jak większość polskich jaskiń krasowych. Znana jest także z wyjątkowo licznych znalezisk paleontologicznych. Odkryto tu około 400 tysięcy szczątków niedźwiedzia jaskiniowego, wymarłego około 27 tysięcy lat temu. Według Artura Sawickiego jest to zjawisko wyjątkowe w skali świata.

Obecna trasa turystyczna liczy 500 metrów i została otwarta w latach 80. XX wieku. Od tamtej pory Jaskinię Niedźwiedzią odwiedziło już ponad 3 miliony osób.





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