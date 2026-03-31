W skrócie W Stambule w kwietniu odbywa się festiwal tulipanów, który zamienia miasto w przestrzeń pełną kwiatowych aranżacji.

Tulipany mają szczególne znaczenie w kulturze tureckiej i są uznawane za jeden z ważnych symboli.

Do Stambułu można dotrzeć z Polski bezpośrednimi lotami, dostępne są także wycieczki zorganizowane.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Widowiskowe wydarzenie w Turcji. Stambuł pełen kwiatowych aranżacji

Stambuł, największe miasto Turcji, ponownie staje się centrum słynnego festiwalu tulipanów - odbywające się od lat wydarzenie zamienia miasto w barwną przestrzeń pełną kwiatowych aranżacji. Tulipany "należą do najważniejszych symboli tureckiej kultury".

Festiwal tulipanów w Stambule, odbywający się w kwietniu, symbolizuje nadejście wiosny, stanowiąc prawdziwą ucztę dla oczu. To nie tylko ważny moment dla mieszkańców - ta część Turcji przyciąga w tym okresie także wielu turystów, którzy chcą zobaczyć wyjątkowe aranżacje rozlokowane w najważniejszych punktach miasta.

Kiedy można zobaczyć tulipany w Stambule? Rusza coroczny festiwal

Podczas trwającego przez cały kwiecień festiwalu tulipanów w Stambule na placu Sultanahmet powstaje imponujący "dywan" z tulipanów, tworzony przy użyciu specjalnego sposobu uprawy zwanego metodą hydroponiczną. Wyjątkowe aranżacje można podziwiać takze w parkach Emirgan, Gülhane, Yıldız, parku botanicznym Soğanlı, parkach Beykoz, Büyük i Küçük Çamlıca oraz Fethipaşa, a także parku przy Pawilonie Hidiv.

Tulipany zaczęto uprawiać w Stambule, stolicy Imperium Osmańskiego, w XVI wieku. Szybko stały się popularnymi roślinami ogrodowymi. Za panowania Sulejmana Wspaniałego ich znaczenie rosło, co doprowadziło do powstania wielu odmian, w tym "tulipana stambulskiego". Szczyt popularności przypadł na czasy Ahmed III - istniały wtedy tysiące odmian, co dało nazwę całej epoce, czyli Erze Tulipanów (Lale Devri), która nastała na początku XVIII wieku.

- Tulipany zostały sprowadzone do Anatolii przez Turków z gór Pamiru w Azji Środkowej, pierwotnej ojczyzny tulipana - i należą do najważniejszych symboli tureckiej kultury. Tulipan, będący rośliną cebulową i wieloletnią rośliną zielną, był wykorzystywany jako wzór dekoracyjny w rzemiośle artystycznym już od XII wieku. Ten piękny, barwny kwiat był niezwykle popularny w okresie osmańskim, jako motyw wierszy, edyktów, opowieści oraz miniatur. Motyw tulipana wykorzystywano w meczetach, na nagrobkach i w dekoracjach pałacowych, a także we wzorach dywanów i kilimów, na kaftanach i skrzyniach posagowych, a nawet na monetach, hełmach bojowych i armatach - wyjaśnia Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

W kwietniu w Stambule odbywa się coroczny Festiwal Tulipanów.

Z Polski do Stambułu na festiwal tulipanów

Kolory tulipanów zyskały symboliczne znaczenia - czerwone oznaczają miłość, białe czystość, fioletowe szlachetność, żółte radość (ale też nieszczęśliwą miłość), czarne wyjątkowość. Jak czytamy w komunikacie ambasady, kwiaty te, ważne w kulturze tureckiej, trafiły do Europy przez Wiedeń i Holandię, gdzie szybko zyskały ogromną popularność, a następnie rozprzestrzeniły się na świecie, docierając m.in. do Ottawy w Kanadzie.

- Do dziś w Anatolii uprawia się liczne odmiany tulipanów. Jedną z najbardziej charakterystycznych jest "tulipan odwrócony", znany również jako "weeping bride" tj. "płacząca panna młoda". Na świecie istnieje 167 gatunków tulipanów odwróconych, z czego 43 gatunki, w tym 20 endemicznych, można spotkać w Turcji - podkreśla Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

Z Polski do Stambułu w kwietniu można dostać się, lecąc bezpośrednimi lotami z Gdańska, Krakowa lub Warszawy. Połączenia są realizowane przez PLL LOT oraz Turkish Airlines. W okresie festiwalu tulipanów dostępne są również wycieczki organizowane przez różne biura podróży.

