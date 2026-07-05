Polacy na wakacjach we Włoszech. Uroki Jeziora Garda

Sezon urlopowy w pełni, wiele osób ma już zaplanowane wyjazdy lub dopiero szuka inspiracji. Wśród popularnych oraz polecanych celów podróży są m.in. Włochy. Szczególnie okolice Jeziora Garda wydają się być kuszące, łącząc piękne widoki, liczne atrakcje i chłód wody, tak zbawienny w te upalne dni. Co warto zobaczyć, będąc w tym rejonie?

Niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami podróży w trybie objazdowym, miłośnikami oglądania jak największej liczby atrakcji, czy preferujemy zwiedzanie w trybie slow travel, w tej okolicy zawsze coś się znajdzie.

Wakacje we Włoszech. Co zobaczyć nad Jeziorem Garda?

Z dostępnych danych wynika, że aż co czwarty Polak planuje podróże wokół konkretnych wrażeń, a miejsce noclegowe traktuje jako bazę do odkrywania okolicy.

Trasy wokół Jeziora Garda zapewniają piękne widoki, a obok najpopularniejszych punktów można znaleźć także te mniej oczywiste. Robią one jednak równie wielkie wrażenie! Mowa tu o m.in. ukrytych plażach, wyjątkowych atrakcjach i zapierających dech widokach.

1. Cassone

Kierując się na południe od urokliwego Malcesine i jego słynnego Zamku Scaligerich, z którego rozciąga się imponujący widok na jezioro, warto zatrzymać się w niewielkiej miejscowości Cassone. To właśnie tutaj płynie Aril - jedna z najkrótszych rzeka świata, licząca zaledwie 175 metrów długości.

2. Torri del Benaco

Kawałek dalej, w Torri del Benaco, czeka kolejny historyczny smaczek: Zamek Scaligero, wewnątrz którego kryje się tradycyjna, wspaniale odrestaurowana limonaia (cieplarnia), w której do dziś dojrzewają pachnące cytrusy.

3. Punta San Vigilio

Z kolei szukając kadru rodem z romantycznych filmów, nie można ominąć Punta San Vigilio - niezwykle nastrojowego portu na cyplu, uznawanego za jedno z najbardziej romantycznych miejsc nad całym jeziorem.

4. Peschiera del Garda

Podążając dalej na południe, mijamy ufortyfikowane mury zamku w Lazise i docieramy do Peschiera del Garda. Tutejsza potężna twierdza od 2017 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To świetny punkt wyjściowy do krótkiego zboczenia ze szlaku w kierunku Valeggio sul Mincio.

Miasto otaczają potężne systemy obronne, które od 2017 r. znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. By Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116748585 Wikimedia Commons

5. Valeggio sul Mincio

Nad miasteczkiem góruje Zamek Scaligero, jednak wielu przyciąga przede wszystkim bajkowa osada Borghetto, znana z tradycji ręcznego wyrabiania tortellini, które od lat stanowią kulinarną wizytówkę tego miejsca.

6. Sirmione

Sirmione to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc nad Jeziorem Garda, witające odwiedzających charakterystycznym zamkiem otoczonym wodą. Niewiele osób wie jednak, że spacerując wąskimi uliczkami w stronę rzymskich ruin Grotte di Catullo, można minąć willę, w której wakacje spędzała legendarna śpiewaczka operowa Maria Callas.

Mniej oczywistą lokalizacją na półwyspie jest też Jamaica Beach - kamienista plaża z charakterystycznymi płytami skalnymi zanurzonymi w wodzie. Dzięki nim można wejść w głąb jeziora i obserwować przejrzystą wodę z nietypowej perspektywy.

7. Rocca di Manerba i Wyspa Królików

Po dotarciu na zachodni brzeg jeziora krajobraz staje się bardziej surowy i monumentalny. Twierdza Rocca di Manerba oferuje rozległe widoki na urwiste klify Punta Sasso. Stąd można również dostrzec San Biagio, znaną jako Wyspa Królików (Isola dei Conigli). Znajduje się ona zaledwie około 200 metrów od lądu i przy niskim poziomie wody można dotrzeć na nią pieszo.

8. Isola del Garda

Miłośnicy architektury i ogrodów powinni natomiast wybrać się łodzią na Isola del Garda - największą wyspę na jeziorze, na której znajduje się prywatna, wenecka willa w stylu neogotyckim, otoczona tarasowymi ogrodami.

Nieopodal przebiega również Strada della Forra, uznawana za jedną z najbardziej malowniczych dróg świata.

Isola del Garda jest jedną z wysp na jeziorze Garda we Włoszech. olivemedia materiały prasowe

9. Terrazza del Brivido

Strada della Forra prowadzi przez skalisty teren i serię serpentyn do punktu widokowego Terrazza del Brivido w gminie Tremosine, nazywanego tarasem grozy ze względu na swoje położenie nad przepaścią.

10. Świątynie zawieszone w chmurach

Dla osób poszukujących mocniejszych wrażeń obowiązkowym punktem na trasie są sanktuaria wzniesione na pionowych skałach. Na wschodnim brzegu zachwyt budzi Sanktuarium Madonna della Corona - kościół, który został "wtopiony" w ścianę masywu górskiego.

Z kolei na zachodnim wybrzeżu, na wapiennym nadrzecznym cyplu wznosi się Sanktuarium Madonna di Montecastello w Tignale. To historyczny symbol tej części regionu. Jego położenie gwarantuje odwiedzającym jedną z najbardziej imponujących panoram w całych Włoszech: od potężnych szczytów Monte Baldo, aż po smukły półwysep Sirmione. To właśnie stąd można w pełni dostrzec różnorodność krajobrazów otaczających Jezioro Garda.

Kościół Madonna della Corona robi ogromne wrażenie ze względu na swoje położenie. olivemedia materiały prasowe

Garda samochodem, autobusem, rowerem i pieszo

Bez względu na to, czy cenimy swobodę podróżowania autem, komunikację publiczną, czy urok lokalnych ścieżek rowerowych - region Jeziora Garda jest dobrze dostosowany do potrzeb turystów.

- Z naszych obserwacji wynika, że Polacy są jedną z najbardziej aktywnych nacji odwiedzających region. Nie przyjeżdżają po to, by całe dnie spędzać na plaży, lecz by chłonąć Italię wszystkimi zmysłami. Coraz rzadziej wybierają także wypoczynek w jednym miejscu - szukają elastyczności, niezależności i autentycznego włoskiego stylu życia, którego można doświadczać bez pośpiechu - mówi Elena Oppizzi, koordynatorka Lago di Garda Camping.

Interesującą opcją przy organizacji takich wypraw są okoliczne kempingi, na przykład te należące do sieci Lago di Garda Camping, których położenie wokół jeziora umożliwia swobodne planowanie tras.

- Region Gardy to podróżniczy kameleon, a kluczem do jego odkrycia jest absolutna mobilność. Nasi goście z Polski traktują bazę noclegową jako punkt startowy: jednego dnia ruszają autem na trekking wokół średniowiecznych zamków, innego przesiadają się na rowery, by jechać wzdłuż brzegu, a wieczorem wracają do natury. Ta wolność wyboru i brak sztywnego harmonogramu to dziś najważniejszy trend w europejskiej turystyce - dodaje ekspertka.



