Remont i nowe atrakcje. Turyści muszą poczekać

Zamek Lipowiec na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (tzw. Jurze) czeka metamorfoza - chodzi o wielomilionową inwestycję, która nie tylko odnowi historyczne mury, lecz także wprowadzi nowe atrakcje dla zwiedzających.

W związku z projektem pojawiła się oficjalna informacja o czasowym zamknięciu atrakcji dla ruchu turystycznego. Zamek Lipowiec będzie niedostępny dla zwiedzających przez ponad 2 lata.

Zabezpieczenie murów i przygotowanie świeżych wystaw

Zamek Lipowiec w Wygiełzowie woj. małopolskim to średniowieczna warownia zaliczana do systemu Orlich Gniazd, której ruiny wraz z pobliskim skansenem są dziś jedną z najważniejszych atrakcji gminy Babice.

Historia warowni sięga XIII wieku, przez lata pełniła różne funkcje, aż straciła na znaczeniu i zaczęła niszczeć. W latach 50. XX wieku uznano zamek za zabytek i z czasem nadano status trwałej ruiny. Przeprowadzono prace zabezpieczające i przystosowano obiekt do zwiedzania.

Warownia, która niegdyś m.in. strzegła szlaku z Krakowa na Śląsk i stanowiła rezydencję biskupów krakowskich, a także funkcjonowała jako więzienie, dziś przyciąga ogrom turystów.

Jednak teraz nastąpią zmiany - przez jakiś czas zamku nie będzie można odwiedzić. Pojawiła się oficjalna informacja o zamknięciu obiektu dla turystów w związku z remontem, który rusza 1 października 2026 r. Celem prac jest m.in. zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi, renowacja mostu i odnowienie wnętrza oraz modernizacja instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej.

- Zakres prac jest kompletny. Z punktu widzenia konserwatorskiego i budowlanego chodzi o zabezpieczenie zamku przed dalszą destrukcją. Prace zabezpieczające na większą skalę miały tu miejsce 60 lat temu. Zamek trzeba więc zabezpieczyć przed działaniem zarówno wszelkich żywiołów, jak i człowieka - mówi przytaczany na profilu Gmina Babice Marek Szymaszkiewicz, kustosz Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

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Nowe atrakcje na Jurze. Zamek Lipowiec jeszcze ciekawszy

Pojawią się też nowe atrakcje i udogodnienia, m.in. na międzymurzu powstanie ścieżka edukacyjna, będzie też makieta zamku dla osób niedowidzących, a ponadto większość nieużywanych dziś pomieszczeń dostanie nowe funkcje.

- Sprawy budowlane to jedno, a przygotowanie nowych ekspozycji, a będzie ich przynajmniej dziesięć, to drugie. Powstanie zbrojownia, ekspozycja garncarstwa, a także wystawa zatytułowana "Lipowiec przez wieki". Będzie to przekrój od grocika scytyjskiego, grotów strzał, kul do muszkietów i lotek z granatnika po pieniądze z czasów PRL. Zobaczymy też dwa zrekonstruowane piece. Przynajmniej jedna z cel zostanie pokazana tak, jak wyglądała w czasach, kiedy na Lipowcu funkcjonowało więzienie i było tu naprawdę mnóstwo osadzonych - mówi Marek Szymaszkiewicz. - Moim zdaniem zamek Lipowiec stanie się prawdziwą perłą w koronie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Łączna wartość inwestycji obejmującej zamek oraz dwór z Drogini w skansenie w Wygiełzowie wynosi 34,95 mln zł, z czego dofinansowanie przekracza 25,5 mln zł, w tym ponad 24,1 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.



