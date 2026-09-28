Ważna zmiana dla turystów. Dotyczy popularnego zamku na Jurze

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Zamek Lipowiec przejdzie gruntowny remont, po którym zyska zupełnie nowe oblicze. Zapowiedziano nie tylko zabezpieczenie murów, ale także otwarcie wielu nowych wystaw, które przybliżą zwiedzającym historię tego miejsca. Na czas prac atrakcja będzie niedostępna do zwiedzania.

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Ruiny zamku Lipowiec w Babicach z cylindryczną wieżą i polską flagą, otoczone lasem i rozległym krajobrazem.
Zamek Lipowiec w Babicach/fot. Archiwum UMWMmateriały promocyjne

Remont i nowe atrakcje. Turyści muszą poczekać

Zamek Lipowiec na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (tzw. Jurze) czeka metamorfoza - chodzi o wielomilionową inwestycję, która nie tylko odnowi historyczne mury, lecz także wprowadzi nowe atrakcje dla zwiedzających.

W związku z projektem pojawiła się oficjalna informacja o czasowym zamknięciu atrakcji dla ruchu turystycznego. Zamek Lipowiec będzie niedostępny dla zwiedzających przez ponad 2 lata.

Zabezpieczenie murów i przygotowanie świeżych wystaw

Zamek Lipowiec w Wygiełzowie woj. małopolskim to średniowieczna warownia zaliczana do systemu Orlich Gniazd, której ruiny wraz z pobliskim skansenem są dziś jedną z najważniejszych atrakcji gminy Babice.

Historia warowni sięga XIII wieku, przez lata pełniła różne funkcje, aż straciła na znaczeniu i zaczęła niszczeć. W latach 50. XX wieku uznano zamek za zabytek i z czasem nadano status trwałej ruiny. Przeprowadzono prace zabezpieczające i przystosowano obiekt do zwiedzania.

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Warownia, która niegdyś m.in. strzegła szlaku z Krakowa na Śląsk i stanowiła rezydencję biskupów krakowskich, a także funkcjonowała jako więzienie, dziś przyciąga ogrom turystów.

Jednak teraz nastąpią zmiany - przez jakiś czas zamku nie będzie można odwiedzić. Pojawiła się oficjalna informacja o zamknięciu obiektu dla turystów w związku z remontem, który rusza 1 października 2026 r. Celem prac jest m.in. zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi, renowacja mostu i odnowienie wnętrza oraz modernizacja instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej.

- Zakres prac jest kompletny. Z punktu widzenia konserwatorskiego i budowlanego chodzi o zabezpieczenie zamku przed dalszą destrukcją. Prace zabezpieczające na większą skalę miały tu miejsce 60 lat temu. Zamek trzeba więc zabezpieczyć przed działaniem zarówno wszelkich żywiołów, jak i człowieka - mówi przytaczany na profilu Gmina Babice Marek Szymaszkiewicz, kustosz Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

Nowe atrakcje na Jurze. Zamek Lipowiec jeszcze ciekawszy

Pojawią się też nowe atrakcje i udogodnienia, m.in. na międzymurzu powstanie ścieżka edukacyjna, będzie też makieta zamku dla osób niedowidzących, a ponadto większość nieużywanych dziś pomieszczeń dostanie nowe funkcje.

- Sprawy budowlane to jedno, a przygotowanie nowych ekspozycji, a będzie ich przynajmniej dziesięć, to drugie. Powstanie zbrojownia, ekspozycja garncarstwa, a także wystawa zatytułowana "Lipowiec przez wieki". Będzie to przekrój od grocika scytyjskiego, grotów strzał, kul do muszkietów i lotek z granatnika po pieniądze z czasów PRL. Zobaczymy też dwa zrekonstruowane piece. Przynajmniej jedna z cel zostanie pokazana tak, jak wyglądała w czasach, kiedy na Lipowcu funkcjonowało więzienie i było tu naprawdę mnóstwo osadzonych - mówi Marek Szymaszkiewicz. - Moim zdaniem zamek Lipowiec stanie się prawdziwą perłą w koronie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Łączna wartość inwestycji obejmującej zamek oraz dwór z Drogini w skansenie w Wygiełzowie wynosi 34,95 mln zł, z czego dofinansowanie przekracza 25,5 mln zł, w tym ponad 24,1 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

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