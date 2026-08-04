Wielka zmiana na mapie Pacyfiku. Republika Naoero zamiast Nauru

Julia Król

Julia Król

Wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym podjęło historyczną decyzję o zmianie swojej nazwy. To koniec kolonialnego dziedzictwa i powrót do korzeni, który już zyskał uznanie na arenie międzynarodowej.

Widok wyspy Naoero (dawne Nauru) z lotu ptaka, sfotografowany z samolotu nad Oceanem Spokojnym.
Nauru, widok z samolotuU.S. Department of Energy's Atmospheric Radiation Measurement Program/domena publicznaWikimedia Commons

Wyspiarskie państwo zmienia nazwę

Nauru, wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym, oficjalnie zmieniło nazwę na Republika Naoero, w skrócie Naoero. Decyzja parlamentu ma na celu porzucenie kolonialnego dziedzictwa oraz powrót do tradycyjnego nazewnictwa, które precyzyjnie odzwierciedla lokalny język i tożsamość obywateli.

Początkowo planowano przeprowadzić referendum w sprawie zmiany nazwy, jednak prezydent David Adeang poinformował w mediach społecznościowych o porzuceniu tych planów. Dogłębna analiza wykazała, że Naoero nie jest nową nazwą, która wymaga akceptacji społeczeństwa, lecz stanowi już tożsamość narodu, widnieje w herbie narodowym i jest używana w społeczności - a przy tym jest zgodna z Konstytucją.

Republika Naoero oficjalnie wraca do swoich korzeni

Znana dotychczas na świecie nazwa Nauru została nadana w epoce kolonialnej wyłącznie ze względu na problemy Europejczyków z wymową rodzimego słowa Naoero. Adeang podkreślił, że obecna zmiana nie ma charakteru politycznego, lecz służy "ochronie dziedzictwa przodków i wzmocnieniu przyszłości kolejnych pokoleń".

Zmianę uznały już Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz m.in. Australia, Nowa Zelandia i USA.

Republika Naoero jest jednym z najmniejszych państw świata. Wyspa leżąca na Oceanie Spokojnym wynosi nieco ponad 21 km kw. Z populacją wynoszącą około 12 tys. mieszkańców jest obecnie trzecim najmniejszym państwem świata pod względem liczby ludności - po Watykanie i Monako.

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Julia Król
Julia Król

Naoero najpierw zostało skolonizowane przez Niemcy, a później było zarządzane przez Australię. W 1968 roku uzyskało niepodległość.

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