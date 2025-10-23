Nowa płyta postojowa na 12 kolejnych samolotów pasażerskich typu Airbus A320 czy Boeing 737 i jedno miejsce dla największych maszyn (Jumbo Jet, Dreamliner), nowa 2,5-kilometrowa droga kołowania oraz remont tych aktualnie wykorzystywanych, droga szybkiego zjazdu i nowa płaszczyzna do odladzania. Tak wygląda plan wielkiej inwestycji na lotnisku we Wrocławiu, który trwa od roku i ma zakończyć się w grudniu 2026.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem.

Jednak nie wszystko da się zrobić przy aktywnym ruchu lotniczym. Rozbudowa płyty wchodzi właśnie w kluczową fazę.

Niezbędne będzie całkowite zamknięcie lotniska we Wrocławiu na 40 dni - od 26 października do 4 grudnia 2025 roku.

Prace budowlane na wrocławskim lotnisku obecnie trwają przy aktywnym ruchu lotniczym. Lotnisko Wrocław materiały prasowe

W tym czasie nie wystartuje i nie wyląduje żaden samolot, a czas ma być wykorzystany na połączenie nowej infrastruktury z pasem startowym.

Pasażerowie będą mogli korzystać z pobliskich polskich lotnisk regionalnych - w Poznaniu (POZ), Katowicach (KTW) lub Krakowie (KRK). Nieco dalej od Wrocławia są też porty lotnicze Warszawa (WAW), Berlin (BER) i Praga (PRG).

Po zakończeniu prac na wrocławskim lotnisku - dzięki powiększonej infrastrukturze - będzie mogło być obsłużonych dwa razy więcej samolotów.

To największa inwestycja w tym porcie w ostatnich latach oraz największa inwestycja lotnicza z unijnym dofinansowaniem w całej Europie. Jej wartość to ponad 450 mln zł, z czego połowa to środki unijne.

Co ważne, po przebudowie wrocławskie lotnisko nie tylko zwiększy przepustowość w ruchu pasażerskim. Infrastruktura cywilna będzie też dostosowana do celów wojskowych (tzw. dual use).

Inwestycja na wrocławskim lotnisku jest warta blisko pół miliarda złotych. Lotnisko Wrocław materiały prasowe

Kolejny etap to rozbudowa terminala lotniska we Wrocławiu

To jednak nie koniec, bo w planach jest rozbudowa terminala i zwiększenie przepustowości lotniska do 8 mln pasażerów. Obecnie trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę projektu.

Głównym założeniem pierwszego etapu rozbudowy (lata 2026-2028) jest skorzystanie z modułowej konstrukcji istniejącego terminala. Ma on być poszerzony od strony wschodniej i zachodniej po 75 metrów. Pozwoli to na postawienie 3 mostów z rękawami od strony płyty lotniska.

Na lotnisku ma też zwiększyć się liczba stanowisk check-in, kontroli bezpieczeństwa i bramek - zarówno w strefie Schengen, jak i Non-Schengen. Powiększona zostanie też hala odbioru bagażu i strefa komercyjna.

Drugi etap przebudowy wrocławskiego lotniska jest planowany na lata 2033-2035 (zwiększenie przepustowości do 10 milionów pasażerów).

