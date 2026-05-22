Wielkie zmiany w bagażu podręcznym. Te lotniska zmieniają zasady

Na których lotniskach w Polsce można mieć dwa litry płynów?

Obecnie w Polsce są trzy lotniska, na których można mieć do dwóch litrów płynów w bagaży podręcznym. Są to Kraków Balice i Poznań Ławica. W zeszłym roku zainstalowano tam certyfikowane skanery CT, które pozwalają odejść od limitu 100 ml i znacznie uprościć kontrolę bezpieczeństwa.

Ta lista wkrótce się wydłuży, ponieważ nowe systemy są planowane w kolejnych portach. Lotniska w Warszawie (im. Chopina), Gdańsku i Katowicach Pyrzowicach zapowiadają zniesienie limitów płynów w bagażu podręcznym jeszcze w tym roku. W oficjalnych komunikatach informowały, że ma to się wydarzyć jeszcze przed sezonem wakacyjnym. W kolejce ustawił się również Rzeszów.

Europejskie lotniska ze zniesionym limitem 100 ml

Lista lotnisk w Europie, które już zniosły limit 100 ml płynów, szybko się wydłuża. Obecnie wprowadziły ją następujące porty:

Wielka Brytania: Londyn Heathrow, Gatwick, Birmingham, Edynburg, Bristol;

Włochy: Rzym Fiumicino, Mediolan (Malpensa, Linate), Bergamo, Bolonia;

Irlandia: Dublin;

Litwa: Wilno i Kowno;

Niemcy: Norymberga, na innych lotniskach częściowo;

Rumunia: Bukareszt Baneasa i Otopeni, Kluż-Napoka (Cluj-Napoka), Sybin (Sibiu);

Czarnogóra: Podgorica;

Malta: Malta;

Dania: Billund.

To europejskie lotniska, na których możliwe jest wniesienie do 2 litrów płynu w bagażu podręcznym. Wcześniej warto jednak sprawdzić, czy linie lotnicze nie mają większych obostrzeń.

Tylko niektóre terminale. Na tych lotniskach uważaj

Na wielu lotniskach nowe zasady obowiązują tylko w części terminali albo nawet tylko na wybranych liniach kontroli bezpieczeństwa. Dlatego warto wgłębić się w informacje, które znajdują się na stronach poszczególnych lotnisk.

Największy chaos panuje wbrew pozorom w Niemczech. W Berlinie zasada 2 litry przejdą na Terminalu 2 i na stanowiskach kontroli 1 i 5 w Terminalu 1. Pozostałe stanowiska są w trakcie modernizacji. Podobnie jest w Monachium, gdzie zwiększono limity na Terminalu 1 i jego przedłużeniu (Moduł D, poziom 5) oraz w centralnym punkcie kontroli bezpieczeństwa w Terminalu 2. We Frankfurcie większość stanowisk w Terminalu już ma nowe skanery, inne są w trakcie modernizacji.

W Turynie do dwóch litrów płynów wniosą tylko pasażerowie korzystający z Fast Track, pozostałe stanowiska wciąż mają ograniczony limit do 100 ml. W Pradze nowe skanery są tylko na Terminalu 2 i tam można zabrać do 2 litrów płynów. Na praskim Terminalu 1 wciąż obowiązują stare zasady.





