Wiemy, kiedy obserwatorium na Śnieżce znów będzie dostępne dla turystów

W skrócie Podpisano umowę na remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, którego koszt wyniesie blisko 25 mln zł.

Prace remontowe mają potrwać do 2031 roku, kiedy to obiekt zostanie ponownie otwarty dla turystów po 11 latach przerwy.

Inwestycja obejmie przebudowę dolnego dysku, gdzie powstaną restauracja, sanitariaty oraz pomieszczenia noclegowe dla około 100 osób.

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Wielki powrót dużej atrakcji turystycznej na Śnieżce. Podpisano umowę na remont charakterystycznego obserwatorium IMGW. Prace mają potrwać do 2031 r. i właśnie wtedy obiekt ma znów zostać udostępniony odwiedzającym.

Obserwatorium na Śnieżce znów otworzy się dla turystów

podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu IMGW podpisało umowę na przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego Śnieżce. Inwestycja będzie kosztować prawie 25 mln zł, a jej wykonawcą została firma Pre-Fabrykat z Miłkowa. Zgodnie z planem remont zakończy się w 2031 r. Wtedy obserwatorium ma odzyskać pełną funkcjonalność i zostać ponownie udostępnione turystom.

Śnieżkę każdego roku odwiedza około 2 mln turystów, jednak charakterystyczny budynek od 11 lat nie jest dostępny dla zwiedzających. Pamiątki, jedzenie czy skorzystanie za potrzebą jest możliwe dzięki infrastrukturze po czeskiej stronie szczytu (ewentualnie pozostaje schronisko Śląski Dom). Minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazwał go ikoną polskich gór i polskiego modernizmu.

Restauracja i noclegi na Śnieżce

Najważniejsze prace obejmą dolny dysk budynku o powierzchni 840 m kw. To właśnie w tej części do 2015 r. działała restauracja. Po przebudowie ma pełnić również funkcję schroniska. Znajdą się tam: restauracja, sanitariaty i pomieszczenia noclegowe. Przewidziano około 100 miejsc dla turystów.

Konstrukcja budynku zostanie wzmocniona, zmieni się elewacja i dach, wymienione zostaną okna oraz instalacje. Obiekt zostanie także dostosowany do współczesnych wymagań bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej. IMGW prowadzi też działania związane z podłączeniem obserwatorium do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ma to umożliwić uruchomienie restauracji i obsługę nawet 6 tys. gości jednego dnia.

Remont nie zatrzyma pomiarów pogody

Charakterystyczne obserwatorium z trzema połączonymi dyskami powstało w 1974 r., po pięciu latach budowy. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są jednak od ponad 140 lat. Zebrane dane należą do najcenniejszych zbiorów tego typu w Polsce i Europie. Wykorzystuje się je do prognozowania pogody i badań nad zmianami klimatu. Również w tym obserwatorium zaobserwowano falę uderzeniową po erupcji odległego wulkanu Hunga Tonga.

Mimo przebudowy praca obserwatorium ma być kontynuowana bez ograniczeń. Warto też zauważyć że to nie będzie łatwe zadanie. Warunki na szczycie pozwalają na prowadzenie prac budowlanych tylko przez kilkanaście tygodni w roku.



