Willa na ruinach. Bąkowiec to najdziwniejszy zamek na Szlaku Orlich Gniazd

Spis treści: Burzliwa historia zamku Bąkowiec. Kto naprawdę zbudował warownię? Szalony pomysł architekta. Witold Czeczott zamieszkał u stóp ruin Zamek Bąkowiec w Morsku dzisiaj. Jak dojechać i czy można wejść do środka?

Burzliwa historia zamku Bąkowiec. Kto naprawdę zbudował warownię?

Historia zamku Bąkowiec zaczyna się od nierozwiązanej zagadki. Wieś Morsko pojawia się w dokumentach już w 1220 roku, lecz ówczesne źródła milczą o warowni. Jedna z historycznych hipotez wiąże Toporczyków z działalnością rozbójniczą. W 1327 roku Władysław Łokietek odebrał im Morsko i przekazał osadę kanonikom ze Mstowa, lecz dokument nie potwierdza, że na wzgórzu istniał już wtedy zamek. Pewny ślad zamku pochodzi dopiero z 1389 roku. W dokumencie dotyczącym kapelana Franczka obiekt zapisano jako "Bancowecz".

Za możliwych fundatorów uznaje się Kazimierza Wielkiego i Władysława Opolczyka. Pierwszy rozbudowywał umocnienia na pograniczu Małopolski i Śląska, drugi kontrolował okolicę pod koniec XIV wieku. Opolską hipotezę wzmacnia postać Mikołaja Strzały, rycerza z księstwa opolskiego i właściciela Bąkowca około 1390 roku. Rok później warownię zdobyły wojska Władysława Jagiełły podczas konfliktu z Opolczykiem. Żaden zachowany dokument nie rozstrzyga jednak, kto rzeczywiście rozpoczął budowę zamku.

Bąkowiec zajmował około 500 m² na szczycie wapiennego ostańca. Mury grube na 1,6-1,8 metra biegły nad urwiskami, a wejście prowadziło przez drewniane pomosty i drabiny, które można było usunąć podczas ataku. Na skale mieściły się pomieszczenia mieszkalne, mały dziedziniec i półkoliste baszty. Niżej rozciągało się podzamcze chronione fosą, wałem i palisadą. Studnię wykuto u zachodniego podnóża, więc wodę transportowano linami na górę.

Zamek Bąkowiec na Szlaku Orlich Gniazd skrywa wiele tajemnic Krzysztof Torój INTERIA.PL

Później Bąkowiec przechodził w ręce kolejnych rodów, między innymi Koziegłowskich, Włodków, Zborowskich, Brzeskich i Giebułtowskich. Dokument z 1531 roku wskazuje, że należał wówczas do Piotra Zborowskiego i nadal służył jako siedziba mieszkalno-obronna. Jego największy atut z czasem okazał się słabością.

Wraz z rozwojem artylerii niewielka warownia traciła znaczenie militarne, a ciasne wnętrza nie mogły konkurować z wygodniejszymi dworami. Nie wiadomo jednak, czy właśnie te przemiany przesądziły o opuszczeniu Bąkowca. Zamek opustoszał prawdopodobnie w XVII lub najpóźniej w XVIII wieku, być może wskutek zniszczeń z okresu wojen polsko-szwedzkich. Zachowane źródła nie pozwalają wskazać jednej przyczyny ani dokładnego momentu jego upadku.

Szalony pomysł architekta. Witold Czeczott zamieszkał u stóp ruin

Około 1927 roku wzgórze kupił Witold Eugeniusz Czeczott-Danilewicz, absolwent Politechniki Warszawskiej i ceniony projektant obiektów publicznych oraz wojskowych. Współtworzył projekt polskiego pawilonu na paryską wystawę sztuki dekoracyjnej w 1923 roku, a później pracował m.in. nad kościołem garnizonowym w Równem i gmachami sądów w Krzemieńcu oraz Kowlu. W Morsku przeprowadził znacznie bardziej osobisty eksperyment: postanowił wybudować dom połączony ze średniowiecznymi ruinami.

Kamienna willa powstała w latach 1929-1933 po południowej stronie ostańca. Do jej wzniesienia wykorzystano również materiał z dawnych murów. Nieregularna bryła, wysokie drzwi między skałami i kamienne elewacje sprawiają, że dom łatwo uznać za część warowni. W rzeczywistości dzieli je ponad pięć stuleci. Czeczott mieszkał w Morsku do śmierci w 1943 roku i został pochowany na cmentarzu w pobliskich Skarżycach.

Po wojnie charakter tego miejsca zmienił się całkowicie. Willę od Janiny Czeczott, wdowy po architekcie, kupiły Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego i urządziły wokół ruin zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Powstały wówczas kawiarnia z tarasem oraz wyciąg narciarski, którego konstrukcję ustawiono na nasypie dawnego systemu dojazdowego, w miejscu średniowiecznej baszty. W 1961 roku zabezpieczono i częściowo podwyższono korony murów. Dopiero 7 października 1967 roku ruiny wpisano do rejestru zabytków pod numerem 790/67.

W 1999 roku cały kompleks wraz z ruinami kupiła firma KEM z Dąbrowy Górniczej. Sam zamek nadal figuruje jako chroniona ruina, lecz jego obecnego wyglądu nie da się zrozumieć bez historii Czeczotta. To właśnie jego dom sprawił, że Bąkowiec trudno pomylić z jakimkolwiek innym Orlim Gniazdem.

Zamek Bąkowiec w Morsku dzisiaj. Jak dojechać i czy można wejść do środka?

Zamek Bąkowiec można oglądać wyłącznie z zewnątrz. Ruiny znajdują się na prywatnym terenie ośrodka Morsko Plus, przy ul. Zamkowej 70. Choć obiekt powszechnie nazywa się zamkiem w Morsku, administracyjnie leży w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia. W nawigacji najlepiej wpisać pełną nazwę lub współrzędne 50.5507, 19.5208. Obok przebiegają czerwony Szlak Orlich Gniazd oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich.

Oficjalny portal Szlaku Orlich Gniazd określa dostępność obiektu jako sezonową, ale nie publikuje szczegółowych godzin zwiedzania ani cennika. Zamek leży na prywatnym terenie, więc przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne zasady na stronie ośrodka Morsko Plus lub zadzwonić pod numer 32 673 76 31. Do wnętrza ruin i dawnej willi nie można wejść.

Wizytę można połączyć ze spacerem po Skałach Rzędkowickich i Kroczyckich, położonych w tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Strona Morsko Plus wspomina także o planowanym punkcie widokowym, a w dalszej perspektywie o rekonstrukcji zamku Bąkowiec. Nie opublikowano jednak projektu, harmonogramu ani daty rozpoczęcia prac, więc wciąż nie wiadomo, czy przedsięwzięcie weszło w fazę realizacji.



