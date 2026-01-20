Wizz Air poleci na Rodos. Nowy wakacyjny kierunek z Polski

Rodos to miejsce, gdzie historia spotyka się z błękitem Morza Śródziemnego.

- To niezwykła okazja dla naszych pasażerów, którzy kochają Grecję, ale także dla tych, których fascynuje niezwykły eklektyzm Rodos, kształtowany przez wpływy Persów, Rzymian, Arabów czy Turków seldżuckich. - powiedział Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. - Dla miłośników nurkowania to z kolei idealne miejsce, by obserwować podwodny morski świat.

Co czeka na miejscu? Rodos to oczywiście raj dla plażowiczów. Warto odwiedzić szeroką i piaszczystą plażę Tsambika, plażę św. Pawła położoną tuż u stóp miasteczka Lindos czy zatokę Anthony'ego Quinna - miejsce dla miłośników malowniczych, kameralnych zatoczek znane z filmu "Działa Nawarony".

Ale to Rodos to też wyspa, która oferuje znacznie więcej niż tylko piękne plaże.

Stare Miasto w Rodos wpisane jest na listę UNESCO, a jego architektonicznym klejnotem jest XIV-wieczny Pałac Wielkich Mistrzów.

Jedna z bram prowadząca na Stare Miasto w Rodos.

Najbardziej fotogeniczne miasteczko na wyspie to z kolei Lindos. Białe domki kapitańskie pną się ku wzgórzu, na którym góruje antyczny Akropol z ruinami świątyni Ateny. Widok na zatokę z góry zapiera dech w piersiach.

Petaloudes to z kolei unikalny rezerwat przyrody, gdzie w cieniu drzew i nad strumieniami można spotkać tysiące motyli z gatunku krasopani hera.

W Prasonisi na południu stykają się z kolei dwa morza - Egejskie i Śródziemne, tworząc spektakularną piaszczystą mierzeję. Miejsce jest rajem dla windsurferów i kitesurferów.

Prasonisi to raj dla windsurferów i kitesurferów z całej Europy.

Kolejne nowości Wizz Air

To nie koniec nowych połączeń. Na początku stycznia Wizz Air informował, że od 28 kwietnia uruchomi połączenie z Krakowa do stolicy Węgier - Budapesztu. Loty będą odbywać się aż cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Nowość czeka także na pasażerów Portu Lotniczego Wrocław. Od 15 kwietnia do 20 maja Wizz Air połączy stolicę Dolnego Śląska z niemieckim lotniskiem Karlsruhe/Baden-Baden, położonym nieopodal granicy z Francją.

Baden-Baden to eleganckie uzdrowisko położone u stóp Schwarzwaldu, które od wieków przyciąga kuracjuszy i miłośników kultury. Miasto słynie z termalnych źródeł, oferujących relaks w historycznych łaźniach Friedrichsbad oraz nowoczesnych termach Caracalla.

