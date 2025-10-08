Rozwój w Gdańsku jest częścią szerszej inwestycji Wizz Air w Polsce.

W 2025 roku węgierska tanie linia lotnicza zrealizowała ponad 50 tys. lotów w Polsce, przewożąc ponad 11 milionów pasażerów. Stanowi to niemal 20-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2024 roku.

Teraz, dzięki zbazowaniu dodatkowego samolotu Airbus A321neo w Gdańsku, Wizz Air uruchomi pięć nowych tras do: Popradu (od 25 grudnia 2025), Tallina, Aten (od 1 maja 2026), Wilna, oraz Nicei (od 2 maja 2026).

Z kolei we Wrocławiu Wizz dokłada trzeciego Airbusa od czerwca 2026. To pozwoli - oprócz wcześniej zapowiedzianych nowości w siatce połączeń - Gran Canarii, Katanii i Ochrydy - na uruchomienie lotów do Reykjavíku, Dortmundu i Warny. Będzie też więcej lotów na popularnych, już obsługiwanych trasach z Wrocławia do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi.

József Váradi, prezes Wizz Air, podkreślił, że inwestycja ta jest dowodem zaufania do rynku polskiego. - Polska jest dla nas jednym z najbardziej dynamicznych rynków - podkreśla.

- To świetna wiadomość dla naszych pasażerów i dowód, że Pomorze ma ogromny potencjał podróżniczy. Cieszymy się, że wspólnie rozwijamy Gdańsk jako ważny punkt na mapie europejskich połączeń lotniczych - mówi Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

To już kolejne trasy, które w ostatnich miesiącach linie lotnicze uruchamiają z Gdańska. Latem ruszyło połączenie Ryanair do Bratysławy i Wizz Air do Budapesztu. Od jesieni samoloty węgierskiej linii polecą do Madrytu i Katanii.

Latem ruszyło także czarterowe połączenie Enter Air do Agadiru w Maroku, a w połowie stycznia 2026 Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurują połączenie z Gdańska do Stambułu.

Z kolei wrocławskie lotnisko zapowiedziało zwiększenie częstotliwości lotów SAS z Wrocławia do Kopenhagi od marca 2026. Ryanair poleci z kolei od grudnia do Sewilli i Londynu Luton. Irlandzki przewoźnik zwiększy także częstotliwość lotów do Aten.