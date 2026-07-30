Wizz Air zapowiedział uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego z portu Warszawa-Modlin do Santiago de Compostela. Pierwszy rejs zaplanowano na 1 grudnia 2026 roku.

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu - we wtorki oraz w soboty, a bilety są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.

To już 19. trasa węgierskiego przewoźnika z lotniska w Modlinie. Włączenie hiszpańskiego kierunku do rozkładu wpisuje się w rozbudowę regionalnej siatki połączeń.

Wizz Air obsługuje obecnie z Polski 248 tras do 33 państw, bazując w kraju 43 samoloty.

Santiago de Compostela - cel pielgrzymów i turystów

Santiago de Compostela to stolica hiszpańskiego regionu Galicja, znane jako punkt docelowy szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba. Miasto jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przyciąga zarówno pielgrzymów podróżujących szlakiem Camino, jak i turystów nastawionych na turystykę pieszą i rekreację. Głównymi atrakcjami są tamtejsza katedra, średniowieczne Stare Miasto, lokalna architektura i kuchnia oraz bliskość wybrzeża Oceanu Atlantyckiego.



