Wizz Air uruchamia loty z Modlina do kultowego miejsca

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Żadna linia lotnicza nie lata z Polski do tego miejsca. 1 grudnia 2026 roku to się zmieni. Wizz Air uruchomi bezpośrednie połączenie z Modlina do Santiago de Compostela. To duchowa stolicy Hiszpanii, słynny cel wielu pielgrzymów. Każdego roku katedrę w tym mieście odwiedza pół miliona ludzi.

Santiago de Compostela to nowy kierunek z Polski. Wizz Air poleci tam z Modlina.Monika Wąs123RF/PICSEL

Wizz Air zapowiedział uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego z portu Warszawa-Modlin do Santiago de Compostela. Pierwszy rejs zaplanowano na 1 grudnia 2026 roku.

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu - we wtorki oraz w soboty, a bilety są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.

To już 19. trasa węgierskiego przewoźnika z lotniska w Modlinie. Włączenie hiszpańskiego kierunku do rozkładu wpisuje się w rozbudowę regionalnej siatki połączeń.

Wizz Air obsługuje obecnie z Polski 248 tras do 33 państw, bazując w kraju 43 samoloty.

Santiago de Compostela - cel pielgrzymów i turystów

Santiago de Compostela to stolica hiszpańskiego regionu Galicja, znane jako punkt docelowy szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba. Miasto jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przyciąga zarówno pielgrzymów podróżujących szlakiem Camino, jak i turystów nastawionych na turystykę pieszą i rekreację. Głównymi atrakcjami są tamtejsza katedra, średniowieczne Stare Miasto, lokalna architektura i kuchnia oraz bliskość wybrzeża Oceanu Atlantyckiego.

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materiały prasowe
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