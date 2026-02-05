W skrócie Wizz Air oficjalnie potwierdził plany rozwoju usług czarterowych na rynku polskim.

Linia uruchomiła pierwsze rejsy czarterowe we współpracy z Coral Travel, m.in. z Katowic do Marsa Alam.

Przewoźnik deklaruje, że ekspansję w sektorze czarterów będzie dostosowywać do bieżących możliwości operacyjnych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wynajmij sobie samolot. Wizz Air z nową ofertą czarterową w Polsce

Wizz Air, obecnie najdynamiczniej rozwijająca się europejska linia lotnicza, stawia na dywersyfikację swoich usług. Wprowadza on do stałej oferty ekskluzywne loty czarterowe. Nowe rozwiązanie jest dostępne zarówno na dotychczasowych rynkach operacyjnych linii, jak i poza standardową siatką połączeń, obejmując trasy krajowe oraz międzynarodowe. Pozwala ono na przewóz do 239 pasażerów.

"Usługa jest dostępna dla podróży służbowych i wyjazdów motywacyjnych, wycieczek z wieloma przystankami i lotów repatriacyjnych. Z tego powodu usługa ta może stanowić idealne rozwiązanie dla urzędników rządowych, biznesmenów, drużyn sportowych i grup wakacyjnych" - czytamy na stronie internetowej przewoźnika. "Standardowa usługa czarterowa WIZZ zapewnia wygodne, atrakcyjne cenowo i dostosowane do potrzeb każdej dużej grupy rozwiązanie, umożliwiające dotarcie do miejsc na całym świecie w tych bezprecedensowych czasach".

Choć przewoźnik długo zwlekał z komentarzem na temat swojej nowej drogi biznesowej, przedstawiciele linii wyjaśnili, że model współpracy z polskimi touroperatorami będzie ewoluował. Dotychczasowa współpraca opierała się głównie na bookowaniu miejsc w regularnych rejsach, a teraz Wizz Air otwiera się na dedykowane rozwiązania czarterowe. Salvatore Gabriele Imperiale z WizzAira wyjaśnił, że takie podejście ma na celu wsparcie ekosystemu turystycznego oraz zaoferowanie pasażerom i partnerom handlowym bardziej elastycznych i konkurencyjnych opcji.

Tania linia lotnicza spokojnie rozwija nowy segment operacyjny

Nowa usługa węgierskiej linii wystartowała na początku tego roku. Wizz Air we współpracy z biurem podróży Coral Travel uruchomił bezpośrednie rejsy z Katowic-Pyrzowic do kurortu Marsa Alam w Egipcie. Planowano także uruchomić czartery z Lotniska Chopina w Warszawie. Początkowo jednak ta nowość debiutowała bez większego rozgłosu.

Mimo że sam siebie określa jako "najszybciej rozwijająca się" linia lotnicza w Europie, to Wizz Air studzi oczekiwania co do tempa rozwoju nowej siatki. Przewoźnik zapowiedział, że uruchamianie kolejnych połączeń czarterowych będzie ściśle uzależnione od bieżących możliwości operacyjnych. Może to oznaczać, że tania linia lotnicza nie zamierza rzucać wszystkich sił na ten segment operacyjny, lecz raczej będzie elastycznie reagować na potrzeby klientów, mając na uwadze dostępność swojej floty.

Wejście w sektor czarterowy można postrzegać jako logiczny krok biznesowy. Wynajem całych samolotów klientom zapewni linii stabilne źródło dochodu i pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie maszyn, szczególnie w martwym sezonie zimowym, gdy popyt na regularne loty rejsowe (rozkładowe) naturalnie spada. Dla polskich biur podróży, które od dłuższego czasu borykają się z niedoborem dostępnych samolotów na rynku, pojawienie się WizzAira jako stałego partnera czarterowego jest bardzo dobrą wiadomością i szansą na rozszerzenie wakacyjnej oferty dla klientów.

Loty czarterowe z Polski oferują również m.in. PLL LOT (LOT Charters), Buzz (wcześniej jako Ryanair Sun), Smartwings, Enter Air, Air 001 (należąca do Itaki), Mavi Gök Airlines, Skyline Express, Electra Airways i Corendon Airlines.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press