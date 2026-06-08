W skrócie Wizz Air planuje wdrożyć satelitarny internet Starlink we wszystkich swoich samolotach w 2027 roku, zapewniając pasażerom stabilny dostęp do sieci na dużej wysokości.

Wyposażenie całej floty w systemy Starlink ma zapewnić stały, szybki internet podczas lotu niezależnie od trasy, ale linia nie ujawniła jeszcze szczegółowych warunków korzystania z tej usługi.

Wizz Air dołącza do innych europejskich i światowych przewoźników korzystających ze Starlink.

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Co to jest Starlink?

Starlink to globalna sieć satelitów rozwijana przez firmę SpaceX, należącą do Elona Muska. Umieszczone są one na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej, na wysokości niespełna 550 kilometrów. Dzięki tak bliskiej odległości od powierzchni Ziemi, technologia ta drastycznie skraca czas przesyłu danych (opóźnienia - tzw. pingi - są minimalne).

Pozwala to na świadczenie usług stabilnego, szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości w miejscach, gdzie tradycyjna infrastruktura nie sięga - w tym na otwartych oceanach czy w trakcie lotu samolotem pasażerskim.

Wizz Air włączy Starlink w swoich samolotach

Decyzja Wizz Air całkowicie zmienia pojęcie tanich lotów. Dotychczas wysoka jakość Wi-Fi na pokładzie była traktowana jako luksusowy dodatek. Nowe systemy, które zaczną pojawiać się w samolotach od 2027 roku.

Pasażerowie zyskają szybki internet od momentu startu aż do lądowani. Niemniej Wizz Air w komunikacie nie wspomina, czy dostęp będzie darmowy, czy też trzeba będzie za to zapłacić. A może usługa będzie powiązana z kontem Wizz lub mechanizmem lojalnościowym.

- Nasi klienci nie muszą już wybierać pomiędzy przystępnym podróżowaniem a niezawodnym internetem na pokładzie, by pozostać w kontakcie z ludźmi, pracą i najważniejszymi chwilami - deklaruje Ian Malin, Chief Commercial Officer w Wizz Air.

- Zapewnienie pasażerom i załodze łączności na wysokości 10 000 metrów to dokładnie to, do czego ta technologia została stworzona - dodaje Jason Fritch, wiceprezes Starlink Enterprise Sales w SpaceX.

Ruch ten wpisuje się w agresywną strategię modernizacji i rozwoju Wizz Air. Linia zarządza obecnie nowoczesną flotą 267 samolotów z rodziny Airbus A320 i A321.

Warto wspomnieć, że Wizz Air obok Ryanaira jest jedną z dwóch najbardziej popularnych linii lotniczych, z której korzystają Polacy.

Jakie linie lotnicze oferuję internet w samolocie?

Wizz Air to już kolejna linia, która zapowiedziała uruchomienie internetu Starlink na pokładzie.

Absolutnym pionierem wśród europejskich linii był łotewski airBaltic i jego flota nowoczesnych Airbusów A220. W ostatnich miesiącach uruchomienie internetu Starlink w kolejnych samolotach zapowiedziały m.in.:

Air France i KLM (internet darmowy dla uczestników programu Flying Blue),

Lufthansa i powiązane z grupą linie Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss Air, Eurowings, Air Dolomiti i ITA Airways.

grupa IAG (m.in. linie British Airways, Iberia, Aer Lingus i Level).

Na świecie Starlink działa m.in. w amerykańskich liniach Hawaiian Airlines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines.

Sieć Elona Muska oferują też Qatar Airways, Emirates czy Singapore Airlines.

Polskie Linie Lotnicze zdecydowały się na innego dostawcę Wi-Fi. Jest nim Viasat, który w marcu uruchomił internet w pierwszym Dreamlinerze LOT-u.





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