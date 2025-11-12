Oferta lotniska Port Lotniczy Poznań-Ławica. Nowy kierunek

Siatka połączeń lotniczych z Polski się rozrasta, wiele lotnisk w kraju rozwija ofertę o ciekawe kierunki. Wśród nich jest Port Lotniczy Poznań-Ławica, międzynarodowe lotnisko w woj. wielkopolskim, jedno z najstarszych w Polsce. Cały rok 2025 poznański port prawdopodobnie zamknie rekordowym wynikiem ponad 4 mln pasażerów. Takie osiągnięcie to właśnie efekt rozszerzania siatki połączeń, w tym współpracy z największymi przewoźnikami niskokosztowymi.

Poznańskie lotnisko ogłosiło właśnie, że rozwija ofertę o nowe połączenie. Tania linia lotnicza Ryanair uruchamia bezpośrednie loty z Poznania do Shannon w Irlandii. Shannon to jedno z najdalej na zachód położonych lotnisk w Europie. Daje to okazję nie tylko do zwiedzenia urokliwego obszaru pełnego klifów, zamków i innych atrakcji, ale i do dalszej podróży. Przewoźnicy oferują stamtąd bezpośrednie loty do miast w USA - Bostonu i Nowego Jorku.

Odloty z Poznania. Nowe połączenie Ryanair do Shannon w Irlandii

Rejsy z Poznania do Shannon wystartują w 2026 r. Połączenie zacznie działać wraz z wiosennym rozkładem. Rejsy z poznańskiego lotniska do Irlandii będą realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty. Jak podaje Port Lotniczy Poznań-Ławica pierwszy lot odbędzie się 31 marca.

- Połączenie z Shannon to odpowiedź na potrzeby tych podróżnych, którzy poszukują rzadziej eksplorowanych kierunków, z dala od turystycznego zgiełku. Irlandia Zachodnia to region o wyjątkowym charakterze i kulturze, który dzięki współpracy Ryanaira z poznańskim lotniskiem będzie teraz jeszcze łatwiej dostępny dla mieszkańców Wielkopolski - powiedział Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Klify Moheru to jedna z największych atrakcji zachodniej Irlandii. Tomasz Wozniak materiały prasowe

Poznań Airport rozszerza siatkę połączeń. Czemu warto lecieć do Shannon?

Shannon to miasto położone w hrabstwie Clare, na zachodnim wybrzeżu Irlandii. To doskonały punkt wypadowy do przemierzania Wild Atlantic Way - jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie.

Podróżując do Shannon, można zobaczyć legendarne Klify Moheru, ujście najdłuższej rzeki Irlandii - Shannon - do Oceanu Atlantyckiego, czy Park Narodowy Burren oraz średniowieczny zamek Bunratty i pobliski Bunratty Folk Park, skansen prezentujący życie wiejskie w XIX wieku.

Warto zajrzeć też do lokalnych pubów i restauracji w Shannon lub w pobliskim Bunratty na Guinnessa i irlandzkie dania, np. Irish stew. Warto pamiętać, że obowiązującą w Irlandii walutą jest euro. Warunki podróży do Irlandii, potrzebne dokumenty i inne ważne informacje można znaleźć na stronach rządowych.

