Właśnie ogłosili nowość. Tanie loty z Polski do krainy klifów i zamków

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Właśnie ogłoszono nowość z poznańskiego lotniska. Port Lotniczy Poznań-Ławica zapowiedział uruchomienie rejsów do Shannon w Irlandii. Bezpośrednie loty będą obsługiwane przez popularne tanie linie - Ryanair. Kiedy wystartuje nowe połączenie i w jakie dni będą odbywać się odloty do Shannon z Poznania?

Średniowieczny zamek Bunratty w Irlandii to jedna z atrakcji, która czeka na podróżujących do Shannon,
Średniowieczny zamek Bunratty w Irlandii to jedna z atrakcji, która czeka na podróżujących do Shannon,irinamateriały prasowe

Oferta lotniska Port Lotniczy Poznań-Ławica. Nowy kierunek

Siatka połączeń lotniczych z Polski się rozrasta, wiele lotnisk w kraju rozwija ofertę o ciekawe kierunki. Wśród nich jest Port Lotniczy Poznań-Ławica, międzynarodowe lotnisko w woj. wielkopolskim, jedno z najstarszych w Polsce. Cały rok 2025 poznański port prawdopodobnie zamknie rekordowym wynikiem ponad 4 mln pasażerów. Takie osiągnięcie to właśnie efekt rozszerzania siatki połączeń, w tym współpracy z największymi przewoźnikami niskokosztowymi.

Poznańskie lotnisko ogłosiło właśnie, że rozwija ofertę o nowe połączenie. Tania linia lotnicza Ryanair uruchamia bezpośrednie loty z Poznania do Shannon w Irlandii. Shannon to jedno z najdalej na zachód położonych lotnisk w Europie. Daje to okazję nie tylko do zwiedzenia urokliwego obszaru pełnego klifów, zamków i innych atrakcji, ale i do dalszej podróży. Przewoźnicy oferują stamtąd bezpośrednie loty do miast w USA - Bostonu i Nowego Jorku.

Zobacz również:

Z lotniska w Poznaniu będzie latać nowy przewoźnik. Swiss zabierze Polaków do Zurychu.
Lotnictwo

Hit na lotnisku w Poznaniu. Nowa linia zabierze Polaków do Szwajcarii

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Odloty z Poznania. Nowe połączenie Ryanair do Shannon w Irlandii

Rejsy z Poznania do Shannon wystartują w 2026 r. Połączenie zacznie działać wraz z wiosennym rozkładem. Rejsy z poznańskiego lotniska do Irlandii będą realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty. Jak podaje Port Lotniczy Poznań-Ławica pierwszy lot odbędzie się 31 marca.

- Połączenie z Shannon to odpowiedź na potrzeby tych podróżnych, którzy poszukują rzadziej eksplorowanych kierunków, z dala od turystycznego zgiełku. Irlandia Zachodnia to region o wyjątkowym charakterze i kulturze, który dzięki współpracy Ryanaira z poznańskim lotniskiem będzie teraz jeszcze łatwiej dostępny dla mieszkańców Wielkopolski - powiedział Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Zielone klify wznoszą się wysoko nad oceanem, u ich podnóża fale rozbijają się o skały. Po prawej stronie widoczna ścieżka prowadzi wzdłuż krawędzi, w tle rozległe niebo z chmurami.
Klify Moheru to jedna z największych atrakcji zachodniej Irlandii.Tomasz Wozniakmateriały prasowe

Poznań Airport rozszerza siatkę połączeń. Czemu warto lecieć do Shannon?

Shannon to miasto położone w hrabstwie Clare, na zachodnim wybrzeżu Irlandii. To doskonały punkt wypadowy do przemierzania Wild Atlantic Way - jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie.

Podróżując do Shannon, można zobaczyć legendarne Klify Moheru, ujście najdłuższej rzeki Irlandii - Shannon - do Oceanu Atlantyckiego, czy Park Narodowy Burren oraz średniowieczny zamek Bunratty i pobliski Bunratty Folk Park, skansen prezentujący życie wiejskie w XIX wieku.

Warto zajrzeć też do lokalnych pubów i restauracji w Shannon lub w pobliskim Bunratty na Guinnessa i irlandzkie dania, np. Irish stew. Warto pamiętać, że obowiązującą w Irlandii walutą jest euro. Warunki podróży do Irlandii, potrzebne dokumenty i inne ważne informacje można znaleźć na stronach rządowych.

Zobacz również:

Lotnisko Poznań-Ławica szykuje się do zniesienia limitu płynów. Kiedy dojdzie do tej zmiany?
Podróże

Kiedy koniec limitu płynów na lotnisku Poznań-Ławica? Mamy nowe informacje

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
Przygody na lotniskach. Jakie nietypowe usługi oferują podróżnym linie lotnicze?PolsatPolsat
materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze