Wyjazd na Capri? Zapoznaj się z nowymi wytycznymi dla turystów

Capri, włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim, to popularny kierunek zarówna na weekendowy wypad, jak i dłuższe wakacje. Miejsce słynie z białych willi i malowniczego wybrzeża oraz luksusowych kurortów. Wyspa położona w Zatoce Neapolitańskiej, blisko wulkanu Wezuwiusz i antycznych ruin (Pompeje, Herkulanum), co roku przyciąga tysiące turystów, również z Polski.

Właśnie ogłoszono, iż od nadchodzącego sezonu letniego dla podróżnych wprowadzone będą pewne zmiany. Planując wyprawę w ten rejon Włoch, warto sprawdzić nowe wytyczne i ewentualnie dostosować swoje plany. Rada Capri, pod przewodnictwem burmistrza Paolo Falco, jednogłośnie zatwierdziła nowe regulacje, które zostały opracowane w porozumieniu z radną ds. turystyki Melanią Esposito.

Włoska wyspa walczy z nadmierną turystyką

Capri zmaga się ze skutkami nadmiernej turystyki, podobnie jak wiele innych popularnych rejonów świata. Capri ma ok. 13 tys. mieszkańców - muszą się oni mierzyć z faktem, że w sezonie wyspę odwiedza nawet 50 tys. osób dziennie. Władze Capri zadecydowały zatem, że w związku z masowymi odwiedzinami, które zakłócają spokój mieszkańców oraz negatywnie wpływają na dziedzictwo kulturowe i naturalny krajobraz wyspy, konieczne jest zastosowanie ograniczeń.

W związku z tym Capri wprowadza zakaz przyjmowania grup turystycznych liczących ponad 40 osób, a dodatkowo grupy powyżej 20 osób będą musiały korzystać z bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, zamiast głośników, podaje włoska agencja prasowa Ansa. Przewodnicy będą też zobowiązani do posługiwania się dyskretną i dobrze widoczną plakietką, a nie parasolkami czy chorągiewkami na kijkach. Prowadzący wycieczki będą zobowiązani do "trzymania grup w ryzach", by nie zakłócały ruchu i nie zajmowały zbyt dużo miejsca.

Rozwiń

Ograniczenia dla turystów na Capri. Co warto wiedzieć

Nowe przepisy mają poprawić przepływ pieszych, bezpieczeństwo i komfort zarówno turystów, jak i lokalnej społeczności. Jak przypomina włoski dziennik Il Sole 24 Ore, to kolejne ustalenia wprowadzone przez władze Capri:

To właśnie tutaj, w latach 50. i 60. XX wieku, przyjęto pierwsze zarządzenia zabraniające wędrowania po charakterystycznych wąskich uliczkach w drewnianych chodakach, głośnego słuchania radia oraz nocnych biwaków i pikników na trawnikach

Nowe zasady dotyczące grup zorganizowanych są niezbędnym narzędziem do odciążenia newralgicznych obszarów. Wśród nich wymieniono najsłynniejszy plac wyspy Capri - Piazza Umberto I, który znajduje się w historycznym centrum miasta, a także nabrzeża Marina Grande, główny port wyspy Capri, leżący u podnóża góry Solano. Nowe wytyczne zaczną obowiązywać w sezonie letnim 2026 r.

Wezuwiusz. Natura, turystyka i życie pod "najniebezpieczniejszym wulkanem na świecie" interia © 2024 Associated Press