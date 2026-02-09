Włoska wyspa wprowadza ograniczenia dla turystów. Zmiany na Capri
Władze włoskiej wyspy Capri zdecydowały się na wprowadzenie nowych regulacji dla turystów. Ograniczenia zaczną obowiązywać od sezonu letniego 2026 roku. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających wyspę.
Wyjazd na Capri? Zapoznaj się z nowymi wytycznymi dla turystów
Capri, włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim, to popularny kierunek zarówna na weekendowy wypad, jak i dłuższe wakacje. Miejsce słynie z białych willi i malowniczego wybrzeża oraz luksusowych kurortów. Wyspa położona w Zatoce Neapolitańskiej, blisko wulkanu Wezuwiusz i antycznych ruin (Pompeje, Herkulanum), co roku przyciąga tysiące turystów, również z Polski.
Właśnie ogłoszono, iż od nadchodzącego sezonu letniego dla podróżnych wprowadzone będą pewne zmiany. Planując wyprawę w ten rejon Włoch, warto sprawdzić nowe wytyczne i ewentualnie dostosować swoje plany. Rada Capri, pod przewodnictwem burmistrza Paolo Falco, jednogłośnie zatwierdziła nowe regulacje, które zostały opracowane w porozumieniu z radną ds. turystyki Melanią Esposito.
Włoska wyspa walczy z nadmierną turystyką
Capri zmaga się ze skutkami nadmiernej turystyki, podobnie jak wiele innych popularnych rejonów świata. Capri ma ok. 13 tys. mieszkańców - muszą się oni mierzyć z faktem, że w sezonie wyspę odwiedza nawet 50 tys. osób dziennie. Władze Capri zadecydowały zatem, że w związku z masowymi odwiedzinami, które zakłócają spokój mieszkańców oraz negatywnie wpływają na dziedzictwo kulturowe i naturalny krajobraz wyspy, konieczne jest zastosowanie ograniczeń.
W związku z tym Capri wprowadza zakaz przyjmowania grup turystycznych liczących ponad 40 osób, a dodatkowo grupy powyżej 20 osób będą musiały korzystać z bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, zamiast głośników, podaje włoska agencja prasowa Ansa. Przewodnicy będą też zobowiązani do posługiwania się dyskretną i dobrze widoczną plakietką, a nie parasolkami czy chorągiewkami na kijkach. Prowadzący wycieczki będą zobowiązani do "trzymania grup w ryzach", by nie zakłócały ruchu i nie zajmowały zbyt dużo miejsca.
Ograniczenia dla turystów na Capri. Co warto wiedzieć
Nowe przepisy mają poprawić przepływ pieszych, bezpieczeństwo i komfort zarówno turystów, jak i lokalnej społeczności. Jak przypomina włoski dziennik Il Sole 24 Ore, to kolejne ustalenia wprowadzone przez władze Capri:
To właśnie tutaj, w latach 50. i 60. XX wieku, przyjęto pierwsze zarządzenia zabraniające wędrowania po charakterystycznych wąskich uliczkach w drewnianych chodakach, głośnego słuchania radia oraz nocnych biwaków i pikników na trawnikach
Nowe zasady dotyczące grup zorganizowanych są niezbędnym narzędziem do odciążenia newralgicznych obszarów. Wśród nich wymieniono najsłynniejszy plac wyspy Capri - Piazza Umberto I, który znajduje się w historycznym centrum miasta, a także nabrzeża Marina Grande, główny port wyspy Capri, leżący u podnóża góry Solano. Nowe wytyczne zaczną obowiązywać w sezonie letnim 2026 r.