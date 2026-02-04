Spis treści: Gdzie leży Cortina D'Ampezzo i jak tam dojechać? Co warto zobaczyć w Cortina D'Ampezzo? Cortina D'Ampezzo to raj dla narciarzy Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Cortina D'Ampezzo

Gdzie leży Cortina D'Ampezzo i jak tam dojechać?

Ta włoska gmina nazywana jest "Perłą Dolomitów", co wynika z jej malowniczego położenia. Kurort Cortina D'Ampezzo położony jest w północno‑wschodnich Włoszech, w regionie Veneto. Miejscowość znajduje się na wysokości ok. 1200 m n.p.m. W okolice kurortu najlepiej dostać się samolonem, najbliższe lotniska to Wenecja Marco Polo (ok. 162 km), Treviso (135 km) oraz Innsbruck w Austrii (165 km). Z tych portów kursują sezonowe shuttle busy ułatwiające dotarcie do centrum. Alternatywą jest podróż pociągiem do stacji Calalzo di Cadore i dalszy przejazd autobusem Dolomiti Bus.

Miejscowość Cortina D'Ampezzo jest bardzo dobrze skomunikowana z siecią włoskich dróg, dlatego można tam dojechać samochodem. Najpopularniejszy dojazd prowadzi drogą SS51, która łączy miasteczko z większymi węzłami komunikacyjnymi regionu Veneto. Podróż z Warszawy to ok. 1500 km i ok. 16 godzin jazdy, z południa Polski będzie krócej. Podróż autem ma jednak swoje wady. Zimą w dolomitach konieczne może okazać się założenie łańcuchów na koła. Trzeba się również liczyć z tym, że kurort ma charakter luksusowy i parkowanie w nim jest stosunkowo drogie.

Co warto zobaczyć w Cortina D'Ampezzo?

Cortina D'Ampezzo to nie tylko narty i luksusowe hotele, ale także miasteczko o bogatej historii sportowej. Serce miasta stanowi Corso Italia, elegancki deptak pełen butików, kawiarni, winiarni i sklepów, które wieczorami tętnią życiem. To właśnie tutaj można poczuć atmosferę alpejskiego kurortu, który od lat przyciąga europejską arystokrację i międzynarodową śmietankę towarzyską.

Wyjątkowo ciekawa jest również olimpijska infrastruktura włoskiego kurortu, pozostałość po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich z 1956 roku. Na odwiedzających czekają m.in. stadion olimpijski oraz hala lodowa, gdzie dziś można spędzić czas, korzystając z basenu, lodowiska czy toru saneczkowego. Te obiekty przypominają, że Cortina była jednym z najważniejszych miejsc w historii światowych sportów zimowych.

Jednym z charakterystycznych elementów regionu są również malownicze, monumentalne krajobrazy Dolomitów, które same w sobie są atrakcją turystyczną. Potężne skalne ściany i szczyty stanowią niepowtarzalne tło dla spacerów, zdjęć i wycieczek. Wielu turystów odwiedza miasteczko właśnie po to, by podziwiać górskie panoramy podczas przechadzek po okolicy. W 2009 roku Dolomity zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.

Cortina D'Ampezzo ma także wyjątkowy akcent filmowy, na jej stokach i uliczkach kręcono sceny do kilku znanych produkcji. Możemy je podziwiać w kilku filmach o Jamesie Bondzie oraz kultowej "Różowej Panterze". Dla osób lubiących lokalny klimat, godnym uwagi punktem jest także sześciopiętrowe centrum handlowe La Cooperativa di Cortina. Pełni ono funkcję kultowego miejsca spotkań i zakupów zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w miasteczku.

Ośrodek narciarski w Cortina D'Ampezzo. Oblov A.G. 123RF/PICSEL

Cortina D'Ampezzo to raj dla narciarzy

Cortina D'Ampezzo to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów narciarskich we Włoszech, oferujący aż 120 km tras. Mają one zróżnicowanm poziom trudności, znajdują się tu zarówno łagodne narciarskie łąki, jak i wymagające, strome zjazdy. Wśród tych ostatnich królują słynne trasy Schuss i Canalone w Tofane. Zjazdy są rozlokowane na wysokościach od ok. 1200 do blisko 3000 m n.p.m., co zapewnia doskonałe warunki śniegowe przez cały sezon.

Region obejmuje trzy główne, niepołączone ośrodki narciarskie. To Tofane, Faloria i Cristallo, oferujące wspólnie 45 km tras niebieskich, 55 km czerwonych i 20 km czarnych. Miłośnicy narciartswa biegowego również nie będą zawiedzeni, mają tu do dyspozycji aż 73 km tras. W okolicy działa również snowpark z halfpipem, jumpsami i boardercrossem.

Cortina d'Ampezzo Pierre Teyssot AFP

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Cortina D'Ampezzo

Cortina D'Ampezzo stanie się jedną z dwóch głównych aren Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 r. To historyczny powrót igrzysk do Dolomitów po 70 latach, Cortina była gospodarzem zimowej olimpiady już w 1956 roku.

Rywalizacja sportowa zostanie rozproszona pomiędzy różne lokalizacje północnych Włoch, a Cortina będzie sercem dyscyplin alpejskich i sportów górskich. Podejście organizatorów stawia na wykorzystanie istniejącej infrastruktury, co ma zmniejszyć koszty i ograniczyć wpływ imprezy na środowisko. Ceremonia otwarcia odbędzie się na stadionie San Siro w Mediolanie, a zamknięcia na antycznej Arenie w Weronie. Dla turystów i kibiców oznacza to wyjątkową okazję, by połączyć sportowe emocje najwyższej klasy z pobytem w jednym z najpiękniejszych miejsc w Alpach.

