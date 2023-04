We włoskiej telewizji przeprowadzono ogólnokrajowy konkurs na najpiękniejsze miasteczko (tzw. borgo). W finale 10. edycji wielkanocnej zabawy wzięło udział 19 miejscowości z całego Półwyspu Apenińskiego. Na drugim miejscu znalazło się Sant’Antioco na Sardynii, a na trzecim Salemi na Sycylii. Jednakże najpiękniejszym miasteczkiem we Włoszech zostało Ronciglione koło Viterbo w regionie Lacjum.

W Ronciglione mieszka około 8 tysięcy ludzi. Co ciekawe, miejscowość położona jest na stokach wygasłego wulkanu w górach Cimini - krater wypełniony jest wodą, tworząc jezioro o nazwie Vico. Miasteczko słynie z produkcji orzechów, kasztanów oraz z wina. Jednakże to, co przyciąga turystów do tego miejsca, jest niezwykła architektura - otóż centrum miasteczka zbytnio nie zmieniło się od czasów wczesnego średniowiecza.

Część budynków może liczyć ponad 900 lat. Do głównych atrakcji należy imponujący wczesnośredniowieczny zamek Rocca, barokowa katedra z charakterystyczną dzwonnicą pochodzącą z 1734 roku, w której znajdziemy m.in. "tryptyk Chrystusa" autorstwa Gabriele di Francesco z Viterbese z XV wieku, kościół Santa Maria della Provvidenza z XI wieku, czy Willa Linna wraz z rozległym ogrodem botanicznym, gdzie obecnie mieści się luksusowy pensjonat.