Wysoka grzywna dla pasażera po awanturze w samolocie Ryanair

Pasażer zakłócający porządek na pokładzie samolotu z Dublina na Wyspy Kanaryjskie (Lanzarote) został skazany na wysoką grzywnę. Musi zapłacić 15 tysięcy euro, czyli ponad 60 tysięcy złotych.

To efekt przymusowego lądowania maszyny ze 160 pasażerami i 6 członkami załogi w Porto w Portugalii.

Wyrok ten podkreśla poważne konsekwencje, jakie ponoszą pasażerowie za podobne zachowania, w tym zakaz podróżowania i kary pieniężne, zgodnie z polityką zerowej tolerancji linii lotniczych Ryanair.

To już kolejny wyrok w ostatnich miesiącach za wybryki w samolocie. Co jakiś czas słyszymy o przymusowych lądowaniach, które powodują pasażerowie linii lotniczych.

Kilka miesięcy temu internet obiegła wiadomość, że Daniel Martyniuk wymusił awaryjne lądowanie samolotu w Nicei, gdzie interweniowała policja. On jeszcze wyroku nie usłyszał, ale musi liczyć się z podobnymi konsekwencjami. Ta sytuacja miała miejsce na pokładzie Wizz Air.

Sądy bezlitosne. Kary idą w tysiące euro

Sądy - te polskie i te europejskie - coraz częściej nie mają litości dla takich pasażerów. Jeśli ktoś liczy, że wyczyny w samolocie uchodzą na sucho, to jest w błędzie.

W listopadzie pisaliśmy o wyroku hiszpańskiego sądu, który zaatakował pasażerów na pokładzie samolotu Ryanair lecącego z Londynu do Lizbony. Maszyna musiała lądować w Vigo w Hiszpanii i właśnie tamtejszy wymiar sprawiedliwości rozpoznał sprawę i wydał wyrok: 8 miesięcy pozbawienia wolności i 10 tysięcy euro grzywny (ponad 40 tysięcy złotych).

W czerwcu 2025 roku krakowski sąd skazał pasażera na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 4700 euro odszkodowania (około 20 tysięcy złotych). Atakował innych pasażerów, odmawiał wykonywania poleceń załogi i spowodował uszkodzenie samolotu na locie z Krakowa do Paryża.

W połowie maja 2025 podobny wyrok usłyszał pasażer Ryanaira lecący w 2024 roku z Glasgow do Krakowa. Maszyna awaryjnie lądowała w Rzeszowie, a pasażer został usunięty z pokładu. Grzywna: 3230 euro kary (około 14 tys. złotych).

W kwietniu 2025 pisaliśmy, że linia złożyła też pozew w polskim sądzie, w którym od agresywnego pasażera domaga się ponad 3 tysięcy euro odszkodowania za zakłócenie lotu z Berlina do Marrakeszu w styczniu br. Wówczas maszyna musiała lądować w Sewilli, gdzie Polak został usunięty z pokładu.

O tym, że linie lotnicze mają problem - szczególnie z nietrzeźwymi z pasażerami - wiadomo od dawna. Ryanair wzywa nawet do wprowadzenia ograniczeń spożycia alkoholu na lotniskach, aby zapobiec upijaniu się pasażerów przed wejściem na pokład samolotu. Na razie systemowych rozwiązań brak.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press